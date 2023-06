[吉本興業株式会社]

台本なし。道具なし。そこにあるのは芸人の腕とパフォーマンスのみ。一人喋りショー&新ジャンルの即興コント! 再現不可能 一度きりのエンタメショー!!



もう中学生、相席スタート 山添、男性ブランコ 浦井など

令和のエンタメを彩る人気若手芸人が初参戦!

豪華キャストでお届けする、この夏大注目のエンタテインメントショーが2年ぶりに帰ってきた!!







このたび、吉本興業株式会社は、新型エンタメコメディショー

『THE EMPTY STAGE GRAND(ジ・エンプティ・ステージ グランド)2023 SUMMER』 を、

2023年8月5日(土) ~ 8月18日(金) 全19公演 「グレースバリ銀座店 グレースバリ~グランデ~」

(東京都中央区銀座)にて開催致します。

日本のお笑いシーンに新風を吹き込んだ『THE EMPTY STAGE(ジ・エンプティ・ステージ)』 とは、

『即興』をテーマに「One-Man Talk Show(一人喋りショー)」と、アメリカ最大級のコメディ集団

「The Second City(セカンドシティ)」の即興コントメソッドを持ち込んだ「新ジャンルの即興コントショー」の2部構成でお届けする新型エンタメショーです。





芸人がその身一つで舞台に立ち、たった一人で繰り広げる 『One-Man Talk Show (一人喋りショー)』には、

千原ジュニア、鰻和弘(銀シャリ)、水田信二(和牛)などの過去公演を盛り上げてきた面々はもちろん、

今回初登場の、もう中学生、新山(さや香)、浦井のりひろ(男性ブランコ)、すゑひろがりず、辻(ニッポンの社長)山添寛(相席スタート)、九条ジョー、畠中悠(オズワルド)、ビスケットブラザーズの11名を迎えお送りします。



IMPROV SHOW featuring The Second City(即興コント)にはGABEZ、サンタモニカ、スクールゾーン、

トニーフランク、めぞん、ダンビラムーチョ、世間知らズという新しい顔ぶれもそろい、さらにパワーアップした内容でお届け致します。また、今回の公演は120名以内の限られた少人数のお客様に、お酒やお食事を楽しみながら観覧頂ける、プレミアムなショー形式をとっております。



「THE EMPTY STAGE GRAND 2023 SUMMER」 開催概要



●期間:2023年8月5日(土) ~ 8月18日(金)

●場所:「グレースバリ銀座店 グレースバリ~グランデ~」(東京都中央区銀座6-13-16 銀座ウォールビル B3F)

●チケット料金 :前売4,500円/当日5,000円

※飲食メニューあり(別途1オーダー制)※整理番号付自由席

●主催:吉本興業株式会社



公演スケジュール



★ 8月 5日(土)13:00開演 昴生(ミキ)/TEAM A

★ 8月 5日(土)17:00開演 もう中学生/TEAM A

★ 8月 6日(日)17:00開演 佐久間一行/TEAM B

★ 8月 7日(月)15:00開演 山名文和(アキナ)/TEAM C

★ 8月 7日(月)19:00開演 新山(さや香)/TEAM C

★ 8月 8日(火)19:00開演 鰻和弘(銀シャリ)/TEAM A

★ 8月 9日(水)19:00開演 浦井のりひろ(男性ブランコ)/TEAM C

★ 8月10日(木)19:00開演 RG(レイザーラモン)/TEAM A

★ 8月11日(金)13:00開演 三島達矢(すゑひろがりず)/TEAM B

★ 8月11日(金)17:00開演 辻(ニッポンの社長)/TEAM B

★ 8月12日(土)14:00開演 山添寛(相席スタート)/TEAM C

★ 8月12日(土)18:00開演 千原ジュニア/TEAM C

★ 8月13日(日)17:00開演 九条ジョー/TEAM B

★ 8月14日(月)19:00開演 南條庄助(すゑひろがりず)/TEAM C

★ 8月15日(火)19:00開演 水田信二(和牛)/TEAM B

★ 8月16日(水)19:00開演 亜生(ミキ)/TEAM C

★ 8月17日(木)19:00開演 畠中悠(オズワルド)/TEAM B

★ 8月18日(金)13:00開演 原田泰雅(ビスケットブラザーズ)/TEAM A

★ 8月18日(金)17:00開演 きん(ビスケットブラザーズ)/TEAM A



『 One-Man Talk Show 』出演者



芸人がその身一つで舞台に立ち、たった一人で繰り広げる 『One-Man Talk Show (一人喋りショー)』には、

千原ジュニアをはじめ、トーク力に定評のあるメンバー19名が、各公演1名ごと出演。人気実力ともに一線級メンバーの一夜限りのプレミアムトークをお楽しみ頂きます。



<ONE-MAN TALK SHOW> ※出演日順

昴生(ミキ)、もう中学生、佐久間一行、山名文和(アキナ)、新山(さや香)、鰻和弘(銀シャリ)

