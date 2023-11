[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年11月3日(金・祝)【岩手県盛岡市 「杜の住宅公園 みらいえ」 周辺】



一般社団法人海と日本プロジェクトin岩手と一般社団法人ブルーオーシャン岩手は、健康増進を図るため、ごみ拾いをしながらウォーキングをするイベント「ごみ拾いウォーキングinみらいえ」を2023年11月3日(金・祝)に開催いたしました。このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。







イベント概要





・開催概要:岩手県盛岡市内でごみ拾いイベントを開催

・日 程:2023年11月3日(金・祝)

・開催場所:岩手県盛岡市「杜の住宅公園 みらいえ」周辺

・参加人数:31人

・後 援:盛岡市



岩手県民は健康に関する悩みが多い





車中心の生活で運動する機会が少ないとされる岩手県民は、健康に関する悩みを抱えている人が多いとも言われ、ごみ拾いをしながらウォーキングすることで、参加者の皆さんへ海洋ごみ問題について考えるきっかけの場を提供するとともに、楽しく健康的な習慣を身に着けてもらうことを狙いとし開催したイベントです。

盛岡市「杜の住宅公園 みらいえ」を拠点に、盛岡市中央公園や周辺道路などを歩きながらごみ拾いをしました。IBC岩手放送の松原友希アナウンサーとめんこいテレビの福永一茂アナウンサーも参加してイベントを盛り上げました。



岩手の海と自分たちの健康のために、みんなで楽しくウォーキング





当日は子どもから大人まで多くの方が参加し、秋の景観とアナウンサーや参加者との会話を楽しみながらごみ拾いを行いました。盛岡市中央公園付近のごみはあまり多くありませんでしたが、周辺の川沿いには不燃ごみが多く散乱していました。

参加者に回答していただいたアンケート(回答者数28名)によると、回答者全員が「海洋ごみに対する意識が高まった」または「少し高まった」と回答し、回答者全員が「このイベントにまた参加したい」と回答しました。





参加した子ども・保護者からの声





参加者に回答していただいたアンケートより

・ごみ拾いができただけでなく、良い運動になりました。

・参加してみたら意外と楽しかったです。

・意外とごみが少なく、皆さんキレイに利用されていると感じました。



<団体概要>

団体名称 :(一社)海と日本プロジェクトin岩手

URL :https://iwate.uminohi.jp/

活動内容 :県民と海のつながりを深めていくために、次世代を担う子どもたちや若者を中心に海への好奇心をもち、行動を起こす運動を推進。



団体名称 :(一社)ブルーオーシャン岩手

URL :https://cfb-iwate.jp/

活動内容 :日本有数の漁場である三陸海岸を有する岩手県において、この資源豊富できれいな海を未来にいくために一般社団法人を立ち上げ、「CHANGE FOR THE BLUE in 岩手県」というプロジェクトに取り組んでいます。次世代を担う子供たちや若者をはじめ、県民全体で海洋ごみ問題に関心を持ってもらい、自発的なごみ拾い、周りへの啓発、ごみを減らす動きをしてもらいたいと考えています。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



