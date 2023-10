[株式会社マッシュホールディングス]

SNIDELでしか手に入らないエクスクルーシブアイテムとSNIDEL別注スニーカーをご紹介!



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、『adidas Originals for SNIDEL この秋手に入れたい、スペシャルコレクション』を10月11日(水)12:00にオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて公開、同時に予約販売を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ:https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com / ■MASH STOREアプリ:https://mslab.page.link/snidel_sns )









adidas Originals for SNIDEL

この秋手に入れたい、スペシャルコレクション全3型をご紹介



ストリートスポーツウェアブランドのadidas Originalsとのエクスクルーシブアイテムが登場。



LOOK紹介























アイテム紹介





<Item01>





【adidas Originals】RELAXED PANT PB

¥9,570

Size:XS,S



ストリートスポーツウェアブランドのadidas Originalsのエクスクルーシブアイテムが登場。

adidas Originalsを象徴するスリーストライプスをあしらったワイドシルエットのトラックパンツは、ゆったりとしたリラックスムード溢れるアイテム。

ブラウンはここでしか手に入らない限定カラー。

ストレートデザインなので体のラインを拾わずスマートな着こなしができ、スニーカーからブーツまで幅広くコーディネートがしやすいデザインです。







<Item02>



【adidas Originals】SHIRT

¥10,670

color:IVR, BLK, BRW

Size:M(Mens)



ストリートスポーツウェアブランドのadidas Originalsエクスクルーシブアイテムが実現登場。柔らかな風合いの肌寒い季節にぴったりなボア素材のブルゾンが届きました。体形を選ばず、はば広い方にご着用いただけるよう、やや大きめなサイズ感に設定。秋のワードローブに取り入れたい、とっておきの1着です。







<Item03>



【adidas Originals】FORUM XLG W SNIDEL

¥15,400

Size:22.5cm~24.5cm(0.5cm刻み)



adidas Originalsでクラシックなモデル“FORUM”から次世代のオリジナリティを表現する新たなモデル“FORUM XLG”のSNIDEL別注カラーが登場。

オールホワイトのシューズはカジュアルからストリート、フェミニンな洋服まで幅広いコーディネートに合わせていただける万能な1足。

アッパーのラインにはメタリックなシルバーを施しモードさをプラスしました。

程よく高さのあるソールでスタイルアップも叶えています。





※全て税込価格





発売について





■発売日:10月11日(水)

WEBでは12:00(正午)より販売開始

・SNIDELオフィシャルオンラインストア(https://snidel.com/ )

・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/brand/snidel/ )

・MASH STOREアプリ( https://mslab.page.link/snidel_sns )

・SNIDEL全国店舗( http://snidel.com/Page/shoplist.aspx )



■発売日:10月13日(金)

・adidas直営店(一部除外店舗あり)

・アディダス オンラインショップ

(https://shop.adidas.jp/originals/)



adidas Originalsについて





adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。

adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。

1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブ な人々に支持されているアディダス オリジナルスは、

ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。

https://shop.adidas.jp/



SNIDELについて





2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイ

リングを提案。 細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内36店舗、中国71店舗、香港2店舗、台湾4店舗、タイ1店舗、ニューヨーク1店舗、計115店舗展開

しています。(5月31日時点店舗数)

■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE:http://www.snidel.com

■Instagram:https://www.instagram.com/snidel_official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/11-13:46)