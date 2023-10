[株式会社エクシング]

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、大人気リズムアクションゲーム最新作『サンバDEアミーゴ』が、Meta Quest 用ソフトウェアとして発売されることを記念してMeta Quest 3本体やゲームソフトセットなどが当たる「サンバDEアミーゴ×JOYSOUND コラボキャンペーン」をスタートします。







本キャンペーンに参加するには、「JOYSOUND MAX GO」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、採点機能「分析採点AI」「分析採点マスター」のいずれかでゲーム収録曲である「マツケンサンバII」をはじめとする課題曲を歌唱し、「3と8」の入った点数を獲得の上で特設ページよりご応募ください。キャンペーン期間中に4回以上来店し、それぞれ課題曲を歌唱、ご応募いただいた方の中から抽選で、Meta Quest 3本体+Meta Quest版『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』セットを1名様、Nintendo Switch(有機elモデル)+Switch版『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』セットを3名様、『サンバDEアミーゴ』トートバッグ(非売品)を34名様にプレゼントします。



この機会をお見逃しなく、『サンバDEアミーゴ』とJOYSOUNDとのコラボキャンペーンをお楽しみください。



=== サンバDEアミーゴ×JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ===



◆実施期間:2023年10月13日(金)11:00 ~ 2023年11月30日(木)23:59



◆対象機種:JOYSOUND MAX GO/JOYSOUND MAX2/JOYSOUND MAX



◆参加方法:対象機種を導入の店舗で「うたスキ」(登録無料)にログインし、キャンペーン期間中に別日で4回以上来店ごとに課題曲を1曲以上歌唱、かつ「分析採点AI/分析採点マスター」で課題曲を歌唱ください。「3と8」の入った点数を獲得のうえ、特設ページの応募フォームから必要事項を記入することで、エントリー完了となります。

※点数例:83.552/93.281等…「3と8」が入っていればOKです



【課題曲】

マツケンサンバII/廻廻奇譚/KING/Dynamite/Permission to Dance/Cupid/ESCAPE FROM THE CITY/Fist Bump/ばかみたい-哀愁-



◆プレゼント:

[A賞] Meta Quest 3本体+Meta Quest版『サンバDEアミーゴ:バーチャルパーティー』セット…抽選で1名様

[B賞] Nintendo Switch(有機elモデル)+Switch版『サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル』セット… 抽選で3名様

[C賞]『サンバDEアミーゴ』トートバッグ(非売品) … 抽選で34名様







▽キャンペーン特設ページ:https://www.joysound.com/web/s/campaign/1317/index



※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。



(C)SEGA



