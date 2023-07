[株式会社スペースシャワーネットワーク]

音楽専門チャンネル スペースシャワーTVをはじめ音楽関連事業を展開する株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都港区、代表取締役社長:林 吉人)は、夏の野外フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」の最終出演アーティストと日割りを発表。さらに本日よりオフィシャルグッズの先行販売がスタートしました。









8月25日(金)~27日(日)の3日間にわたり、世界文化遺産・富士山と山中湖畔を臨む自然豊かな山梨県・山中湖交流プラザ きららで今年も開催される「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」。既にチケットは、2日通し券・3日通し券が完売し、出演アーティストは第3弾までにわたる計66組のアーティストを発表しました。そして本日、最終出演アーティストと日割りを発表。最後に名を連ねる最終出演アーティストとして、由薫、えんぷてい、カメレオン・ライム・ウーピーパイ、OPENING ACTにヤユヨ、プッシュプルポット、This is LAST、MORNING ACOUSTICにHaruy、森大翔、mahinaが決定。新たにフレッシュな9組が追加となり、今年のSWEET LOVE SHOWERは全75組のアーティストが富士山の麓・山中湖のステージに集結、スペシャ主催ならではの多彩で豪華なアーティストが、この夏の3日間を彩ります。



































また、ラブシャ当日はもちろん、日常も彩るオフィシャルグッズの先行販売が本日19時から受付スタート。ラブシャの会場ですぐに使える、あると便利なレジャーグッズ・小物から、日常でも着こなせる様々なクリエイター陣とコラボしたTシャツなど多様なグッズが揃っています。Tシャツ類には、このタイミングでしか手に入らない先行販売限定カラーもあるので是非チェックを。先行販売期間にご注文頂いたお客様には事前にお手元に届くよう発送されるため、当日はグッズ列に並ばずに着用して会場に訪れることも可能!一足先にグッズをGETしてラブシャへのボルテージを高めましょう。なお、今年からオフィシャルグッズ会場受取申込も予定しております。こちらの詳細は後日ご案内いたしますので、続報をお待ち下さい。

(※会場受取では先行販売限定カラーの販売はございませんのでご注意ください。)



そして、一般発売チケットが7月8日(土)10時より受付開始。既に2日通し券・3日通し券が完売しているため各日程の1日券のみ発売(先着制)となります。チケットがGETできる最後のチャンスになりますので、ぜひお忘れなく。その他、入場券以外のチケットも限りが出てきておりますので、お申し込みはお早めに。詳細はオフィシャルサイトでご確認ください。



今後も新たな発表や、オフィシャルYouTubeチャンネル・各種SNSよりコンテンツも発信していきますので、是非お楽しみにお待ち下さい。

※イベントに関する詳細は随時オフィシャルサイトにてお知らせいたします。



<プレスリリース>

https://prtimes.jp/a/?f=d2929-2184-985c5a2b52f5101ca532529e42bd00ae.pdf



SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023

出演アーティスト&日割り

※最終発表の出演アーティストは太字に変えております。



8月25日(金)

あいみょん / androp / imase / 小原綾斗とフランチャイズオーナー / KANA-BOON / キタニタツヤ / ザ・クロマニヨンズ / SHISHAMO / sumika [camp session] / DURDN / 10-FEET / Perfume / ハンブレッダーズ / PEOPLE 1 / flumpool / THE BAWDIES / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー / 由薫 / Lucky Kilimanjaro / WurtS

OPENING ACT:ヤユヨ

MORNING ACOUSTIC:Haruy



8月26日(土)

ASIAN KUNG-FU GENERATION / アルカラ / えんぷてい / OAU / Creepy Nuts / Kroi / go!go!vanillas / Cody・Lee(李) / 佐藤千亜妃 / 水曜日のカンパネラ / STUTS / 須田景凪 / SEKAI NO OWARI / DISH// / tonun / Dragon Ash / NEE / 04 Limited Sazabys / ポルノグラフィティ / Mr.ふぉるて / UNISON SQUARE GARDEN /

斎遊記-富士山編-(斎藤宏介 from UNISON SQUARE GARDEN/XIIX)/ yonawo



OPENING ACT:プッシュプルポット

MORNING ACOUSTIC:森大翔



8月27日(日)

ALI / ego apartment / カネコアヤノ / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / キュウソネコカミ / クリープハイプ / Cocco / ZION / Saucy Dog / ずっと真夜中でいいのに。/ SUPER BEAVER / THE SPELLBOUND(BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary SET) / Chilli Beans. / Tele / 東京スカパラダイスオーケストラ / Vaundy / back number / Bialystocks / 羊文学 / FIVE NEW OLD / BREIMEN / マルシィ / MAN WITH A MISSION



OPENING ACT:This is LAST

MORNING ACOUSTIC:mahina



【SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023 OFFICIAL GOODS】

オフィシャルグッズ先行販売スタート!

