[SDKI Inc.]



調査期間: 2022年10月10日~10月17日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 550 人の市場関係者を対象に調査を実施しました



有効な回答数: 545



調査方法: 総合調査250件、インターネット調査300件



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました



調査結果:



質問: 疼痛管理市場のアプリケーション セグメントで最も人気のあるサブセグメントはどれですか?



アプリケーション セグメントは、がん、神経因性疼痛、顔面および片頭痛、筋骨格障害、外傷などの 5 つにサブセグメント化できます。これらのうち、神経因性疼痛セグメントは 30% 以上の市場シェアを保持しています。神経因性疼痛セグメントの魅力的な要因は、主要な業界プレーヤーによるイニシアチブの高まりです。さらに、1つまたは複数の神経機能または構造の変化は、神経障害と呼ばれます。さらに、神経因性疼痛の兆候には、睡眠障害や、睡眠の中断と痛みによって引き起こされる精神的な問題が含まれます。





質問: 疼痛管理市場に有利な機会を提供すると予想される地域は?



北米地域は、2031 年までに 40% 以上の市場シェアを保持すると予想されます。さらに、米国はこの地域で最大の貢献者です。成長の理由は、高齢者人口の増加、十分に確立された医療施設の利用可能性、およびこの地域での高血圧と脳卒中の発生率の高さです。一方、2 番目に有利な地域はアジア太平洋で、ヨーロッパがそれに続きます。









質問: 疼痛管理市場の CAGR と収益は?



疼痛管理市場は、2021 年に 800 億米ドルを獲得しました。さらに、市場は 2030 年までに 1,210 億米ドルに達すると予想されています。



質問: 疼痛管理市場の成長要因は何ですか?



以下は、疼痛管理市場の成長要因です: -



ー癌性疼痛の発生率の上昇



がん患者の約 40% から 60% が、日々の生活活動を妨げる痛みを経験していると主張しています。



がん患者は、がんによって生じた組織損傷によって引き起こされる痛みを頻繁に経験します。治療後、痛みが再発したり、数か月または数年中に持続したりする可能性があり、市場の成長を大幅にサポートすると予測されています。



ー高齢化人口の増加



高齢者の間で慢性疼痛の有病率が比較的高いため、市場は予測期間中に成長を目の当たりにすることが期待されています。



手短に、



疼痛管理市場には、並外れた成長の未来があることがわかります。しかし、鎮痛機器の購入と使用にかかるコストが高いため、市場の成長が妨げられると予想されます。Abbott Laboratories、Becton、Dickinson and Company、Boston Scientific Corporation、Johnson and Johnson、Baxter International Inc. (Avante Health Solutions) などの著名な企業は、消費者に最高のサービスを提供し、利益を上げています。



