[株式会社スペースシャワーネットワーク]

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長:林吉人、本社:東京都港区)が運営する、日本最大の音楽専門チャンネル(※) スペースシャワーTVはWATWINGの撮り下ろし特別番組『WATWING 1Q1A ~「Where」Special~』を8月17日(木)23時00分より放送致します。







6人組 BOY BANDのWATWINGが8/30にメジャー 1st フルアルバム「Where」をリリース!

スペースシャワーTVではこれを記念した特別番組をオンエア!WATWINGはスペースシャワーTV初登場となる。



番組では、 「1Q1A=一問一答」企画として、八村倫太郎×古幡亮ペア、桑山隆太×福澤希空ペア、鈴木曉×高橋颯ペアに分かれ、様々な質問をぶつける。プライベートの質問では、好きなおにぎりの具は?親から呼ばれているニックネームは?横のメンバーを一言で言うと?大人の証って何?恥ずかしい思い出は?現時点で最後に聞いた曲は?など今まであまり質問されなかったような質問に答える。その他、アルバムに関するインタビューでは、今までで過去1.2を争うレベルの高さの振り付けと語るアルバムのリード曲「Let’s get on the beat」のダンスも披露!さらに、今回アルバム内に収録されている楽曲の楽曲提供アーティストからのサプライズ質問も!メンバーの仲の良さと音楽愛に溢れたWATWINGの姿を是非放送でチェック!











【WATWING Profile】

6 人組 BOY BAND、WATWING(ワトウィン)。

メンバー全員がリードボーカル且つメインダンサーであり、トラック制作やコレオグラフィーも自ら手掛ける。

2019 年結成。s**t kingz の NOPPO 指導によるダンスを武器に 2020 年「Only One Life」をデジタルリリース。インディーズチャートを賑わせたのち、

2021 年トイズファクトリーより EP「Take off,」をリリースし、メジャーデビュー。

2022 年よりアーティストコラボシリーズをスタート。10 月にリリースした 1st シングル「Honey You!」はオリコン週間シングルランキング 5 位、2023 年 1 月にリリースした 2nd シングル「The Practice of Love」は 3 位を記録。

2023 年 8 月には、WATWING 史上最大規模であるパシフィコ横浜でのワンマンライブの開催が決定!

グループ名「WATWING」は、誰に何を言われても自分たちの思いを貫き羽ばたいていこうという意思が込められた造語。



【ON AIR情報】

『WATWING 1Q1A ~「Where」Special~』

https://www.spaceshowertv.com/program/special/2308_watwing.html

<放送日程> 8/17(木)23:00~23:30

<出演>WATWING



【スカパー!番組配信有り】

※同時配信!スマホ視聴可能!

https://streaming.skyperfectv.co.jp/channel-28







(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ)



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/08-18:46)