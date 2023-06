[株式会社主婦の友社 ]

2023年6月30日(金)19時開演(18時30分開場) リアル&オンライン のハイブリッド開催



アラフォー以上の自立したオトナ女性たちの本音とリアルを共有するWebメディア「オトナサローネ」は、更年期世代の女性にむけたイベントを6月30日(金)19時より開催いたします。









40代、50代ともなると「絶好調!」という日がどんどん減っていき、ゆらぎの時期に入るのはご存じの通り。これまでならいつも通りに暮らすだけで当たり前のように維持できていた「調子のよさ」も、この先は努力をしないと手に入らなくなっていきます。



そんな私たちがいま注目すべきは大豆イソフラボン。女性ホルモン様に働いてくれることはご存じの通り。大豆イソフラボンの中でも大注目の成分が「ゲニステイン」です。



大豆のエキスパートであるキッコーマンが、長年にわたる大豆の研究の中からそのパワーを探り当てた「ゲニステイン」。オトナサローネは私たちを助けてくれる成分としてこのゲニステインを大きくフューチャーし、詳しい解説をスタートします。



その第一弾として、俳優の鈴木砂羽さんをお迎えし、専門家からの最新のヘルスケア解説も交えながら「ゲニステイン」の魅力を詳しく解説するトークショーを開催します。



ご自身もちょうど更年期に差し掛かる砂羽さんはどんなケアをしているのでしょう? 俳優ならではの「なるほど」なケアから、「砂羽さんが?」と驚く意外な対策まで、健康、体力、美、内側からの輝き、すべてをコンディションよく維持しているその秘密をじっくり伺います。





6月30日夜、リアル会場(東京・目黒)&オンライン会場のハイブリッド開催!





今回は、遠方の方でもご参加いただけるように、リアル会場とオンライン会場のハイブリッドで開催します。当日イベント会場へお越しの方にはお土産と軽食をご用意。オンライン視聴でも素敵なプレゼントをご用意いたします(内容は一部異なります)!俳優・鈴木砂羽さんのトークのほか、産婦人科専門医が発信する「更年期を楽しく過ごすヒント」も見逃せません。







★鈴木砂羽と産婦人科専門医が語る「更年期の対処法」トークショー★実施概要



【日時】

2023年6月30日(金)

18時30分開場

19時00分開演

20時30分終了



【場所】

フィガロカフェ

東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア6F



【参加費】

無料

※リアル会場参加の場合、会場までの交通費は自費となります。



【ご参加可能人数】

リアル会場 50名限定

オンライン会場 500名限定



【協力】キッコーマンニュートリケア・ジャパン



【参加者限定 お土産】

リアル参加、オンライン参加ともにお土産付!

(内容は一部変わります)





##menu of the talk##





イベント内容



アフタヌーンエイジの健康とライフスタイル

~更年期の女性たちを守る「ゲニステイン」~

【対談】40代50代女性の「ゆらぐ体調」どう保てばいいんですか?



『相棒』など幅広いドラマ・映画で活躍する実力派俳優の鈴木砂羽さんは現在50歳。更年期症状が出やすいこの時期を、肉体的にも精神的にも激務である俳優さんはどのようにお過ごしなのでしょうか。砂羽さんご自身の更年期の体験について伺います。



また、働く女性のTHIRD PLACEを目指し、小児科と産婦人科を併設するなど先進的な婦人科診療に力を入れるTHIRD CLINIC GINZA院長の三輪綾子先生に、40代50代女性におすすめの注目の成分「ゲニステイン」の解説をいただきつつ、更年期の上手な過ごし方を教えていただきます。





俳優

鈴木砂羽さん





産婦人科専門医 THIRD CLINIC GINZA院長

三輪綾子 先生



キッコーマン ニュートリケア・ジャパン

開発部 マネージャー 櫻井純子さん







司会・主婦の友社 OTONA SALONE 編集長 井一美穂









申し込み方法



<リアル会場で参加の場合>

https://forms.gle/TnxaXwKDWhEL1aVC6



<オンライン会場で参加の場合>

https://peatix.com/event/3616605/view?k=8c9dd61b4bd65ed3fecd78da6bce61f4373183d2



イベントに関する注意事項等をよくお読みいただき、ご了承の上お申し込みくださいますようお願いいたします。

特にリアル会場は席数が限られているため、お早めにお申し込みください。







イベント内容に関するお問い合わせ先



otona_contact@shufunotomo.co.jp







本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先



【主婦の友社広報窓口】株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr@c-pub.co.jp



