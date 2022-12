[デジタルハリウッド株式会社]

2023年1月に全5回|各回19:30-21:00/要予約/無料/オフライン・オンライン開催



文部科学省認可の株式会社立の大学として、デジタルコンテンツと企画・コミュニケーションを学ぶデジタルコミュニケーション学部(4年制大学)と、理論と実務を架橋し新たなビジネスを生み出すデジタルコンテンツ研究科(専門職大学院)を設置するデジタルハリウッド大学(DHU、所在地 東京・御茶ノ水、学長 杉山知之)では、本学の学習分野と親和性が高い内容について学内外から講師を招き、特別講義と称して開催しています。

2023年1月には、クリエイティブコンサルティング会社・株式会社〆(https://www.shime.co)とコレボレーションし、「THINK THE SIZE.」と称して未来の企業や社会について様々な講師の視点からフォーカスする特別講義を全5回にわたって実施いたします。

本講義は一部の講義を公開し、デジタルハリウッド大学駿河台ホールおよびZoomウェビナーにて一般の方にもご参加いただくことが可能です。











【講義概要】



ITやAIの急速な発展、自然災害や疫病、変わりゆく世界情勢など、先行きの見通しがつかない「VUCA」の時代において、これから社会に出る学生だけではなく、社会を構成しているすべての人々に考え方の変化や新しい様式への対応が求められています。



今回、デジタルハリウッド大学では、未来を見通すための一つの視点として「サイズ」をテーマとして取り上げ、特別講義の中で提案いたします。



クリエイティブコンサルティング会社・株式会社〆の外部研究顧問チーム「Commons Lab. by Shime , inc.」と、Fracton Ventures株式会社の協力を得て、サステナブルな企業のあり方、事業の構築を再考する全5回の特別講義。



様々な分野から、様々な角度で学び、ワークショップを通して未来を実感できる思考実験までを行います。





【特別講義特設サイト】



https://www.dhw.ac.jp/p/thinkthesize/





【特別講義概要/登壇者紹介】





[DAY1]

THINK FROM DATA SCIENCE.

データから見る企業の成長のあり方。









日時:2023年1月13日(金)19:30-21:00

会場:オフライン:デジタルハリウッド大学駿河台ホール

オンライン:Zoomウェビナー配信



崎濱栄治 Sakihama Eiji



大阪大学大学院経済学研究科招聘研究員/ データ分析コンサルティング会社代表

博士(経営学)。横浜国立大学大学院博士課程後期修了。大阪大学大学院経済学研究科招聘研究員。外資系ファンドマネージャー、インターネット広告等を経てコンサルティング会社を起業。





[DAY2]

THINK FROM FOOD CULTURE.

食の未来を、クリエイティブ&ミニマムな商いから考える。









日時:2023年1月16 日(月)19:30-21:00

会場:オンライン:Zoomウェビナー配信

※オフラインはデジタルハリウッド大学生限定



くどうしおり Kudo Shiori

豆腐マイスター



幼少期より無類の豆腐好き。大学で異文化コミュニケーションを学ぶ中で「食文化としての豆腐」の魅力に目覚め、豆腐マイスターの資格を取得。国内外で、手作り豆腐ワークショップや食育イベントなどの活動を開始する。2018年からは「往来(おうらい)」を屋号に、豆腐文化を発掘・発信。イベント企画・デザイン・取材執筆などで活動中。「マツコの知らない世界」(TBS系)、「ヒルナンデス」(日本テレビ系)等へ出演。著書に『まいにち豆腐レシピ』(池田書店)。





[DAY3]

THINK FROM MONEY.

財務のデザインが導く、サステナブルな企業サイズ。









日時:2023年1月19日(木)19:30-21:00

会場:オフライン:デジタルハリウッド大学駿河台ホール

オンライン:Zoomウェビナー配信



大久保圭太 Okubo Keita

Colorz Consulting 株式会社 代表取締役/税理士



会計事務所を経て旧中央青山PwCコンサルティング(現みらいコンサルティング)グループに入社。中堅中小企業から上場企業まで幅広い企業に対する財務アドバイザリー・企業再生業務・M&A業務に従事。2011年に独立し、堅実な財務コンサルティングを中心に、代表として累計1000社以上の財務戦略を立案している。著書に「借りたら返すな!」(ダイヤモンド社)





