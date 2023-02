[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



PC向けオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル(以下ブレソ)』をサービスしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン)以下、エヌシージャパン)は、最新アップデート「雷撃弓奏士」の実施、各種イベントとキャンペーンの開催、および新衣装の登場をお知らせします。



■弓奏士の第3覚醒が実装される最新アップデート「雷撃弓奏士」が本日実施!





【アップデート日程】

2023年2月15日(水) 定期メンテナンス時

【特設サイト】

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/update/2302/

【概要】

弓奏士の新規覚醒系列である「雷撃弓奏士」が実装される最新アップデートを本日実施しました。

第3の弓奏士覚醒系列となる「雷撃」は、充電した雷電を発射して攻撃を行う系列です。より長く電撃の力を充電するほど、強力なダメージを与えることができます。

攻撃の溜め動作中にも移動することができるため、弓奏士の他の覚醒系列と比べてよりアグレッシブに戦うことが可能です!



■「2023フォッシルの特別な法機シーズン1」が開催!





【開催期間】

2023年2月15日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年3月15日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

「フォッシル」が作った強力な法機「ホンブニオン」が恒例の突然誤作動!

「ホンブニオン」の暴走を止めて「フォッシル」を助けましょう!

お礼でもらえるアイテム「桃色の部品の欠片」は、新衣装「陰りの衣装」や「ホン門五ツ星宝石」、「天木石結晶」などと交換することができます。



≪新衣装「陰りの衣装」≫







≪「2023フォッシルの特別な法機シーズン1」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2302ingame/



■人気衣装が手に入る「ブレソでDiscordデビューキャンペーン シーズン9」が開催!





【開催期間】

2023年2月15日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年3月15日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

キャンペーン期間中、ブレイドアンドソウルを初めてプレイする方と久しぶりにプレイする方限定で、人気衣装「忍者」「抱負」「闇翼」のセットをまとめてプレゼントします!

また、プレゼントに含まれる3種の衣装いずれかを着用したスクリーンショットを「ブレイドアンドソウル公式Discord(https://discord.gg/TEFrmykNjE)」の指定イベントチャンネルに投稿された方の中から、抽選で5名様にブレソオリジナルQUOカード1,000円分をプレゼントします。

人気衣装を着て撮影したお気に入りの一枚を、ぜひDiscordで紹介してください!



≪衣装「忍者」≫







≪衣装「抱負」≫







≪衣装「闇翼」≫







≪「ブレソでDiscordデビューキャンペーン シーズン9」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2302discordDebut/



■期間限定宝物庫に新衣装が登場!さらに「ソウルパス」に新衣装も!





【宝物庫販売期間】

2023年2月15日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年3月15日(水) 定期メンテナンス開始前



【ソウルパスシーズン17開催期間】

2023年2月15日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年3月15日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

期間限定販売の「宝物庫」に、新衣装「青年隊」が登場します。

さらに、首飾り、手甲、腕輪、腰巻きを強化する「最上級大精気」や乗り物「麒麟」も登場します。



また、ミッションを達成すると様々なアイテムが手に入る「ソウルパス」のシーズン17では、報酬にバレンタインデーやホワイトデーをイメージした新衣装「スイートツイード」が登場しますので、ぜひチェックしてみてください。



≪新衣装「青年隊」≫







≪新衣装「スイートツイード」≫







≪「宝物庫」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2302treasure/



≪「ソウルパスシーズン17」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/bns/soulpass17/





【ゲーム概要】





NCSOFT総制作費50億円の超大作オンラインRPGで9,999兆通り以上のキャラメイキングが可能。

基本職業15職それぞれが繰り出すド派手なアクションとスピーディーなスキルの打撃はPC操作ならではの爽快さを体感できます。仲間との協力プレイでダンジョン攻略や強靭なボスモンスターに挑もう!圧倒的な3Dグラフィック、ドラマチックな音楽、緻密に練られた壮大なストーリーと個性あふれるキャラクターが常にあなたを待っています。



タイトル:ブレイドアンドソウル(ブレソ)

ジャンル:MMORPG

公式サイト:https://www.ncsoft.jp/bns/

公式Twitter:https://twitter.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan



利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2023年2月15日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/15-15:15)