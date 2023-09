[株式会社マッシュホールディングス]

otona MUSE11月号には、初のemmi×SHAKAコラボレーションアイテムが付録に。



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびヨガウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、9月28日(木)12:00よりフットウェアブランド「SHAKA(シャカ)」の別注モデルを公式オンラインストアおよびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、同日にemmi全国直営店舗で発売いたします。また、一部店舗では内にてPOP UP STOREを開催いたします。

また、9月28日(木)発売のotona MUSEでは、emmi×SHAKAのコラボレーションアイテムが付録に。











emmi×SHAKA



“emmi exclusive model”

今シーズンは人気のショートチェルシーブーツをカラー別注。

スリッポン感覚で着用でき、難燃加工や撥水加工と高機能な性能を備えたアウトドアモデルをemmiらしいクリーンなベージュでカラーリングし、シティにもマッチするスタイルに仕上げました。

ソールはブラックで秋冬らしい重厚感も加えました。

インソールとピスネームにWネームを入れた特別仕様。





【emmi×SHAKA】

TREK SHORT CHELSEA AT

価格:17,600yen

サイズ:22,23,24,25cm





LOOK













<Items>

Tops:11,000yen

Inner:8,580yen

Skirt:17,600yen

Earrings:3,740yen

Rings:3,520yen

Rings:5,720yen

Bag:9,680yen

Shoes:17,600yen(emmi×SHAKA)



(全て税込価格)





販売について





<オンラインストア>

発売日:9月28日(木)12:00 (正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア( https://emmi.jp/ )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/emmi/ )



<店舗>

先行発売日:9月27日(水)発売

・NEWoMan新宿店、渋谷ヒカリエShinQs店

発売日:9月28日(木)発売

・emmi全国直営店( https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx )



SHAKA POP UP STORE





emmi×SHAKA

POP UP STORE

-explore nature-



【開催店舗】

・9月28日(木)~10月25日(水)

渋谷ヒカリエShinQs店



・9月28日(木)~10月10日(火)

NEWoMan新宿店

ルミネ有楽町店

アトレ恵比寿店





【POP UP STORE 限定ノベルティ】

POP UP STORE開催店舗にてSHAKA商品をお買い上げのお客様にSHAKAオリジナルタンブラーをプレゼント。

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

※オンラインストアは対象外。



emmi×SHAKA付録付き otona MUSE 11月号発売について





otona MUSE 11月号

発売日:9月28日(木)

価格:1,480円



■通常号付録

emmi×SHAKA とっても軽くて大容量!2WAYレジャーボストン





■セブンネットショッピング、セブン-イレブン増刊号付録

emmi×SHAKA じゃばら財布が付いた優秀フォンポシェット



一部のemmi直営店で見本をご覧いただけます。

※emmi店舗での販売はございません。



emmi × otona MUSE コラボレーションインスタライブ





emmi×SHAKA付録付き11月号の発売を記念したインスタライブをSHAKA POP UP STOREより配信。

付録アイテムのご紹介や、SHAKA POP UP STOREのご紹介を行います。



配信日:9月28日(木)21:15

配信アカウント: @emmi.jp @otonamuse



【SHAKA(シャカ)】について





SHAKAはファッションとアウトドアスタイルの融合に加え、トラベルシーンなどの長時間の歩行を足元からサポートします。未知の土地や、人との繋がりをつくる。そんな旅にご一緒出来たら、という想いを込めて。



「行こう。自由だ。」

スマートフォンを開けば、どんな情報も手に入る。世界中のどこだって、もう知らない場所はない。だから、行こう。そのすべてがその場、その時にしかない世界へ。どこへだって行ける自由を履いて。自分の目で見て、耳で聞き、空気と匂いを感じに。踏み出した先には想定外がいくつもあって。想像以上のことが待っている。



■OFFICIAL SITE:https://shaka-jp.com/

■Instagram:https://www.instagram.com/shaka_footwear/

■Twitter:https://twitter.com/shaka_footwear

■LINE:https://page.line.me/266zsnnr?openQrModal=true

■YouTube:https://www.youtube.com/@shaka_footwear



【emmi(エミ)】について









クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/

【Instagram】

@emmi.jp< https://www.instagram.com/emmi.jp/ >

@emmiyoga_official< https://www.instagram.com/emmiyoga_official/ >

【SNEAKERS by emmi Twitter】

https://mobile.twitter.com/Sneakersbyemmi



