世界遺産・中城城跡で能楽公演が決定 中城村の丘の上にそびえ立…
［ロングランプランニング株式会社］
公益社団法人能楽協会主催、「楽しむ能『楽』プロジェクト! 中城城跡 能楽特別公演」が2023年11月1日 (水) ～2023年11月2日 (木)に中城城跡 特設舞台（沖縄県中頭郡中城村字泊1258番地）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティにてチケット発売中
https://www.confetti-web.com/nakagusuku-jo
公式ホームページ
https://www.nohgaku.or.jp/special2023/
Facebook
https://www.facebook.com/nohgakukyokai
instagram
https://www.instagram.com/nohgakukyokai/
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCmmrPKcuz6bVTA4GFLyIAPw
Twitter
https://twitter.com/nohgakukyokai
琉球王国の歴史を感じる中城城跡で、有形・無形の世界遺産がコラボレーション。
ライトアップされた城壁と、約700年の歴史を有する能楽、
沖縄に根ざした琉球芸能が楽しめる特別公演です。
中城村の丘の上にそびえ立つ城跡での特別なひとときに、是非お越しください。
能「大江山」
酒呑童子伝説を題材とした物語。
源頼光は酒呑童子という鬼退治のため山伏に変装して大江山に分け入りました。隠れ家に到着した一行を迎えた童子は山伏の勧める酒に興じて舞戯れます。やがて酔って寝床に入った所を頼光らに攻められ、怒って猛威を奮いますが退治されます。
華やかな酒宴の場面から一変、鬼神と頼光の壮大な戦いも見ごたえがあります。
能「紅葉狩 鬼揃」
秋の夜に相応しい演目である「紅葉狩」。
戸隠山へ狩りに出た平維茂（これもち）将軍の一行は、紅葉の山で宴を催している美女数人と行き逢いました。酒宴に加わった維茂はそのうち寝入ってしまいます。が、夢の中で神勅を受け美女の正体が鬼であることを知り、目覚めた後に神剣を抜いて退治します。
今回は「鬼揃」の特殊演出にて、世界遺産のスケールにも負けない華やかな上演となります。
公演概要
「楽しむ能『楽』プロジェクト! 中城城跡 能楽特別公演」
公演期間：2023年11月1日 (水) ～2023年11月2日 (木)
会場：中城城跡 特設舞台（沖縄県中頭郡中城村字泊1258番地）
■出演者
11月1日（水）
◇琉球芸能
老人踊り「かぎやで風」(かじゃでぃふう)
老人：嘉数道彦
老女：宮城茂雄
古典音楽斉唱「御縁節 揚作田節」(ぐいんぶし あぎちくてんぶし)
女踊り「瓦屋」(からやー)
金城真次
◇能「大江山」
シテ（酒呑童子／鬼神）：観世喜正
子方（童）：坂井真悠子
子方（童）：長山三誉
ワキ（源頼光）：御厨誠吾
ワキツレ（独武者）：野口能弘
ワキツレ（武士）：吉田祐一
ワキツレ（武士）：渡部葵
ワキツレ（武士）：高橋正光
アイ（強力）：野村万禄
アイ（濯女）：吉住講
笛：野口亮
小鼓：大倉源次郎
大鼓：白坂保行
太鼓：吉谷潔
主後見：菊本澄代
地頭：坂井音雅
11月2日（木）
◇狂言「清水」
シテ（太郎冠者）：野村万禄
アド（主人）：吉良博靖
◇能「紅葉狩 鬼揃」
シテ（女／鬼女）：坂井音雅
ツレ（侍女／鬼女）：坂井音隆
ツレ（侍女／鬼女）：今村一夫
ツレ（侍女／鬼女）：川口晃平
ワキ（平維茂）：御厨誠吾
ワキツレ（従者）：吉田祐一
ワキツレ（従者）：渡部葵
ワキツレ（従者）：高橋正光
アイ（供女）：上杉啓太
アイ（武内ノ神）：野村万禄
笛：森田光次
小鼓：幸正佳
大鼓：白坂保行
太鼓：吉谷潔
主後見：山崎正道
地頭：観世喜正
■公演スケジュール
11月01日(水) 開場17:30／開演18:00
11月02日(木) 開場17:30／開演18:00
※両日とも19:30終演予定
■チケット料金
全席自由：2,000円（税込）
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/11-16:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
新日SS×唐津コラボ！SSR金丸義信と、STARDOMより★刀羅ナツコが登場！さらに全ユーザーにダイヤ1500個を配布！(10/11 17:16)
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』よりワンダーランズ×ショウタイム 6th Single「どんな結末がお望みだい？/星空オーケストラ」本日リリース！(10/11 17:16)