当日はもちろん日常でも使いやすいSWEET LOVE SHOWERの多彩なグッズが一足先に手に入る先行販売がスタート!先行販売限定カラーなど、このタイミングでしか手に入らないグッズもありますので是非チェック!



【先行販売期間】

7月3日(月)19:00~7月17(月)23:59まで

【販売サイト】

SPACE SHOWER STORE (スペシャストア)

https://spaceshowerstore.com/



グッズの詳細はオフィシャルサイトからもご確認頂けます。

https://www.sweetloveshower.com/



【オフィシャルグッズ会場受取について】

8月中旬より会場での受取ができる「会場受取販売」の受付も実施予定です。

オフィシャルグッズ会場受取申込の詳細は後日ご案内いたします。

※会場受取では先行販売限定カラーの販売はございませんのでご注意ください。



<チケット詳細>

一般発売チケット(先着制)

【受付開始】7月8日(土)10:00~

※発売予定枚数に達し次第、受付終了となります。

【チケット券種】1日券のみ発売

■ 1日券:13,500円(税込)

※[ 8/25 ] or [ 8/26] or [ 8/27 ]



オフィシャル駐車券

【チケット券種】1日券のみ発売

■ 1日券:2,500円(税込)

※[ 8/25 ] or [ 8/26] or [ 8/27 ]



ラブシャラウンジチケット





■1日券(1名):8,000円(税込)

[8/25券]のみ販売



※[8/26券][8/27券] はSOLDOUT!!

※先着制

※小学生までのお子様は保護者同伴に限り保護者1名につき1名のみ入場可となります。







専用ベンチチケット

【第2次募集】7月8日(土)15:00~ ※先着制

■1日券(1ベンチ):5,000円(税込) [8/25券][8/26券][8/27券] ※単日券のみの販売

■お申し込み上限:ご購入者1名様につき2脚まで1ベンチ2人までお座りいただけます。

※未就学児は保護者同伴に限り保護者1名につき1名のみ入場可となります。

※パノラマグラウンド大型休憩テント内には無料でご使用いただけるスタンディングエリアも設置予定です。



▼チケット詳細はオフィシャルサイトよりご確認ください▼

https://www.sweetloveshower.com/



※入場券が別途必要となります。ベンチ/ラウンジチケットのみでは会場に入場できませんのでご注意ください。

※専用ベンチチケット、ラブシャラウンジチケットはリセールサービスの対象外となります。予めご了承ください。



【イベント概要】





タイトル : SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023

開催 : 2023年8月25日(金)、26日(土)、27日(日)

会場 : 山梨県 山中湖交流プラザ きらら

オフィシャルサイト : https://www.sweetloveshower.com/

Twitter:https://twitter.com/sls_sstv

Instagram:https://www.instagram.com/spaceshower_sweetloveshower/







【主催】株式会社スペースシャワーネットワーク/ 山中湖村

【協賛】ANA

【特別協力】サッポロ生ビール黒ラベル / いいちこ下町のハイボール / POCARI SWEAT / 株式会社ジェーシービー / ジャックダニエル / エビス株式会社 / MERRELL

【協力】山中湖観光協会 / 山中湖観光振興公社 /株式会社ローソンエンタテインメント / 富士急トラベル

【後援】FM-FUJI / テレビ山梨 / 山梨日日新聞社 / 山梨放送 / ZIP-FM

【企画/制作】SPACE SHOWER TV

【制作協力/運営】DISK GARAGE

【お問い合わせ】DISK GARAGE (https://info.diskgarage.com/)





【主催者メッセージ】

本日、OPENING ACTを含む9組の追加発表を行い、

こちらをもちまして、出演者全組発表となりました。

先行予約に多数のお申し込みを頂き、ありがとうございました!

今週7月8日にチケットの一般発売を行います。駐車券、専用ベンチチケット、

ラブシャラウンジのチケットも、一部/若干枚数ではありますが、再販売いたしますので、

そちらもチェックしてみてください。



いよいよ開催まで二ヶ月を切り、現地での打ち合わせなども始まっています。

フードや装飾などの会場作りから、オフィシャルグッズやタイムテーブルの検討など、

日々開催に向けた準備を行っています。

また、ラブシャ公式アプリもリニューアルを行っており、

7月下旬頃までにリリース予定です。



そのタイミングで、タイムテーブルも公開を予定しております。

ラブシャのYouTubeチャンネルでも、今後開催までに新たなコンテンツの公開を

予定をしておりますので、そちらも続報をお待ちください。



日々、色んなライブやフェスに行く中で、声を出して

お客さんが歌ったりしているのを見ていると、本当に嬉しくなります。

今年は山中湖でも、そんな最高の景色が見れると思うとワクワクが止まりません。



本番まであとおよそ50日、最高の準備をして皆さんをお待ちしております!





SWEET LOVE SHOWER スタッフ一同



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/04-08:46)