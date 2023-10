[株式会社エクシング]

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」に、女性VTuber グループ「ホロライブ」所属の「常闇トワ」のライブ映像が登場!本日10月13日(金)、立川ステージガーデンで行われたばかりの1stソロライブ『“Break your ××ד』の模様を、「Antares」全景固定映像の特典付きで、11月14日(火)から12月17日(日)までの期間中、対象機種「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームに配信します。さらに、直筆サイン入りグッズが当たるキャンペーンも同時開催します。









▽詳細はこちら: https://miruhaco.jp/archives/item2/815220/



本映像を視聴するためのチケットは1名あたり2,000円(税込・別途室料)で、本日から「みるハコ」WEBサイト特設ページにて発売。また、アクリルコースター付きチケットは、1名あたり3,000円(税込・別途グッズ送料・室料)、クリアワイドポスター付きチケットは、1名あたり3,500円(税込・別途グッズ送料・室料)でご用意しております。



このたび配信を行うのは、記念すべき1stソロライブ“Break your ××דで魅せたライブパフォーマンスに、「Antares」のステージ全体を余すことなく堪能することができる全景固定映像を加えたみるハコ特別版。会場を埋め尽くすファンを熱狂の渦に包み込んだ圧巻のステージの数々が、カラオケルームならではの迫力の音と映像で蘇ります。身近なカラオケルームで気の合う仲間と飲食を楽しみながら、実際のライブさながらの臨場感をご堪能ください。



■常闇トワの楽曲を歌って応募で直筆サイン入りグッズが当たるキャンペーンも開催予定!

さらに、常闇トワの直筆サイン入りグッズが当たるカラオケキャンペーンが11月14日(火)からスタート!本キャンペーンに参加するには、「JOYSOUND MAX GO」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、課題曲を1曲以上歌唱し、特設ページよりご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選で3名様に、常闇トワ直筆サイン入り“Break your ××דアクリルスタンドをプレゼントします。

この機会をお見逃しなく、常闇トワとJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。



= 常闇トワ 1stソロライブ “Break your ××ד 配信概要 =



◆対象機種・店舗:「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。



◆配信期間:2023年11月14日(火) 13:00 ~ 2023年12月17日(日) 23:59



◆チケット販売期間:2023年10月13日(金) 21:00 ~ 2023年12月17日(日) 23:59

※コンビニ・ペイジー決済は12月15日(金)までとなります。



◆料金:※別途室料・グッズ送料 ※チケット料は3歳以上有料

【視聴チケット】2000円(税込)/1人

【グッズ付き視聴チケット:Aコース】3000円(税込)/1人

【グッズ付き視聴チケット:Bコース】3500円(税込)/1人



◆グッズ:





・Aコース:アクリルコースター

・Bコース:クリアワイドポスター



※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※グッズは2024年1月以降、順次発送予定です。変更がある場合はみるハコご登録メールアドレスへご案内いたします。



◆再生時間:2時間00分前後

※2時間30分以上の予約を推奨いたします。





= 常闇トワ 1stソロライブ “Break your ××ד カラオケキャンペーン概要 =



◆実施期間:2023年11月14日(火) 13:00 ~ 2023年12月17日(日) 23:59



◆対象機種:JOYSOUND MAX GO/JOYSOUND MAX2/JOYSOUND MAX



◆参加方法:対象機種を導入の店舗で「うたスキ」(登録無料)にログインの上、課題曲を1曲以上歌唱し、特設ページの応募フォームから必要事項を記入することで、エントリー完了となります。



【課題曲】 JOYSOUNDで配信中の常闇トワ 全楽曲



◆プレゼント:

常闇トワ直筆サイン入り“Break your ××דアクリルスタンド … 3名様





▽配信・キャンペーンの詳細はこちら: https://miruhaco.jp/archives/item2/815220/





【関連情報】

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは!「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。



▼ホロライブプロダクションとは











「ホロライブプロダクション」は、カバー株式会社のシステムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活

動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やSNSでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブプロダクション公式サイト:https://www.hololive.tv/

・ホロライブプロダクション公式X:https://twitter.com/hololivetv



