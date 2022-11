[SDKI Inc.]



調査期間:2022年10月29日―11月5日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 546 の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 540



調査方法:実地調査250、インターネット調査290



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問:現在、牛乳腺炎市場の規模はどのくらいですか? 今後 10 年間の予測成長率は?



世界の牛乳房炎市場は、2022 年には 10 億ドルと評価されています。また、市場は2032 年までに 15 億に達しており、7%のCAGRで成長すると予測されています。



質問: 牛乳房炎市場にプラスの影響を与えている要因は何ですか?



牛乳房炎市場に影響を与えている肯定的な傾向は次のとおりです:



酪農産業の成長の増加





2021 年の世界の乳製品市場の価値は、約 8,710 億米ドルと推定されました。これは、2026 年までに 1 兆 1,280 億ドルに達すると推定されています。



乳量の減少と牛乳の質の低下に関して、牛の健康に関する意識の高まり



研究によると、酪農業界の授乳中の牛は、1 日あたり約 6ー7 ガロン、年間 2,000 ガロン以上の牛乳を生産すると言われています。推定によると、牛は生涯で約 11,000 ガロンの牛乳を生産します。しかし、その量と質は、牛の出産サイクル数と牛の全体的な健康状態によって異なります。



別の研究では、牛の乳腺炎が乳生産の 70% の損失を引き起こすことが示唆されています。



牛乳房炎の発生率の増加





乳牛の乳房炎感染率は 5%ー75% です。時には、さまざまな病原体が慢性感染を確立することがありますが、乳房炎の臨床的徴候はまれにしか見られません。すべての乳牛群には、潜在性乳房炎の牛がいます。



市場に影響を与えるその他の要因は次のとおりです:



牛乳房炎領域の研究開発

新しい治療法と新薬の発売



質問: 牛乳房炎市場が分類されるカテゴリは何ですか?



牛乳房炎市場は、タイプ、製品、投与経路、治療法、エンドユーザーなどのカテゴリに分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類できますー



タイプ: 臨床型乳房炎、無症状型乳房炎

製品: 抗生物質、ワクチン、鎮痛剤、その他

投与経路: 乳房内、全身

治療法: 授乳期、乾期(抗生物質、乳頭シーラント)エンドユーザー: 獣医センター、病院、診療所、その他







質問: 牛乳房炎市場の主要プレーヤーは?



牛乳房炎市場をリードする積極的な市場プレーヤーは、Boehringer Ingelheim International GmbH、Bayer AG、Elanco Animal Health、Ceva Santé Animale、West Way Health、Norbrook、DeLaval、ImmuCell Corporation、Advanced Animal Diagnostics、Zoetis、Merck & Co., Inc.、および Nimrod Veterinary Products Ltd.です。



質問: 牛乳房炎市場の最新動向をいくつか挙げてください。



牛乳房炎分野の最新動向は以下のとおりです。



Advanced Animal Diagnostics (AAD) は、その革新的な乳房炎検出技術を、米国外の酪農生産者や獣医に提供しています。これは、Zoetis とのライセンスおよび商業化契約を締結することによるものです。

Merck Animal Healthは、ユトレヒト大学医療センター (UMC) の医療微生物学科およびユトレヒト大学の獣医学部と提携関係を結びました。これは、乳牛の乳房炎に対する革新的なワクチン接種戦略を開発することです。

Meadows Farm Vets は Norbrook と協力して農場でのサービスを提供しています。これにより、乳房炎の発生率が低下し、イギリスの酪農における抗生物質の使用が制限されます。



質問: 市場の成長を制限する要因は何ですか?



乳房炎疾患に関する意識の欠如、および牛の抗生物質耐性の増加は、市場の成長を抑制している要因の一部です。



質問: 市場シェアをリードすると予想される地域は?



北米は、牛乳房炎市場で大きなシェアを占めています。



2020 年、カナダ/米国乳業会社サプトは、世界の牛乳生産量の 1.2% を占めています。



北米に続いて、ヨーロッパとアジア太平洋が続きます。





まとめ:



牛乳房炎市場は、投資家とプレーヤーの両方にとって多くの可能性を示しています。市場は、利益を上げて成長しており、収益と新しい技術の可能性を生み出すことが期待されています。



