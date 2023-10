[株式会社マッシュホールディングス]

メンズとのお揃いも叶う!ホグワーツの4つの寮にフォーカスを当てたスペシャルコレクション。ポップでカラフルな魔法界のお菓子屋さん「ハニーデュークス」シリーズも初登場!



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開し、“美容”を追求したルームウェアブランド「SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)」は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「Harry Potter Collection(ハリーポッターコレクション)」を、2023年11月1日(水)12:00よりオフィシャルオンラインサイト、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて発売いたします。



Harry Potter × SNIDEL HOME

昨年大人気を博したコレクションの第2弾!世界中から愛され続けている映画シリーズ「Harry Potter」をテーマにデザインされた、 フィーチャリングコレクションが登場!

グラフィカルに彩られ、煌びやかな世界観を表現する。まるで魔法にかけられたような、輝きが躍る Harry Potter Collection



今季は作品でもおなじみ、ホグワーツの「4つの寮」にフォーカス。象徴的なエンブレムや、映画に登場するモチーフを、SNIDEL HOMEらしくプレッピーでヴィンテージ感のあるデザインに落とし込み、特別感をプラスしました。

またパートナーや家族とのお揃いで着用が叶うサイズも登場します。



■【Harry Potter】【Melty】ニットプルオーバー

価格:8,800円

カラー展開:BUR / GRN / YEL / BLU



■【Harry Potter】【Melty】ニットロングパンツ

価格:8,580円

カラー展開:BUR / GRN / YEL / BLU



SNIDEL HOMEが表現する、魔法で彩られた「Harry Potter」とのフィーチャリングコレクション。ふんわりとした手触りの柔らかいニットに、ラインやエムブレムなどをジャカードであしらったカレッジ調のデザイン。同柄のニットロングパンツと合わせることで、ホグワーツの世界観を堪能できるコーディネートに仕上がります。









■【Harry Potter】【Melty】ニットカーディガン

価格:9,680円

カラー展開:BUR / GRN / YEL / BLU



各寮エンブレムをポイントに、魔法の杖や空飛ぶほうきなどHarry Potterの世界観を形成するエレメンツをジャガードで表現したカーディガン。

細部までこだわって仕上げたアイテムは、キャッチーなデザインなので、プレゼントにもおすすめです。









■【Harry Potter】【Melty】ニットガウン

価格:13,970円

カラー展開:BUR / GRN / YEL / BLU



まるでマントのような見た目のフード付きニットガウンは、お手持ちのルームウェアやワンピースの上に羽織るだけで、Harry Potterの世界観に浸れるアイテムに。キャッチーなデザインが目を惹き、Harry Potter好きな方へのプレゼントにもおすすめです。



■【Harry Potter】【Melty】メンズカーディガン

価格:10,340円

カラー展開:BUR / GRN / YEL / BLU



メンズサイズのカーディガンはレディースと同じ柄のデザインに。ざっくり羽織れる余裕のあるサイズ感でなので、メンズだけでなくレディースの着用もおすすめです。









■【Harry Potter】【Melty】メンズニットプルオーバー

価格:9,460円

カラー展開:BUR / GRN / YEL / BLU



カーディガンと同様、メンズサイズのプルオーバーはレディースと同じ柄のデザインに。キャッチーなデザインはワンマイルのお出かけにも重宝します。



■【Harry Potter】ポーチ

価格:4,400円

カラー展開:BUR / GRN / YEL / BLU



■【Harry Potter】クリップ SNITCH

価格:3,520円

カラー展開:GRD



コスメからガジェット系まで幅広い小物が入る長方形のシルエットのポーチは、光沢感のあるベロア調の生地に、ゴールド刺繍の組み合わせで作品の世界観を表現しました。

作中でおなじみの球技「クィディッチ」に用いられる「金のスニッチ」をモチーフにした、ゴールドのヘアクリップは、個性的なシルエットと艶やかなゴールドがまとめ髪に映えるアイテム。キャッチーなデザインが目を惹き、Harry Potter好きな方へのプレゼントにもおすすめです。







