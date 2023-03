[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。



■2周年記念アップデート「エヴァの祝福」の実施が決定!





【特設サイト公開日】

2023年3月3日(金)

【特設サイトURL】

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202303_update

【概要】

本日、「リネージュ2M」の2周年記念アップデート「エヴァの祝福」の特設サイトを公開しました。

「エヴァの祝福」の特設サイト内では新領地「インナドリル」や新規神話級アガシオンの実装、一部武器種のスキル ケアの実施が予告されています。

そのほか、3月16日(木) 20時より、生放送「UPDATE LOUNGE for Japan」の実施や、生放送内で「リネージュ2M」開発陣が回答する質問募集の実施が決定。「リネージュ2M」開発陣に向けての質問を2023年3月10日(金) 11時59分まで募集中です。

3月10日(金)には、2周年記念アップデート「エヴァの祝福」の詳細を公開予定です。



●アップデートに先立ち、事前登録を開始

【開催期間】

2023年3月3日(金) 正午 ~ 2023 年3月21日(火/祝) 23 時59分まで(予定)

【概要】

2周年記念アップデート「エヴァの祝福」の実施に先立ち、事前登録を開始しました。

3月21日(火・祝)までに、事前登録を行うことで入手できるクーポンコードを登録すると共通報酬として「2周年の継承者のコイン」をもらえるほか、バーツ/ジグハルト/カイン ワールドのプレイヤーの専用報酬として「2周年のエヴァの支援箱(イベント)」と「2周年のエヴァの先発隊の補給品(イベント)」、パプリオン ワールドのプレイヤーの専用報酬として「パプリオンの支援箱(イベント)」と「パプリオンの先発隊の補給品(イベント)」を獲得することができます。

≪事前登録クーポンの登録はこちらから≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202303_preorder



■「2周年アップデート『エヴァの祝福』事前登録キャンペーン」開催





【開催期間】

2023年3月3日(金) ~ 2023年3月21日(火/祝) 23時59分まで (予定)

【概要】

キャンペーン期間中に、キャンペーン対象ツイートをリツイートいただいた方の中から、抽選で以下の賞品をプレゼントします。

【賞品】

Apple iPad Pro(第6世代) 1名様

【参加条件】

1. リネージュ2M公式Twitter( https://twitter.com/Lineage2M_JP )をフォロー

2. キャンペーン対象ツイートをリツイート

≪キャンペーンツイートはこちら≫

https://twitter.com/Lineage2M_JP/status/1631490316137279488

≪「2周年アップデート『エヴァの祝福』事前登録キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/agreement/contract?seqNo=79



■ゲーム概要





最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。





【タイトル情報】

タイトル名:リネージュ2M(Lineage2M)

ジャンル:次世代オープンワールドRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/パープル(PURPLE)(NC独自のクロスプラットフォーム)

開発/運営:NCSOFT

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト: https://lineage2m.ncsoft.jp/

パープル(PURPLE)公式WEB: https://ncpurple.com/

公式Twitter: https://twitter.com/lineage2M_JP

公式YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

公式Facebook: https://www.facebook.com/lineage2m.jp

公式LINE@: https://lin.ee/zEnMefD





※当プレスリリースの内容は2023年3月3日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



