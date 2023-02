[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、リネージュシリーズ最新作『リネージュW(Lineage W)』に関する情報をお知らせします。



■2月22日(水)に大型アップデート[4thエピソード:真冥王の執行剣]が決定!本日より事前登録開始





【アップデート日時】

2023年2月22日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

2月22日(水)に、次期大型アップデート[4thエピソード:真冥王の執行剣]の実施が決定しました。

今回の大型アップデートでは、新規ダンジョンである「ラスタバド」の追加や、「ラスタバド」に関連した新規ボス モンスターの追加、神話級武器の実装などを予定しております。

≪「4thエピソード:真冥王の執行剣」特設サイトはこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/update/2023/230208_update?locale=ja

<大型アップデート実施に先立ち、公式ホームページで事前登録イベントを開始>

【開催期間】

2023年2月8日(水) ~ 2023年2月21日(火) 23時59分まで(予定)

【概要】

次期大型アップデート[4thエピソード:真冥王の執行剣]の実施に先立ち、公式ホームページで事前登録イベントを開始しました。

2月21日(火) 23時59分までに事前登録を行うと、「ラスタバドの痕跡(イベント)」、「ラスタバドの成長支援箱 (イベント)」など、キャラクターの成長をサポートする装備やアイテムが貰えます。

≪「4thエピソード:真冥王の執行剣」事前登録はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/preorder/record/lastavard/index?locale=ja



■「ラドンの怒り」開催!





【開催期間】

2023年2月8日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年2月22日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

<イベント クエストをクリアしよう>

アデン メイン クエスト「その後」を完了していると、イベント クエスト「亡者の祭り」を進めることができます。

イベント クエスト「亡者の祭り」では、イベント ダンジョンのチュートリアルをプレイすることができ、さらにクリア報酬で「バグベアーの絵文字」を入手することができます。

<18時30分からのイベント ダンジョンに挑戦>

イベント クエストをクリアすることで毎日18時30分から開催されるイベント ダンジョン「ラドンの怒り」に参加できます。

ダンジョン内は「プレイゾーン」と「応援ゾーン」に分かれており、出来るだけ長く「プレイゾーン」に留まるほど多くの報酬アイテムを獲得できます。

ただし、赤色の床を踏むと「応援ゾーン」に移動してしまいますので、ご注意ください。

「応援ゾーン」に移動してしまった場合は、黄色い床を踏むことで復帰することができます。

詳細は公式サイトのお知らせよりご確認ください。

≪「ラドンの怒り」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=63e2a4d8f24779393163572a



■「ダブルUP血盟」開催!





【開催期間】

2023年2月8日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年3月2日(木) 定期メンテナンス前まで

【概要】

イベント期間中、血盟員たちと共に楽しめる血盟コンテンツの報酬がアップします。

<EVENT.1「血盟レイド報酬ダブルUP!」>

イベント期間中、血盟レイドの基本報酬が2倍になります。

<EVENT.2「アデナ寄付費用割引!」>

イベント期間中、血盟寄付をアデナで行う際の額が割引されます。

<EVENT.3「血盟寄付回数増加!」>

イベント期間中、血盟寄付の回数が増加します。

<EVENT.4「ダブルUp!血盟貢献度」>

狩りを通じて獲得できる貢献度の獲得量が2倍になります。

詳細は公式サイトのお知らせにてご確認ください。

≪「ダブルUP血盟」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=63e2a49c6288e34da768ced3



■「黒い戦艦のアデナ袋」開催!





【開催期間】

2023年2月8日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年2月22日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

イベント期間中、イベント ダンジョン「秘密の黒い戦艦」に出現する宝箱を討伐すると「アデナ袋」を獲得できます。

詳細は公式サイトのお知らせにてご確認ください。

≪「黒い戦艦のアデナ袋」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=63e2a4605bb426530e4dfda8



【ゲーム概要】





「リネージュW」はPCオンラインゲーム『リネージュ』の正統性を継承しつつ、「ワールドワイド」というコンセプトに基づきグローバル展開を前提として戦略的に開発された、最新タイトル。

フル3Dグラフィックとクォータービューを採用し、「グローバル ワンビルド」でのサービスを展開するほか、言語が異なるプレイヤー同士のスムーズなコミュニケーションのため、リアルタイム「AI(人工知能)翻訳」機能を実装。

iOS/Androidを始め、NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を介したPCで「リネージュW」の世界を体験できます。

世界と戦い、世界と共に生き残れ!



『リネージュW』は、App Store / Google Play のほか、PC(NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」)にて、ゲームのダウンロードが可能です。

≪App Store≫

https://apps.apple.com/jp/app/id1444980563

≪Google Play≫

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagew

≪PURPLE≫

https://ncpurple.com



【タイトル情報】





タイトル名:リネージュW(Lineage W)

ジャンル:MMORPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:iOS/Android/Windows

開発/運営:NCSOFT

リリース日:2021年11月4日(木)

公式サイト:https://lineagew.plaync.com/

日本公式Twitter:https://twitter.com/LineageW_JP

日本公式LINE:https://page.line.me/lineagew_jp

初心者支援サイト:http://forum.ncsoft.jp/lineagew

グローバルYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCQcL_ooESP8rvQa8ogtKkvQ



コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2023年2月8日(水)現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