■【Harry Potter】リボンクリップ

価格:3,520円

カラー展開:BUR / GRN / YEL / BLU



ルームウェアと同じニット素材のリボンを使用した、クリップ。冬のおうちスタイルにぴったりの温かなデザインで、同シリーズのルームウェアと組み合わせたコーディネートもおすすめです。







■【Harry Potter】【Melty】ソックス

価格:3,740円

カラー展開:BUR / GRN / YEL / BLU



ルームウェアと同素材の「Melty」ニットを使用しているので肌当たりが優しく、肌寒い日の足元にぴったり。エムブレムやラインのジャカードでカレッジ風のデザインに仕上げました。







■【Harry Potter】【Melty】ブランケット

価格:9,020円

カラー展開:BUR / GRN / YEL / BLU



ホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮をモチーフにした、スペシャルなブランケットが登場。膝掛けなどにはもちろん、エムブレムが縦長に入っているデザインなので、ベッド等のカバーリングにもおすすめ。



レディース着用

■【Harry Potter】ニットボーダーパーカー

価格:9,680円

カラー展開:BLU / PNK



■【Harry Potter】スウェット

価格:8,360円

カラー展開:GRY / LPNK / YEL



■【Harry Potter】スウェットパンツ

価格:8,030円

カラー展開:GRY / LPNK / YEL



メンズ着用

■【Harry Potter】Men'sスウェット

価格:8,910円

カラー展開:GRY / LPNK / YEL



■【Harry Potter】Men'sスウェットパンツ

価格:8,580円

カラー展開:GRY / LPNK / YEL



主人公のハリーや、ホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちが大好きなお菓子屋さん「ハニーデュークス」をモチーフにデザインしたスウェットシリーズが初登場。

スウェットは、ドロップショルダーでゆったりと着られるシルエットで、左袖口には「Harry Potter」の刺繍入り。フロントにはロゴ、背中にはカラフルな「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」をプリントし、作品の世界観をPOPに表現しました。

パンツは、右足のサイドに「Harry Potter」のロゴを大胆にプリント。全体にゆとりのあるサイズ感で仕上げつつ、裾には絞りを入れて動きやすくデザインしました。

ふんわりとろけるような「Melty」素材を使用したパーカーはレディース限定アイテム。「ハニーデュークス」のロゴや、カラフルな「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」を刺繍したPOPなデザインでお届けします。







■【Harry Potter】ニットスリッパ

価格:5,940円

カラー展開:BLU / PNK



ふんわり柔らかなボーダーニットに、「ハニーデュークス」のロゴ、カラフルな「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」を刺繍したニットスリッパ。アッパーは左右アシンメトリーに仕上げたPOPなデザインでお菓子屋さんでの賑やかな様子が楽しめるアイテムです。



(全て税込価格表記)



詳細は下記オンラインストアをご覧ください。

■SNIDEL HOMEオフィシャルオンラインストア( https://snidel.com/snidel_home/ )

■USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/ )



SNIDEL HOMEでは、「着るほどに、きれいになる。」をコンセプトにテキスタイルに植物成分を配合したルームウェアを展開しています。今回のHarry Potter Collectionでは「アルガンオイル」を施しており、アルガンの木の実から採れるオイルを加工しております。



<全国直営店>2023年11月1日(水)

・全国店舗一覧〈https://snidel.com/snidel_home/Page/shoplist.aspx〉



<ONLINE STORE発売>2023年11月1日(水)12:00 (正午)

・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉

・USAGI ONLINE STORE〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉

※10月27日(金)12:00(正午)より、Harry Potter Collectionの特設ページが公開されます。



J.K.ローリングにより生み出された、世界で愛されあらゆる世代の人々を魅了し続けている、「ハリー・ポッター」シリーズ。ファンタジー小説 「ハリー・ポッター」シリーズは、1997年に第1作「ハリー・ポッターと賢者の石」がベストセラーとなり、2001年には映画『ハリー・ポッター と賢者の石』が公開。その後 2011年までに全8作が製作。さらに『ファンタスティック・ビースト』3部作へとその人気を引き継いでいます。



2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。



■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE

https://snidel.com/snidel_home/

■SNIDEL HOME INSTAGRAM

https://www.instagram.com/snidel_home_official/

■USAGI ONLINE

■https://usagi-online.com/



WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)



