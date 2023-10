[ロングランプランニング株式会社]

PSYCHOSIS File:005 ♨お風呂場演劇♨『HOKUSAI And The Dr.Caligari』が2023年11月1日 (水) ~2023年11月5日 (日)に北千住BUoY(東京都足立区千住仲町49-11)にて上演されます。

チケットはカンフェティにて発売中です。





PSYCHOSISによる新作『HOKUSAI And The Dr.Caligari』キャスト15名のビジュアルが解禁



PSYCHOSIS File:005 お風呂場演劇『HOKUSAI And The Dr.Caligari』のキャスト15名のビジュアルが解禁された。

今公演は高取英のS F戯曲『カリガリ博士 −葛飾北斎とその娘お栄篇−』を演出の森永理科が再構成。

元銭湯を改装したアートスペース・北千住BUoYを舞台も客席もシームレスに使いSFとSMが盛り込まれた実験的な作品である。

今作は『事実は角度により異なる』をキーワードに、どの席でも必ず『見えない』シーンが登場する。観客は声や音で楽しむ事ができるだろう。

音楽はロックバンドkehre.の倫奈が担当する。写真はイマイトシヒロが担当した。









主演は謎の女スパイ・ルクセンブルク役を演じる辻真梨乃と葛飾北斎役の飯塚勝之(少年王者舘)。

カリガリ博士役を黒川武彦(モメラス)、ゲッベルス役を柳十兵衛、その部下クラウスを國崎馨が担当する。

チケットはカンフェティにて発売中。

尚、トートバッグ付きLIMITED TICKETの販売は好評のうち終了している。

今公演の来場特典として倫奈(kehre.)による「WALTZ OF PSYCHOSIS -initial- 」「MIRAI INAI feat.LIKA MORINAGA」が収録されたスペシャルなCDが配布される予定だ。(数量限定)





■イントロダクション

「地球内部に別の種族がいる可能性がある。北斎はそのことを知っていたのではないか・・・」

世界に君臨した後に地底を制圧しようと目論むゲッベルスはフリッツ・ラングの映画メトロポリスに着想を得て、マリアロボットを創る計画をカリガリ博士に持ちかける。

一方ラングは、葛飾北斎の春画に影響を受け、北斎をモデルとしたポルノ映画の撮影を計画していた。

一方葛飾北斎は・・・お風呂に浸かっていた!

劇作家・高取英の歴史と虚構を縦横無尽に駆け抜けるSFファンタジー



【ATTENTION】

本公演はキャストが縦横無尽に舞台及びフロアを移動しあれやこれやが起こるため、どのお座席でも全貌を観ることができません。見えない楽しみを見つけてください。









PSYCHOSIS とは





P S Y C H O S I S = サイコシス。

月蝕歌劇団出身の森永理科を中心に高田ゆか、國崎馨が立ち上げたプロジェクト。

音楽に様々なバンドを迎え、精神をかき乱すアバンギャルドな爆音演劇を創造する。

コンセプトは闇を知るために闇を覗く。

現在メンバーは5人。

オルタナ系演劇を自称しているが全く広まる気配はない。



公演概要









PSYCHOSIS File:005 ♨お風呂場演劇♨

『HOKUSAI And The Dr.Caligari』

公演期間:2023年11月1日 (水) ~2023年11月5日 (日)

会場:北千住BUoY(東京都足立区千住仲町49-11)



■出演者

森永理科

國崎馨

大島朋恵(りくろあれ)

MIKA(百夜一夢)

柴奏花

小坂知子

高田ゆか

中村つぐみ

辻真梨乃

南雲美香

飯塚勝之(少年王者舘)

乃々雅ゆう

黒川武彦(モメラス)

曽田明宏(モメラス)

柳十兵衛



■スタッフ

脚本:高取英(『カリガリ博士 -葛飾北斎とその娘お栄篇-』より)

構成・演出:森永理科(PSYCHOSIS)

音楽:倫奈(kehre.)

音響:大貫誉(SE SYSTEM)

照明:上田茉衣子(LICHT-ER)

写真:イマイトシヒロ

舞台監督:吉川尚志

当日制作:イビケイコ



■公演スケジュール

11月1日(水)19:00

11月2日(木)14:30/19:00

11月3日(金・祝)14:30/19:00

11月4日(土)14:30/19:00

11月5日(日)14:30

※開場は、開演の30分前です。



■チケット料金

前売

LIMITED TICKET(トート付き/送料込み):7,400円 ※終了※

ADVANCE TICKET(一般前売り):4,300円

STUDENT TICKET(学生):3,000円

当日

DOOR:4,800円

(整理番号付自由席・税込)



