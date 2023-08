[株式会社スペースシャワーネットワーク]

ここでしか見られない貴重なトークや、斎藤宏介とのセッションも!



株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長:林吉人、本社:東京都港区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネルスペースシャワーTVは、斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN/XIIX)によるレギュラー番組「斎遊記」の第24回目を、8/22(火)23:00より放送いたします。ゲストは、 村松 拓(Nothing’s Carved In Stone)!







3ピースロックバンド「UNISON SQUARE GARDEN」のギターボーカルとして活躍しながら、2019年に結成したバンド「XIIX」でも精力的に活動する斎藤宏介が、気になっているものの紹介やゲストを招いてのトーク、貴重なスタジオセッションや弾き語りなど、盛り沢山の内容でお届けしている「斎遊記」。今回は村松 拓(Nothing’s Carved In Stone)をゲストに迎え、トークとセッションをお届け!





今回のトーク&セッションゲストとしてスタジオに登場したのは、結成15周年を迎えたNothing’s Carved In Stoneより村松 拓!

トークでは、村松 拓が現在のバンドに辿り着くまでの軌跡が斎藤宏介との会話で語られるなど、貴重なものに!村松の趣味、アウトドアの話題に花が咲き、興味があるという斎藤も次回参加!?





恒例のセッションコーナーではNothing’s Carved In Stoneの「Shimmer Song」、そして井上陽水&安全地帯「夏の終わりのハーモニー」の2曲を斎藤宏介と村松 拓のオリジナルアレンジで演奏!他では見ることができないオリジナルセッションをお見逃しなく!



▼番組詳細

番組タイトル:「斎遊記 #24」

放送日時:8/22(火)23:00~23:30

VJ:斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN/XIIX) ゲスト:村松 拓 (Nothing’s Carved In Stone)

番組特設ページURL:http://sstv.jp/saiyuki



