吉本興業所属の台湾住みます芸人の漫才少爺(以下、漫才ボンボン)と、台湾漫才の第一人者でもある達康.comeが6月3日(土)と4日(日)の2日間、共同で企画したお笑いライブを台湾・新北市のZepp New Taipei cityで開催し、2日間で約1700人が来場するイベントになりました。







■ 《集まれ!Play Boy Station in Zepp》~千人玩家大瘋測とは

台湾漫才の草分け的存在のお笑いコンビ達康.comeと漫才ボンボンが共同で企画し、日台交流を目的としたライブです。Netflix「火花」などを脚本構成した中村元樹が企画顧問を務め、NON STYLE・石田明が映像出演するなど、今までにない日本式と台湾式のお笑いを融合させたイベントになりました。



■ 達康.come

2013年結成。由阿達アダ(陳彥達)が団長を務め、康康カンカン(何瑞康)が演出を務める。



■ 漫才少爺(漫才ボンボン)

吉本興業所属。2009年結成、2015年に台湾に移住した台湾住みます芸人。太田拓郎と三木奮が中国語を習得し、日本のお笑い文化を台湾の人々に伝えている



■イベント概要

イベント名:《集まれ!Play Boy Station in Zepp》~千人玩家大瘋測

イベントURL: https://www.youtube.com/watch?v=ssuIk8FcnKQ

期間:2023年6月3日(土)、4日(日)

場所:新北市新莊區新北大道四段3號8樓 Zepp New Taipei



本人コメント







今回のZeppライブは大きい会場でライブを行うと言う事だけでなく、僕達と達康.comeが出会ってからここまでの8年間の時間がギュッと詰まったライブでした。

日本と台湾の笑いの違いや歴史を話し合いながら一緒に過ごして来たかけがえのない時間が一つの形となり、更に石田さんや中村元樹さんに助けていただいたから実現出来た、本当に意味のある日台交流のお笑いイベントになったと思います。





本当に貴重な台日交流のお笑いライブだと思います。漫才ボンボンさんと中村元樹さんのおかげで日本側と深くつながり、心から感謝しています。また、PBSに出演した台湾のお笑い芸人、ゲストの皆様、そして番組企画の協力チームにも感謝しています。皆さんが一致団結し、より創造的な笑いを届けるために頑張りました。

将来的にもこのイベントを継続し、日本のお笑いとさらなる交流やコラボの機会を期待しています。