人材不足解消と現場の働き方改革を目指してLPガス販売事業者向け配送効率化支援サービスを開発(10/11 17:16)
10月17日（火）発売のシリーズ完全新作『ソニックスーパースターズ』4人のプレイアブルキャラクターの固有アクションと、冒険に役立つ新しい力「エメラルドパワー」を紹介(10/11 17:16)
自由＆コンパクトに使えるフォールディングデスクを発売(10/11 17:16)
GMOデジタルラボ、「ISO/IEC 27001」「ISO/IEC 27017」認証を取得(10/11 17:16)
THE COLLECTORS、クアトロマンスリーライブ6月公演のライブ音源をデジタルリリース！(10/11 17:16)
飛行機づくしの新作ケーキが登場！クリスマスケーキ２０２３(10/11 17:16)
名古屋東急ホテル レストラン「ロワール」 ワインメーカーズディナーを開催(10/11 17:16)
「サブスクビジネスの潮流変化2023」と題して、（株）KDDI総合研究所 シンクタンク部門 事業環境リサーチG コアリサーチャー 沖 賢太郎氏によるセミナーを2023年11月21日（火）に開催!!(10/11 17:16)
【ミス・ミスター立教コンテスト2023】× 池袋PARCO ファイナリスト10名が池袋PARCOの秋冬アウターファッションキャンペーン広告に登場！「NEW MOVEMENT CAME HERE!」(10/11 17:16)
カジサック5周年記念祭りin幕張メッセ ～カジサックファミリー・りおちゃん・ツネ家全員集合～オンライン配信チケット発売開始！！(10/11 17:16)
サイバード、登録数35万人の創作プラットフォームを運営するIndent社と業務提携(10/11 17:16)
【オンラインセミナー】デジタルハリウッド×高崎商科大学 築学長が登壇『体系的かつ効果的なデジタルスキル教育の構築と効率的な運営』(10/11 17:16)
★大丸梅田店 トリプルブレンドバターを厳選配合！究極のバターリッチクッキー〈BUTTER STATE's（バターステイツ）by 銀のぶどう〉が期間限定出店。10月18日(水)～(10/11 17:16)
【YouTubeチャンネル登録者数100万人突破を記念！】 ゲーム実況で人気 「ドズル社」 初のファンブックを10/20に発売(10/11 17:16)
スープはるさめ オニオントマト味 新発売(10/11 17:16)
近代水道は横浜がはじまり！ 『横浜水道の歴史展』を開催します！！(10/11 17:16)
App Store・Google Play向けアプリケーション「太鼓の達人 RHYTHM CONNECT」事前登録開始！「RHYTHM CONNECT」公式MV公開、Xキャンペーン開催のお知らせ(10/11 17:16)
Predator League 2024 VALORANT Japan Round 間もなく開幕！プレデターシールドを賭けた熱き戦いがいよいよ始まる！(10/11 17:16)
【BIRTHDAY BAR】今年もGREMLINS ギズモ 別注アイテムをBIRTHDAY BARとCUiSiNE HABiTSにて限定発売(10/11 17:16)
松丸亮吾・貴島明日香らが参加する洋酒とボドゲのコミュニティ「LIQUOR GAMERS CLUB」発足(10/11 17:16)
伊藤ハムギフト「神戸」シリーズは、「SDGs参加型ギフト」として、お客様と共にSDGsの取り組みを推進します。(10/11 17:16)
【10月19日開催｜無料セミナー】ハラスメント対策に必要な知識を身に付け、自社に生かす！～パワハラ/セクハラ/マタハラをテーマに解説～ オンラインセミナー開催！(10/11 17:16)
【WONDERTABLE MALL】秋スイーツ特集 旬のかぼちゃを使用したアイテムもあり(10/11 17:16)
「GiGO コラボカフェ ドズル社」第２弾開催のお知らせ(10/11 17:16)
やる気スイッチグループの幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」が3か月間レッスン料が特別価格になる「スポーツの秋ぐんぐんパック」をスタート(10/11 17:16)
ジ アウトレット湘南平塚店限定 焼きたてワッフル「ワッフルポップ チョコレート」、「ワッフルポップ ラズベリー＆チョコレート」、「ワッフルポップ マロン＆チョコレート」発売(10/11 17:16)
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』OH MY CAFE期間限定オープン！！(10/11 17:16)
美プロ調べ「2023年9月 最低賃金から見る美容業界の給料調査」～神奈川版～(10/11 17:16)