ダイナミックな地球を全身で感じながら 音と香りに包まれて 今日の自分と向き合う YOGA



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびヨガウェアを手掛けるレディースブランドでルミネ有楽町 LUMINE1/3Fに店舗を置く「emmi(エミ)」は2023年10月28日(土)、東京・有楽町のコニカミノルタプラネタリア TOKYOにてヨガイベントを開催。参加募集は10月5日(木)12:00より募集開始いたします。(emmi公式ホームページ: http://emmi.jp/ )









emmi×PLANETARIA TOKYO

Dynamic space YOGA

feat. IGNITE YOGA



emmi×コニカミノルタプラネタリア TOKYOが初コラボレーション。

プラネタリウムの中でヨガイベントを開催。



inhale and exhale.

feel Different dimension with emmi.

開催概要





【日時】

10月28日(土)11:00-12:00

※10:30より 受付開始



【会場】

コニカミノルタプラネタリア TOKYO(有楽町マリオン)

東京都千代田区有楽町2丁目5-1 有楽町マリオン9階

・JR山手線 有楽町駅 中央口・銀座口 徒歩3分

・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 D7出口 徒歩3分

・東京メトロ銀座線・日比谷線 銀座駅 C4出口 徒歩1分

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/access/



【参加費用】

5000円(税込)



【定員】

50名 ※先着順



【ノベルティ】

・Starry Bottle -emmi-

人気の光るボトルドリンク「Starry Bottle」の本イベント限定デトックスウォーターがセットになっています。

※画像はイメージです。





・to/one、FEMMUEなど人気ブランドのトライアルスキンケアセット

・【Bio-Normalizer】青パパイヤ酵素EX ボトル

・【SONNENTOR】20種類のお茶

presented by Cosme Kitchen, Biople







その他、ご参加いただた方限定でスペシャルな特典もご用意しております。



【インストラクター】





Chika Kim

IGNITE YOGA 認定講師 妊娠・出産で大きく変化した心と身体がヨガを通して日々整っていく。そんなヨガに魅了され講師の道へ。自身が心を動かされるヨガを常に学びながら、マインドフルネスなヨガライフを実践し、そのエネルギーを多くの方に伝えることをモットーに、都内スタジオでのグループレッスン、イベント、オンライン、パーソナルなど、フリーランスとして幅広く活動中。





【お申し込み】

10月5日(木)12:00より受付開始

下記専用フォームよりお申し込みください。

URL : https://peatix.com/event/3717502/view?k=bc17b7f3e89f762b8ea2736f7cf9fbc79086e866



【お持ち物】

■ 運動しやすい服装

■ 汗拭きタオルなど各自運動に必要な物

■ 水分補給のためのお飲み物



※プラネタリウム内は更⾐室のご用意はございません。予めご了承ください。

※ヨガマットはご用意しております。ご自身のものをご持参いただいても構いません。

※貴重品や所持品はご自身で管理をお願いいたします。



【コニカミノルタプラネタリア TOKYO】について





2018年にオープンし2023年12月19日に5周年を迎えるプラネタリアTOKYOは、リラクゼーションやエンターテインメントをお届けする、大人のためのプラネタリウム施設です。

限りなくリアルで美しい星空を映す「プラネタリウムドームシアター」DOME2と、新たなドーム映像を体験出来る「多目的デジタルドームシアター」DOME1という2つのドームがあり、

アーティストとコラボした作品や、アロマの香りに癒されるヒーリングプラネタリウムなど様々なプログラムを上映しています。

さらに、星や宇宙の輝きを詰め込んだカフェやショップも併設しており、今までにないプラネタリウム体験をお楽しみいただけます。



【emmi(エミ)】について









クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/

【Instagram】

@emmi.jp< https://www.instagram.com/emmi.jp/ >

@emmiyoga_official< https://www.instagram.com/emmiyoga_official/ >

【SNEAKERS by emmi Twitter】

https://mobile.twitter.com/Sneakersbyemmi



