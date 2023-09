[株式会社マッシュホールディングス]

第4弾コラボレーション!HANAE MORIの想いを繋ぐ「女性が自信を持って輝ける服」をご紹介



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は2023年9月22日(金)、プレタポルテブランド「HANAE MORI(ハナエモリ)」とのコラボレーション第4弾を発売いたします。それに伴い、モデル・タレント森泉を起用したスペシャルWEB特集ページを9月22日(金)12時よりオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)で公開いたします。















HANAE MORI×CELFORD

Capsule Collaboration vol.4



HANAE MORIの想いを繋ぐ

「女性が自信を持って輝ける服」



日本が世界に誇るオートクチュールブランドHANAE MORIへ、

CELFORDからの敬意を込めた特別なコラボレーション。

第4弾となる今回も、ビジューや鮮やかなカラーなど

気持ちが華やぐ要素をたっぷり取り入れて、

互いの魅力を掛け算したアイテムが数多く揃います。





1.A-line Onepiece Aラインワンピース







目の覚めるようなターコイズ色を品よくレディに着こなして



気分が明るくなるようなターコイズの色出しに心浮き立つワンピース。

レディライクな襟付きデザインなので、リラクシーなゆったりシルエットでもきちんと感はしっかりキープ。

袖に入った立体的なラインはHANAE MORIのアーカイブから着想を得たディテールです。









Dress ¥29,700

Earrings ¥6,600

Bag ¥16,500

Boots ¥25,300





HANAE MORIのアーカイブをアップデートした大人なチェック柄



HANAE MORIのアーカイブをベースに細かく微調整を重ねたこだわりのチェック柄。

淡いトーンの配色にまとめることで、トラッドに転びすぎることなくあくまでエレガントな印象に。

カーディガンや小物を同系色で統一した着こなしが表情まで優しげに見せます。









Cardigan ¥20,900

Dress ¥29,700

Earrings ¥6,600

Bag ¥23,100

Boots ¥25,300





オールブラックに映える白い襟コントラストが知的な美しさを演出



凛としたオーラを放つオールブラックの装いに真っ白な襟でメリハリを効かせて。

短すぎず脚線をキレイに見せてくれる絶妙な丈や、動く度美しく揺れるフレアな裾も魅力です。

控えめな光沢が上品な素材は、シワになりにくく環境に配慮したリサイクルポリエステル。







Coat ¥38,500

Dress ¥29,700

Pierced earrings ¥5,500

Bag ¥23,100

Boots ¥25,300



2. Logo Bijou Knit Pullover ロゴビジューニットプルオーバー







肌映りも気持ちも明るく照らすヴィヴィッドカラーと輝きの相乗効果



「HANAE MORI」のロゴにはスパンコール刺繍、星モチーフにはビジューで煌めきを添えて。

鮮烈なブルーと相まって顔色がパッと明るく見えます。

ボリュームのあるふんわりスカートと好相性なクロップド丈のトップスは、

重心が引き上がって脚長効果も期待できます。





Knit ¥23,100

Skirt ¥18,700

Pierced earrings ¥8,800

Boots ¥23,100





キャッチーな星やスパンコールをボウタイ×パンツでハンサムに



適度にゆとりがあるので、ニットの下にブラウスを重ねてももたつかず着られます。

パンツの白でクリーンに引き寄せつつ、ボウタイと靴の黒で引き締めてバランス良く。

丁寧に編み立てたクチュールライクなニットだからこそ、レイヤードコーデでも存在感を発揮します。









Knit ¥23,100

Blouse ¥15,400

Pants ¥18,700

Earrings ¥6,600

Shoes ¥20,900





03. Short Jacket ショートジャケット



04. Cocoon Long Skirt コクーンロングスカート







仕草まで優雅に見えそうなノーブルな雰囲気漂うセットアップ



胸元の星型ボタンがアクセントのノーカラージャケットと、

細身のコクーンシルエットがスタイルアップを叶えるスカート。

単品でもセットでも活躍するオケージョンで頼れるアイテムは、上下とも地球に優しいサステナブル素材を採用。スカートは手洗い可能です。











Jacket ¥28,600

Tops ¥9,350

Skirt ¥24,200

Pierced earrings ¥8,800

Shoes ¥18,700



05 .Fur Hand Bag ファー付きハンドバッグ







シックな黒ジャケットスタイルにファーやパールの異素材で遊び心を



上下ブラックで揃えたスタイリングは、ツイード風ジャケットとほのかに透けるボトムで素材感に緩急をつけて。スカートに散りばめた小粒パール、バッグのハンドルにあしらったファーでさらに奥行きを出しました。

バッグはファーカバーを外しても使える2WAY仕様。







Jacket ¥28,600

Skirt ¥25,300

Pierced earrings ¥4,950

Bag ¥23,100

Boots ¥23,100





06 .Star Motif Pleated Dress スターモチーフプリーツドレス







HANAE MORIの世界観が詰まったアイコニックな主役級ドレス



アーカイブ作品にインスパイアされたドレスは、

プリーツの太さや透け感など細部に至るまで計算し尽くしたデザイン。

アシンメトリーに配した流れ星のようなキラキラモチーフが、気品ある佇まいに見せてくれます。









Dress ¥50,600

Pierced earrings ¥4,950

Shoes ¥18,700



(価格は全て税込み表記)



HANAE MORI×CELFORD Capsule Collaboration vol.4販売について









【企画ページ公開日】

9月22日(金)12:00 (正午) 森泉ビジュアル,商品ラインアップ公開

・オフィシャルオンラインストア:< https://celford.com/ >

・USAGI ONLINE:< https://usagi-online.com/brand/celford/ >



【発売日】

9月22日(金)

・全国店舗発売 < https://celford.com/Page/storelocation.aspx >

・オフィシャルオンラインストア:< https://celford.com/ >

・USAGI ONLINE:< https://usagi-online.com/brand/celford/ >

※各オンラインでは12:00(正午)より発売※



HANAE MORI×CELFORDについて





東洋人で唯一パリ・オートクチュール組合に属し、1951年のスタジオ設立から約70年あまり日本を代表する

ブランドの先駆者として存在しつづけてきたHANAE MORI。

長年多くの女性に輝きを与え愛されたブランドHANAE MORIへのリスペクトをもって、そのDNAとエッセンスをCELFORDらしい解釈と提案で形にしたカプセルコレクション。





森泉(モリ イズミ)プロフィール













19歳でデビュー後、モデル・タレントとして、テレビや雑誌など幅広く活躍。

モデルとしてパリコレクションにも出演。

2018年には女の子を出産、30匹以上のどうぶつたちに囲まれて楽しく暮らしている。



<森泉コメント>

「今季のアイテムで特に印象に残ったのは、パッと目に飛び込んでくるブルーのワンピースやニット。

普段は落ち着いたトーンの服を選びがちですが、気分の上がる色を着たくなりました。

スパンコールやストーンのキラキラ効果で肌映りが良くなったり、絶妙な丈感で脚がキレイに見えたり、大人に嬉しい細部へのこだわりも感じました。

お気に入りの新作を着てどこにお出掛けするか、考えるだけでワクワクします」





CELFORD(セルフォード)について











2018年春にデビュー。コンセプトに“THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。現在は百貨店、ファッションビルを中心に日本に24店舗、中国3店舗、計27店舗展開しています。(9月22日時点店舗数)



<オフィシャルオンラインストア>:https://celford.com/

<USAGI ONLINE>:https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>:https://www.instagram.com/celford_official/







<CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。



