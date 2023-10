[株式会社エクシング]

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」の、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」で、『USENニコ生番組コラボ in みるハコ~カラオケルームに入ったら、前川涼子と希水しおと土屋李央が二次会してた件~』の生配信が決定!本企画はUSEN-NEXT HOLDINGS運営によるニコニコチャンネル『前川涼子の実質家みたいなチャンネル』『希水しおのシォータイム』『土屋李央~ちゃんりおスペースシップ~』のコラボしたもので、11月12日(日)の全2公演を、同日、全国のカラオケルームにライブ・ビューイングするほか、後日アーカイブ配信を実施します。









▽詳細はこちら: https://miruhaco.jp/archives/item2/815222/



ニコニコチャンネルの番組で、さまざまなことにチャレンジし、まだ見ぬ新しい一面を発信し続けている声優・前川涼子、希水しお、土屋李央が、カラオケルームで盛大な打ち上げを開催するという本企画。全国のカラオケルームで、いつも観ていた番組の打ち上げに足を踏み入れ、憧れの推しと一緒に合唱を楽しめるなど、超絶リアリティの新感覚カラオケイベントをご堪能ください!



本配信は、対象機種「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国の対象カラオケルームでお楽しみいただくことができ、チケットは本日10月13日(金)から、「みるハコ」WEBサイト特設ページにて一般販売します。料金は、1名あたり2,500円(税込・別途室料)で、本チケット1枚で、当日のライブ・ビューイングに加え、11月17日(金)から12月17日(日)までの期間中に1回、再視聴いただくことが可能です。(別途室料)さらに、当日のカラオケ企画内で出演者に歌って欲しい曲の募集も、10月15日(日)まで受け付けています。



さらに、視聴チケット購入者の中から抽選で10名様に、出演者3名が写ったサイン入り撮りおろしチェキが当たる企画や、本ライブ・ビューイング当日の感想や実況を、X(旧Twitter)で投稿してくれた方を対象としたプレゼントキャンペーンも実施します!詳しくは「みるハコ」WEBサイト特設ページをご確認ください。この機会をお見逃しなく、身近なカラオケルームで気の合う仲間同士で飲食をお楽しみいただきながら、臨場感あふれる音と映像で、本コラボ企画をお楽しみください。



via #涼子の実家 #シォータイム #ちゃんりおスペース



== USENニコ生番組コラボ in みるハコ

~カラオケルームに入ったら、前川涼子と希水しおと土屋李央が二次会してた件~

カラオケ ライブ・ビューイング 配信概要==



◆タイトル:USENニコ生番組コラボ in みるハコ~カラオケルームに入ったら、前川涼子と希水しおと土屋李央が二次会してた件~



◆出演:前川涼子、希水しお、土屋李央



◆対象機種・店舗:「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。



◆日時:2023年11月12日(日) 1部:13:00/2部:16:00

※開演30分前から終了予定時間の30分後までを予約推奨時間とします。



◆アーカイブ視聴期間:2023年11月17日(金) 12:00 ~ 2023年12月17日(日) 23:59

※アーカイブ視聴可能回数:1回/枚



◆チケット料金:2,500円(税込)/1人

※別途室料が発生します。

※チケット料は3歳以上有料になります。



◆チケット申込期間:

【一般発売】2023年10月13日(金) 18:00~ 2023年12月17日(日) 23:59

※一般発売のコンビニ・ペイジー決済は12月15日(金)までとなります。



▽みるハコ公式 特設ページ(チケット購入・視聴方法): https://miruhaco.jp/archives/item2/815222/





▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは!「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。





※「ニコ生」「ニコニコチャンネル」は、株式会社ドワンゴの登録商標です。

※「チェキ」は富士フィルム株式会社の登録商標です。

※当キャンペーンは、富士フィルム株式会社の提供・協賛によるものではありません。

※「Twitter」は、Twitter,Inc.の商標または登録商標です。



