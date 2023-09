[株式会社マッシュホールディングス]

若宮八幡宮とコラボした京都ならではの限定アイテムや、オープンを記念したお得なキットの発売も。



株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営し、コスメからインナーケアアイテムまで幅広く取りそろえるナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Biople(ビープル)」は2023年10月17日(火)に Biople 京都高島屋S.C.[T8]店をオープンいたします。







オーガニックライフをより身近に、思わず立ち寄りたくなる場所へ





京都の土地で長く愛され続けてきた高島屋京都店に、地域の人気店や関西初の店舗などを導入する専門店ゾーン[T8]が加わり、京都高島屋S.C.が開業。京都で一番の待ち合わせ場所をコンセプトに掲げ、多くの「人・コト・モノ」が“であう”場を提供する、街の新たなシンボルを目指す考えに魅力と親和性を感じ、Biopleの出店が実現いたしました。



Biopleが出店する1階は、待ち合わせ前のちょっとした時間に、気になる雑貨やコスメをチェックしたり、これから会う人へのギフトや手土産を選んだり”待ち合わせの時間”を楽しむフロア。Biopleで愛され続ける名品番に加え、京都ならではの商品をセレクト。世界中から観光客が訪れ、日本中の人々に愛される京都だからこそ実現できる、思わず立ち寄りたくなる場所を目指します。



お得なオープニングキット2種を発売!





ベストセラーアイテムを厳選したスペシャルキットを数量限定でご用意いたします。



■Biople 京都高島屋S.C.[T8]店 オープニングキット(コスメ)6,600円(税込)



【F organics(エッフェオーガニック)】モイスチャーローション 150mL

【F organics】モイスチャーミルク 120mL

【琉白(ルハク)】月桃エンリッチクリーミーシートマスク(23mL×1枚入)

【Mitea ORGANIC(ミティアオーガニック)】セラムオイルリップスティック 01 マンダリーヌコンフィ

【ecostore(エコストア)】トゥースペースト<ホワイトニング> 100g

【YOAN(ユアン)】サシェ BQ エアリーフォームスクラブ

【O by F(オーバイエッフェ)】サシェ リッチオイル 80mL

【giovanni(ジョヴァンニ)】サシェ 2chic ダメージ シャンプー&コンディショナー

【Biople】限定トートバック

合計8点/約11,973円(税込)相当





■Biople 京都高島屋S.C.[T8]店 オープニングキット (フード)4,860円(税込)



【Biople】やみつき INDIAN SPICES CURRY 150g

【Bio Normalizer(バイオノーマライザー)】青パパイヤ酵素EX ボトル

【MVP(エムブイピー)】マルチビタミンパック 7包入り

【TOM&LUKE(トムアンドルーク)】チョコレートスナックボール オリジナルダーク33g

【pukka(パッカ)】リラックス 有機ハーブティー

【Nova Scotia Organics(ノバスコシアオーガニックス)】オーガニックプロテイン カカオ&メープル1回分(21g)

【Biople】限定トートバック

合計7点/約8,671円(税込)相当



※お一人様各1点までとなります。

※限定数に達し次第販売終了となります。完売の際はご理解いただきますようお願い申し上げます。

※事前ご予約・当日のお取り置きは承りかねます。



京都ならではの限定アイテムが登場





美人の神様として有名な若宮八幡宮とコラボした京都ならではのアイテムを、京都高島屋S.C.[T8]店にて限定で発売いたします。

世界3大美人「小野小町・クレオパトラ・楊貴妃」をそれぞれイメージして製作された、ここでしか購入できないアイテムをぜひお楽しみください。





【NATURAL INCENSE(ナチュラルインセンス)】CLEAN BEAUTY ASSORT -美人香- 30本 1,980円(税込)



“Biople×神社仏閣”ご祈祷されたお香を展開するNATURAL INCENSEより3種のお香がセットになったアソートインセンスが登場。



・小野小町:白檀特有の上品な甘さと清々しい爽やかな香り

・クレオパトラ:贅沢にバラをたっぷりとブレンドした多幸感溢れる香り

・楊貴妃:マグノリアが優雅に広がり、高貴な花の香りが融合した香り



【芯身美茶(シンシンビチャ)】美人茶アソートTEA 1.5g×9包 1,080円(税込)



世界的に有名な台湾茶ブランド「天仁茗茶」から”美”をテーマに立ち上げられた「芯身美茶」より3種のお茶がセットになったアソートティーが登場。



・小野小町:日本茶や和ハーブを中心にブレンド

・クレオパトラ:バラやハイビスカスをふんだんにブレンド

・楊貴妃:ナツメとライチを贅沢にブレンド



オープンを記念して限定アイテムの販売も





肌さわりのよい甘撚りのオーガニックコットンを使った吸水ショーツを展開するHogara(ホガラ)。

オープンを記念して、限定のおまもり型ポーチ付きのショーツを京都高島屋S.C.[T8]店にて限定で発売いたします。





【Hogara】オーガニックコットン吸水型ショーツフル 5,929円(税込)

本当に必要な吸水量と履き心地のバランスを追求して開発。

フルサイズ(吸水量目安:35-40ml)は、お尻の後ろまで広がっているシートで安心。

憂鬱になりやすい月経周期も、ほがらかに過ごして欲しいという願いがこもったおまもりのようなショーツです。

ポーチは、洗濯ととしてもご使用いただけます。色は、パープルとピンクどちらかからお選びください。



96名様限定!人気アイテムをプレゼント







当日、7,000円(税抜)以上お買い上げで、素材の味を生かしたギルトフリーなスナック「bruno snack(ブルーノスナック)クリスピータイティーブラウニー」をプレゼント。

※お会計の先着順でお渡しいたします。無くなり次第終了となります。



MA CARD FOR GO GREEN会員様向け特典





10月17日(火)~20日(日)の4日間、オープン記念として、マッシュグループの総合会員サービス「MA CARD FOR GO GREEN」会員様限定のお得な「ポイント5倍キャンペーン」を実施。通常の5倍のポイントを付与いたします。即日のご入会も承っております。



店舗情報





オープン日:2023年10月17日(火)

店舗名:Biople 京都高島屋S.C.[T8]店

所在地:〒600-8002

京都市下京区四条通寺町東入二丁目御旅町35 京都高島屋S.C.[T8]1F

営業時間:10:00~20:00



Biople(ビープル)について







株式会社マッシュビューティーラボから2013年8月31日にデビュー。「BioなPeople」という造語から生まれました。オーガニックライフの中で、内側から輝くようなエネルギーのある美しさに導いていくブランドです。サプリメントや食品などのインナーケア、さらに前向きになれるコスメを世界中からセレクトし内側と外側のダブルアプローチを提案します。



公式オンラインストア: https://store.biople.jp/

公式インスタグラム: @biople https://www.instagram.com/biople/

公式ツイッター: @biople_official https://twitter.com/Biople_official

公式LINE: https://page.line.me/226xnghy



