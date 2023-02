[デジタルハリウッド株式会社]

デジタルコンテンツ、XR、xTech等、多様な領域での新サービス・プロダクトの成果を発表



本初の株式会社による専門職大学院、デジタルハリウッド大学大学院(本校:東京都千代田区 学長 杉山知之 以下DHGS)では、[SEAD(Science/Engineering/Art/Design)]4要素の融合をコンセプトとして、デジタルコミュニケーションを駆使し、社会に新しい産業や文化を生み出すリーダーを輩出しています。



来たる2023年2月25日(土)に、『デジタルハリウッド大学大学院2022年度成果発表会TRANS. DHGS the DAY』を、オンライン開催いたします。



DHGS the DAY はデジタルハリウッド大学大学院(DHGS)の成果を幅広く発信するための成果発表会です。2022 年度の成果発表会DHGS the DAY は、M2生(18 期)の愛称TRANS(変容し続けるものたち)を冠し、18 期生を中心とした成果の集大成である「修了課題プレゼンテーション」や、社会で挑戦を続けている修了生ゲストによる「ゲストプレゼンテーション」、DHGS を取り巻く様々な人々の取り組みを紹介する「ライトニングトーク」を開催します。









この度、本学教授及び職員によって構成されるthe DAY実行委員会の選考を経て、修了課題プレゼンテーションへの大学院生登壇者が選出されましたので発表いたします。多様な領域での新サービス・プロダクトの実践研究に基づくプレゼンテーション発表をオンラインライブ中継します。(※登壇者氏名・発表タイトルは下記の表をご参照ください。)









2022年度にDHGSにて生み出された様々な領域にわたる先端的活動を一堂に集めて公開いたします。これからもいつまでも、しなやかに、したたかに、変容し続けるものたち《TRANS》に、どうぞご期待ください。







<登壇者>



TRANS. DHGS the DAY修了課題プレゼンテーションに登壇する大学院生は以下の12名です。

(氏名、発表タイトルの順)



1.澤田 真吾



聴覚障害の課題を「音が目でわかる。」で解決!相互探求の文化づくりへ



2.CARREAU ALEXANDRE



xTabi 耳でトラベる音のAR体験



3.斉藤 千紘



エリアナレッジマネジメント -郊外団地活用による地域コミュニティ活性化の研究-



4.森 佳奈枝



「粋物語」きものが織りなす物語による粋なライフキャリア共創



5.鈴木 夢



体験型コンテンツで「感想」ではなく「思い出」を生む物語体験



6.野口 雄大



世界へ届け 第97回アカデミー短編映画賞受賞 短編映画「さまよえ記憶」



7.真田 静波



日本IP×ショートフィルムで世界へ!映画『ストレンジ』



8.平野 北斗



ちょうどいいデジタル ~DEXの実践・神社の新しい価値創造~



9.伊藤 聡志



誰でも創薬に参加できる未来の創造 -薬理活性予測AIの開発-



10.藤井 政登



1億行のデータを解析して、学習者を支援する



11.駒木根 剛



メタバースに絵本の図書館を VRデジタル絵本システム(アセット)の研究



12.武藤 隆史



MAFA/Manga Anime For All 老若男女誰もがマンガアニメを創れる世界へ







入学をご検討の方から、投資案件をお探しの企業様、起業仲間をお探しの方、ご興味のある一般の方まで、広く皆様のご視聴をお待ちしております。





参加申込、イベント概要はこちら:https://gs.dhw.ac.jp/exhibition/2022/







■デジタルハリウッド大学大学院2022年度成果発表会TRANS. DHGS the DAY 開催概要



日時:2023年2月25日(土) 14:00~16:00



開催:YouTube Liveによるオンライン中継(ご予約者へ当日までに参加URLをお知らせします)



参加:無料/要予約



主催:デジタルハリウッド大学大学院







【デジタルハリウッド大学大学院について】







日本初の株式会社立の専門職大学院として2004年に開学。

超高度情報化社会においてデジタルコミュニケーションを駆使し、社会に変革を起こすリーダーを輩出すべく、創発的学究領域 SEAD(Science/Engineering/Art/Design)の4要素をバランス良く身につけ融合し、理論と実務を架橋する人材育成を行う。新規事業プランニングとプロトタイピングなど、院生のアイデアの実装およびスタートアップ支援により、「令和3年度大学発ベンチャー調査」(経済産業省)では全国大学中12位、私立大学中4位となっており、多数の起業家を輩出している。



URL:https://gs.dhw.ac.jp/



本大学院では、本学在籍の院生・修了生の起業・事業支援に注力しております。デジタルコミュニケーション領域での産学協同研究にご興味をお持ちの方、本学への入学を検討されている方、また企業の皆様は下記よりお気軽にお問合せください。



【デジタルハリウッド大学大学院事務局】



TEL:0120-019-236 メール:daigakuin@dhw.ac.jp



