2023年11月1日(水)午前10時00分~午前10時40分/韮崎市新府城



一般社団法人海と日本プロジェクトinやまなしでは、11月1日(水)に山梨県韮崎市にて「拾い箱」贈呈式を開催いたしました。今年度、山梨県トラック協会と連携した事業の1つで、ドライバーアンケートで寄せられた地点に回収箱や拾い箱を設置しています。今回の設置は県道17号沿い(通称・七里岩ライン)でもごみが見受けられるほか、新府城の堀にも多くのごみが落ちていることから、韮崎市の許諾を進めてきました。贈呈式終了後には地元の皆さんと新府城周辺や道路沿いの清掃活動を行いました。

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。









イベント概要





・開催概要:山梨県韮崎市「拾い箱」贈呈式

・日 時:2023年11月1日(水)午前10時00分~午前10時40分

・開催場所:山梨県韮崎市新府城駐車場(山梨県韮崎市中田町中條4787)

・参加人数:10人(韮崎市、地元の皆様)

・協力団体:韮崎市、韮崎市教育委員会、山梨県トラック協会



紅葉シーズンを迎え、ドライバーや観光客に海洋ごみ削減を呼びかける!





今回、設置した新府城沿いには、韮崎市と北杜市をつなぐ県道17号(通称・七里岩ライン)が走り、これからの季節、紅葉のシーズンを迎えることから交通量の増加が予想されます。拾い箱には戦国時代の武田家の軍旗「風林火山」を取り入れたキャッチフレーズに、「不捨如美(すてさざることびのごとし)」を加えたほか、吉沢やすみさんの人気アニメ「ど根性ガエル」のキャラクターとコラボした銘板で山梨らしさを取り入れています。





贈呈式の後には地元の人たちが清掃活動





贈呈式終了後、韮崎市の堀川教育長をはじめ市関係者と地元の人たちの合わせて10人が新府城周辺の清掃活動を行いました。道端にはペットボトルや吸殻が落ちていたほか、収穫のシーズンを終えたブドウやモモを病害虫から守る袋も、風にあおられ付近に散乱していました。市の担当者によりますと、「堀の中は毎年清掃活動を行っているものの、ペットボトルや空き缶が雨風で流されて溜まりやすい」ということです。今回の設置をきっかけに、ごみ削減に期待がかかります。





参加者の声





清掃活動に参加した住民は「拾い箱のキャラクターや風林火山のキャッチフレースは、私たち山梨県民には親しみがある。みんなにも今回のことを伝えて、ごみのない新府城にしたい」と力強く話していました。また堀川教育長は「新府城は韮崎市の大事な文化財。多くの人が訪れるこれからの季節、ごみ削減を呼びかけていきたい」と述べました。韮崎市では先日、「スポGOMI×スポCOMIinにらさき」を開催するなど海洋ごみ削減に積極的に取り組んでおり、プロジェクトとの連携を深めています。



<団体概要>

団体名称 :一般社団法人海と日本プロジェクトinやまなし

URL :https://www.ybs.jp/umigomi0/

活動内容 :山梨県内の行政、民間団体などが連携しマイクロプラスチックごみの削減、紙のリサイクル、 河川や街の清掃活動などを推進して循環型社会を目指します。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



