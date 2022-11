[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本社:東京都渋谷区、代表取締役兼社長執行役員 牧山浩三、以下「パルコ」)は、池袋PARCOとクリエイティブスタジオ「R11R」がコラボした全館営業企画「Emotions183」(期間:2022年10月17日(月)~11月30日(水))にて、2名のクリエイターによるNFTアートの先着配布とサイン会を11月20日(日)、23日(水・祝)に開催いたします。













NFTアート先着配布&クリエイターサイン会について



池袋PARCOでは、豊島区が目指す『国際アート・カルチャー都市』に賛同し、『お客様にアートを気軽にふれあい楽しんで頂けるようなキャンペーン』を開催しています。この秋は、総勢600名を超えるクリエイターとパートナーシップを結ぶクリエイティブスタジオ「R11R」とコラボした全館営業企画「Emotions183」を開催しています。

本企画に伴い、2名のクリエイターによる新規描き下ろしのアザーカットをNFTとして各20トークン先着配布。NFTの提示を参加条件として、本館7F特設会場にて参加クリエイターによる「描き下ろしアートポスターへのサイン会」を同日開催いたします。





参加クリエイタープロフィール



ヘルミッペ







Pixel Art / ドット絵で店舗内装や広告、映像に関わり、個人作品としてリソグラフやドローイング、刺繍、ライブペイントなど制作。

haる







イラストレーター兼映像作家としてMV制作やCDジャケット、書籍の表紙、アーティストグッズのデザインなど幅広いジャンルで活動中。ゆるくて日常から少し外れた非日常的な絵を描いています。

イベント概要



▼実施日:2022年11月20日(日)/11月23日(水・祝)

▼NFT配布会場:本館1F インフォメーション横/配布時間:11:00~15:00

▼サイン会会場:本館7F 特設会場/サイン会時間:15:00~16:00

▼配布枚数:1クリエイターに付き、20トークン限定配布

▼実施スケジュール:11月20日(日)ヘルミッペ/11月23日(水・祝)haる







What is THE NFT アート?



代替不可能なトークンでできたデジタルアート作品。ブロックチェーン技術を用いることにより、実現した、世界でたった一つの唯一無二のデジタルアートです。

今回NFTアートの配布はHARTiアプリにて実施致します。

HARTiは2022年4月にローンチした国内初の出品完全審査制・招待制のアプリ型NFTプラットフォーム。

仮想通貨不要でNFTを購入できる機能や、アプリ内ウォレット「HARTi Wallet」で最短30秒でウォレッ

トを作成できる機能を中心に、初心者や知識の少ない方でも扱いやすいNFTの流通(無償配布・販売)機

能を提供しております。



HARTiアプリダウンロードはこちらから

「Emotions183」について







過去類を見ない規模の総勢183名のクリエイターたちが、「Emotion」をテーマに様々な感情を表現した新規の描き下ろしのアートを制作。池袋PARCO館内のメディアスペース、各種共用部において展示すると共に、PARCO ONLINE STOREにて同作品の複製原画を販売致します。リアル×オンライン×双方のメディアをフル活用した、今までにないプロモーション展開となります。池袋PARCO全館が183名のクリエイターたちのギャラリースペースとなります!



▼池袋PARCO×R11R「Emotions183」

R11Rについて





10~20代を中心にSNSで絶大な人気を誇る“tamimoon”をはじめ、新進気鋭のクリエイター、総勢600名以上(総フォロワー数2,000万人以上)とパートナーシップを結ぶクリエイティブスタジオ。

個性や才能、可能性に満ち溢れたクリエイターたちに対して「世界でいちばん、クリエイターの才能を信じるクリエイティブ・スタジオであること」をモットーに、生み出す創作物の価値に「+1」し続け、クリエイティブの力で世界を前進、企業やブランドの課題を解決している。



