[株式会社キョードーメディアス]



ミュージカル『エリザベート』トート役や、ドラマ『恋と弾丸』など、舞台・映像で次々と主要な役を務め、幅広く活躍する古川雄大。彼が2022年にスタートさせたミュージカルコンサートの第二弾『古川雄大 The Greatest Concert vol.2 -A Musical Journey-』が、2月17日(金)に日本青年館ホールで開幕した。





コンセプトは、“ミュージカルの歴史を辿る旅”。1部では地下鉄に乗った古川が不思議な世界に迷い込み、さまざまなミュージカルの世界観と出会う様がストーリー仕立てで描かれる。演出・振付は、これがコンサート初演出となる桜木涼介。ダンスと歌の巧みな融合で、台詞はなくとも情景や心情がつぶさに伝わる構成となっており、どの場面も見応えたっぷりだ。



一方の2部は、古川の代表作からの楽曲のほか、彼のクールビューティな個性からすると意外に思える初挑戦の楽曲も。楽しいMCトーク、観客参加型の場面もあり、1部とはガラリと変わった世界観が楽しめる。もちろん、豪華日替わりゲストとのタッグも見どころの一つ(2月25日のみゲストなし)。初日は、『エリザベート』ルドルフ役、『ロミオ&ジュリエット』のロミオ役と、同じ役で切磋琢磨してきた“同志”の大野拓朗が登場。同じ板に立つことが貴重な二人によるデュエット(ロミオ&ジュリエット「世界の王」・エリザベート「闇が広がる」)と、ソロナンバー(プロデューサーズ「I Wanna Be A Producer」)が披露され、観客から大きな拍手が贈られた。日替わりゲストはこの後も、平野綾、平方元基、昆夏美、上原理生、三浦涼介、木下晴香、渡辺大輔、明日海りおと、楽しみな顔ぶれが控えている。



昨年の第一弾では、豊富なミュージカル出演作を持つ古川が、過去に歌った名曲を中心にナンバーを構成。一方、今回の第二弾はほとんどが初挑戦の曲であり、古川自身も語る通り「攻めたセットリスト」となっている。第一弾を踏まえて、さらにパワーアップした姿を見せたいという、古川の意欲が溢れ出たコンサート。楽曲の多彩さは、そのまま、ミュージカルの歴史の奥深さを物語るようだ。



なおチケットは早々に完売していたため、ライブ配信の希望が多数寄せられていたが、その期待に応えるべく、千秋楽公演のライブ配信が決定している。ゲストは元宝塚歌劇団トップスターで、現在放送中のドラマ「大病院占拠」でも活躍中の明日海りお。二人の化学変化、そして10日間の集大成となるステージの熱気を、ぜひ画面を通して見届けてほしい。







<公演概要>

『古川雄大 The Greatest Concert vol.2 -A Musical Journey-』



日程:2023年2月17日(金)~26日(日)

会場:日本青年館ホール



CAST:

古川雄大

俵和也 荒木啓佑 千葉恵佑 杉山諒二

吉元美里衣 平井琴望 鈴木サアヤ 三浦優水香



GUESTS:

2月17日(金)19:00 大野拓朗

2月18日(土)14:00 平野綾

2月18日(土)19:00 平方元基

2月19日(日)14:00 昆夏美

2月20日(月)14:00 上原理生

2月22日(水)14:00 三浦涼介

2月23日(木・祝)14:00 木下晴香

2月24日(金)14:00 渡辺大輔

2月26日(日)14:00明日海りお



演出 / 振付:桜木涼介



【生配信情報】

日程:2023年2月26日(日)14:00開演

ゲスト:明日海りお

料金:¥4,500(税込)

※アーカイブなし



配信場所:イープラス「Streaming+」



公式サイト:https://www.ken-on.co.jp/thegreatestconcert2/



問い合わせ:yuta-concert@ken-on.co.jp



主催:TBS / 研音



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/18-14:16)