浦井のりひろ(男性ブランコ)、 RG(レイザーラモン)、三島達矢(すゑひろがりず)、辻(ニッポンの社長)

山添寛(相席スタート)、千原ジュニア、九条ジョー、南條庄助(すゑひろがりず)、水田信二(和牛)

亜生(ミキ)、畠中悠(オズワルド)、 原田泰雅(ビスケットブラザーズ)、きん(ビスケットブラザーズ)



『IMPROV SHOW featuring The Second City』(即興コント) 出演者



シカゴを本拠地とし、マイク・マイヤーズ(オースティン・パワーズ/シュレック)、マシ・オカ(HEROES)、ビル・マーレイ(ゴーストバスターズ/ロスト・イン・トランスレーション)など数多くのスターコメディアンを輩出し続ける「The Second City」。その即興コントのシステムを用いた、『IMPROV SHOW featuring The Second City』に出演するメンバーは、よしもと所属の芸人54名。

9チームに分かれ、毎回2チームがそれぞれの演目を披露していきます。台本は無く、その場で観客からお題をもらい、それを元に即興でコメディを創っていくため、想定外のハプニングが起き、筋書きのない展開が観客を不思議な笑いへと導いていきます。



<即興コント出演者>

≪TEAM A≫

竹若元博(バッファロー吾郎)、玉城泰拙(セブンbyセブン)、MASA(GABEZ)、hitoshi(GABEZ)

森公平、榊原徹士、ポール(サンタモニカ)、マイム(サンタモニカ)



≪TEAM B≫

森本英樹(ニブンノゴ!)、大川知英(ニブンノゴ!)、林 万介(かたつむり)、橋本稜(スクールゾーン)

俵山峻(スクールゾーン)、トニーフランク、吉野裕介(めぞん)、原一刻(めぞん)



≪TEAM C≫

川谷修士(2丁拳銃)、宮平享奈緒(セブンbyセブン)、イチキップリン、西村ヒロチョ、大原優一(ダンビラムーチョ)

原田フニャオ(ダンビラムーチョ)、さおり(世間知らズ)、椎木ゆうた(世間知らズ)



≪Music Director≫

鎌田雅人





『 One-Man Talk Show 』 最多出演! 千原ジュニア コメント









戻って参りました。

私大好きエンプティステージ。

即興、最高。是非是非ご参加ください。



『 One-Man Talk Show 』 初参戦! もう中学生 コメント









あこがれのステージ「THE EMPTY STAGE」に出演させていただけるということで、

今年の夏は、アイスやかき氷も「エンプティィ」という感じで少し溶かしていただく夏にしたいです、

よろしくお願いします。



『 One-Man Talk Show 』 初参戦! 相席スタート・山添 コメント









ワンマントークショーの方に出演させていただきます。

おそらく綺麗な格好して、喋らせてもらうんちゃうかなと思います。

綺麗な格好で喋る下品な話で、皆様の脳みそ揺らさせてもらえたら、これ幸いです。



『 One-Man Talk Show 』 初参戦! 男性ブランコ・浦井 コメント









1人喋り!即興で!未体験すぎて震えています。

もう限界だと思ったら低音でささやいてお客様に眠っていただこうと思います。

頑張ります!



「THE EMPTY STAGE GRAND 2023 SUMMER」 チケット情報



■チケット料金 : 前売4,500円/当日5,000円

※飲食メニューあり(別途1オーダー制)※整理番号付自由席

■チケット先行発売: FANYチケット 6/4(日)11:00 ~ 6/6(火)11:00

■チケット一般発売:6/11(日)10:00

■チケット取り扱い

・FANYチケット https://yoshimoto.funity.jp/ TEL:0570-550-100 (10:00~19:00)

・チケットぴあ http://t.pia.jp TEL:0570-02-9999

・ローソンチケット https://l-tike.com/ TEL:0570-000-777



