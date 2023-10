[株式会社マッシュホールディングス]

ローズ&イランイラン、ユーカリ&レモングラス、限定「カモミール&モミノキ」の香りが揃うミニサイズ3本セットが数量限定発売!



株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、 ウェルネスビューティーブランド「F organics(エッフェオーガニック)」は、 2023年11月1日(水)よりナチュラルハンドクリーム ミニキットを全国のコスメキッチン・ビープル各店舗およびオフィシャルサイトで発売いたします。









しっとりと潤い、手元にヴェールを纏う、

冬の香りを新たに加えたハンドクリームコレクションが限定登場。



レギュラー商品のローズ&イランイラン、ユーカリ&レモングラスに加えてキット限定の「カモミール&モミノキ」の香りが揃った、持ち運びに便利なミニサイズのハンドクリーム3本セット。

頑張った自分へのご褒美や、大切な人へ贈るホリデーギフトに。



製品情報







<エッフェオーガニック ナチュラルハンドクリーム ミニキットA>

25g×3 3,960円(税込)





CHAMOMILE&FIR TREE(カモミール&モミノキ)



森林の中で深呼吸しているような、やすらぐ気持ちを誘う香り

シベリアモミ、シダーウッドのようなビターで重く温かな素材をベースに、爽やかなシトラスやユーカリを加えて、まるで深い森の中にいるような澄んだ空気感を感じられるような仕上がりに。

さらに、カモミールを組み合わせることで、ゆったりと安らぎのあるひとときを楽しんでいただけるよう調香しました。

キット限定の特別なフレグランスです。





ROSE&YLANG YLANG(ローズ&イランイラン)



甘さの中にも凛とした青々しさを感じさせる豊かな香り

ローズ、イランイラン、フランキンセンスなどをブレンドしているため、みずみずしいフレッシュさとほのかな甘さを併せ持ち、気持ちを柔らかく解きほぐしながら心地よさを感じられます。





EUCALYPTUS&LEMONGRASS(ユーカリ&レモングラス)



ユーカリ、レモングラス、ローズマリーなど爽快感のあるハーブとすっきりと酸味のあるシトラスを合わせた爽やかな香り。朝の目覚めと共に香りたくなるようなブレンド。新たな日へと前向きな気持ちに誘います。





■天然由来100%処方。たっぷりの植物由来オイル、エキスを配合。

エイジングケア効果*9の高いアルガンオイルやホホバオイル、アボカドオイル*10といった天然オイルを使用。さらにビルベリー葉エキス、セージ葉エキス、ローズマリー葉エキス*11といったオーガニック成分が、柔らかく弾力のある肌に整えます。



*9年齢に応じた保湿ケア

*10アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、アボカド油(すべて保湿成分)

*11すべて保湿成分



■しっとりと潤う。ヴェール感がありながら、べたつかない感触。

エモリエント効果の高いシアバター*12、天然ワックス成分であるミツロウ*13配合でしっとりとした肌なじみ感と、肌を覆うヴェール感を与えます。さらに、保湿効果の高いシロキクラゲ多糖体や、軽くさっぱりとした

天然由来オイルを配合することで、軽くべたつきにくい感触を両立。



*12シア脂

*13油性エモリエント成分



Package Design







ローズ、ユーカリ、カモミールなどそれぞれの香りのモチーフを、アンティークゴールドカラーで紡いだ

冬に飾るリースをイメージ。光沢感のある華やかなボックスで頑張った自分へのご褒美や、大切な人へ贈る

ギフトに。



販売について





発売日:2023年11月1日(水)

※オンラインストアは10:00より販売開始



商品名 :エッフェオーガニック ナチュラルハンドクリーム ミニキットA

価格 :25g×3 3,960円(税込)

販売先:Cosme Kitchen/Biople 各店舗・WEB STORE、Make up Kitchen WEB STORE、F organics/O by F 公式 WEB STORE



F organics Concept









満ちていく。その先の自信の世界へ。

ありのままの輝きを愛し、艶やかな⾊香を磨き、ウェルネスな心地よさを知る。

エッフェが描き出す女性像は、強くしなやかでヘルシー。

そんなタフな美へのアプローチを、厳しい環境を生き抜くオーガニック植物のチカラに託し、自然と繋がることで肌も心も整えて、ベストなバランスでじっくりと満たします。

ケアのひとときで奏でるのは、軽やかに澄み渡る、クリーンなストーリー。

自分と向き合う時間に静かに寄り添いながら、毎日の句読点にもなるように。

晴れやかに前を向く日々を重ねて、明るい未来が動き出すように。