[DAY4]

THINK FROM Web3.0

Web3.0とDAOが突きつけるコミュニティのサイズ。









日時:2023年1月23日(月)19:30-21:00

会場:オフライン:デジタルハリウッド大学駿河台ホール

オンライン:Zoomウェビナー配信



赤澤直樹 Akazawa Naoki

Fracton Ventures 共同創業者&CTO/MetaTokyo株式会社 CTO



2016年からフリーランスエンジニアとして活動を開始。機械学習やブロックチェーンを利用したアプリケーションの企画設計開発を行う。2019年からはブロックチェーン人材を育成する株式会社FLOCで講師やカリキュラム開発を行う。

2018年から国外のコミュニティを中心に、トークンエンジニアリングの発展・普及にコミットしている。2021年1月末にはFracton Ventures株式会社を共同創業。同社でWeb3.0社会、DAOの普及・到来に向けて啓蒙を含めた活動を行う。





[DAY5]

THINK FROM SCIENCE FICTION.

SFプロトタイピングで「40年後の企業」を考える。









※本講義はデジタルハリウッド大学生限定となります



宮本道人 Miyamoto Dohjin

応用文学者/科学文化作家/SFコンサルタント



東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。博士(理学)。東京大学大学院情報理工学系研究科特任研究員、慶應義塾大学理工学部訪問研究員、変人類学研究所スーパーバイザー。日本SF作家クラブ会員。様々なSF思考メソッドを開発し、多数の企業、自治体、学術機関の新規事業開発、ビジョン研修、公開ワークショップに協力。編著『SFプロトタイピング』(早川書房)星雲賞ノミネート、同じく編著『SF思考』(ダイヤモンド社)は国内外から注目を浴びている。他編著『プレイヤーはどこへ行くのか』原作担当漫画「デジタルヘヴン」(『RE-END』所収)。ダイヤモンド・オンライン、VR学会誌で連載中。





【お申込み】



以下の特設サイトから、各回のチケットをお申し込みください。



https://www.dhw.ac.jp/p/thinkthesize/





■特別講義に関するお問い合わせ先



デジタルハリウッド大学 事務局

dhu@dhw.ac.jp





【株式会社〆とは】



2016年4月創業。大手企業からスタートアップまでのクリエイティブを中心に制作・運用・コンサルティングを手掛ける。クリエイティブスペース「CM by Shime,inc.」の運営や、自社メディア「EQ MAGAZINE」の発行サウナ事業までを手掛ける。アカデミアとチームを組んで、企業における知の探究を考え続ける「Commons by Shime,inc.」を主催。



https://www.shime.co





【デジタルハリウッド大学[DHU]とは】



https://www.dhw.ac.jp



2005年4月、文部科学省認可の株式会社立の大学として東京・秋葉原に開学(現在の所在地は東京・御茶ノ水)。デジタルコミュニケーション学部(4年制大学)とデジタルコンテンツ研究科(専門職大学院)を設置している。



デジタルコミュニケーション学部では、不確実で予測不能な未来を自分らしく生き抜く力を身につける。 デジタルコンテンツ(3DCG/VFX、VR/AR、ゲーム、映像、グラフィック、Webデザイン、メディアアート、プログラミング等)と企画・コミュニケーション(ビジネスプラン、マーケティング、広報PR等)を産業界の第一線で活躍する教員から幅広く学べる一学部一学科制を採用。さらにグローバル人材を育成するために外国語の重点的な学習プログラムを備え、留学を推進している。世界42か国・地域出身の学生が在籍し、御茶ノ水駅前で多様性に富むキャンパスを運営している。



デジタルコンテンツ研究科では、超高度情報化社会においてデジタルコミュニケーションを駆使し、社会に変革を起こすリーダーを輩出すべく、創発的学究領域 [SEAD(Science/Engineering/Art/Design)]の4要素をバランス良く身につけ融合し、理論と実務を架橋する人材育成を行う。新規事業プランニングとプロトタイピングなど、院生のアイデアの実装およびスタートアップ支援により、「令和3年度大学発ベンチャー調査」(経済産業省)では全国大学中 12 位、私立大学中 4位となっており、多数の起業家を輩出している。



