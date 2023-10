[株式会社マッシュホールディングス]

10月4日(水)12:00オンライン先行予約開始気分が華やぐラメやスパンコール、思わず触れたくなる柔らかなファーアイテムなど、冬の訪れを感じるの最新LOOKを紹介



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、10月2日(月)12:00に「2023 Winter Collection PRE ORDER Starring FUMIKA BABA」をオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STORE アプリにて公開。また、10月4日(月)12:00より先行予約販売を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ:https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ ■MASH STORE アプリ:https://mslab.page.link/snidel_sns )







『Femininity Balance』



今季SNIDELがお届けするのは色彩豊かなラインアップや、

柔らかくふっくらとした素材など見心地、着心地のいい服との出会い。



透き通った冬の空気の中で、

くすみ感のあるミントグリーンやピンク、イエローなど乙女ゴコロをくすぐる、ミュートカラーが際立つ。



トレンドに左右されることのない、

クラシカルなヘリンボーンはさまざまなアイテムに用いられ、冬の空気を一層アップデート。

ジャガード、レース、ファーなど、さまざまなファブリック。

華やかなシーズンを彩るラメやスパンコールは、ジュエリーを身に着けているかのような装いに。



冬ならではの印象的なピースを身に纏い、ファッションが持つ高揚感に心がおどる

2023 WINTER COLLECTION



LOOK紹介







Knit ¥15,950

Pants ¥10,780









Coat ¥31,900

Dress ¥16,940

Pierced earrings ¥6,930

Shoes ¥23,980







Dress ¥19,800

Hat ¥6,930







Knit ¥8,910

Dress ¥19,800

Hat ¥6,930

Shoes ¥23,980







Knit ¥18,920

Pants ¥12,430

Pierced earrings ¥3,960

Bag ¥10,780

Shoes ¥19,580





Coat ¥21,780

Tops ¥9,900

Pants ¥13,420

Hat ¥5,940

Shoes ¥17,930





Set up ¥14,520

Inner ¥5,940

Shoes ¥23,980





Knit ¥13,970

Pants ¥13,200

Hat ¥8,360

Bag ¥12,650

Shoes ¥23,980





Dress ¥27,940

Bag ¥11,550

Hair accessory ¥4,400

Shoes ¥23,980





Bag ¥12,100





Knit Jacket ¥39,600

Dress ¥14,960

Hat ¥8,800









Coat ¥29,700

Knit ¥15,620

Skirt ¥17,930

Bag ¥12,650

Shoes ¥23,980





Dress ¥17,930

Shoes ¥23,980





Coat ¥29,700

Knit ¥9,240

Pants ¥11,880

Hair accessory ¥4,620

Bag ¥11,550





Dress ¥19,360

Bag ¥10,780

Shoes ¥17,600





Coat ¥41,800

Knit ¥14,960

Skirt ¥14,520

Stole ¥7,920

Shoes ¥23,980





Knit ¥11,880

Cardigan ¥13,200

Skirt ¥16,500



※全て税込価格



先行予約について





先行予約開始日:10月4日(水)12:00



■販路

・SNIDELオフィシャルオンラインストア( https://snidel.com/ )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/snidel/ )

・MASH STOREアプリ( https://mslab.page.link/snidel_sns )

※先行予約はオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリでのみ受け付けており、店頭では行っておりません。



※店頭では10月中旬より順次発売を予定しております。

・SNIDEL全国店舗( http://snidel.com/Page/shoplist.aspx )



馬場ふみかプロフィール





1995年6月21日生まれ、新潟県出身。

第44回ヨコハマ映画祭 最優秀新人賞受賞。

2014年に映画「パズル」で女優デビュー。

主な出演作に、映画では『劇場版コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-』(2018)、『ひとりぼっちじゃない』(2023)等。ドラマでは『仮面ライダードライブ』(2014/EX)『夫を社会的に抹殺する5つの方法』(2023/TX)等。舞台では『恐るべき子供たち』(2019)、『幾つの大罪』(2023)等。

10月9日(月)から放送されるテレビ東京系連続ドラマ『けむたい姉とずるい妹』では、主人公の妹・三島らん役を演じる。

また、11月17日(金)全国公開のしぶとく生きる人間の底力を描いた群像ライフストーリー 映画「コーポ・ア・コーポ」で主演の辰巳ユリを努める。



●本人コメント

より冬らしい柔らかい素材とドリーミーな世界のSNIDELでの撮影でした。

まだ暑い日の撮影でしたが、雪を降らせたりと冬への楽しみがより大きくなりました。

みてくださる皆様にも、冬のキラキラした世界を感じていただけますように。



SNIDELについて





2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイ

リングを提案。 細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内36店舗、中国71店舗、香港2店舗、台湾4店舗、タイ1店舗、ニューヨーク1店舗、計115店舗展開

しています。(5月31日時点店舗数)

■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE:http://www.snidel.com

■Instagram:https://www.instagram.com/snidel_official/

