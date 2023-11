[ロングランプランニング株式会社]

永見隆幸&メリー・アーティスツ・カンパニー主催、ミュージカル『ラヴ・レターfromコール』が2023年11月25日 (土) ~2023年11月26日 (日)に名古屋市芸術創造センター(愛知県名古屋市東区葵1-3-27)にて上演されます。

チケットはカンフェティにて発売中です。





カンフェティにてチケット発売中

http://confetti-web.com/merry-love_letter





ビッグバンドの迫力ある生演奏で繰り広げられるオリジナル・ミュージカル

Cole Porter(1891年~1964年)について





作曲家コール・ポーター!!

数えきれないほどのメロディを紡ぎ出す作曲家でありながらウィットに富んだお洒落な歌詞を創り、偉大な劇作家シェイクスピアに負けないほどの言葉遊びをしたり、ギリシャ語と英語の語呂合わせをしてみたり、意味深な怪しい言葉を繰りだして発禁の憂き目にあったり?!

波乱万丈の天才作詞家でもありました。

そしてこのお方、タイトルに"LOVE"の入っている歌をたくさん残しています。

愛について、人生について、たくさんの苦悩を抱えていた彼。

自分自身の中で『愛』というものを、どのように解釈して、どのように受入れていたのでしょう。

この世に残した数多のラヴ・ソングは、コール・ポーターから私たちへ贈られた愛の花束のようにも思えます。

珠玉の名曲で綴るミュージカル『ラヴ・レターfromコール』どうぞお楽しみに!

出演者紹介





永見隆幸



20代から30代の殆どを欧米で過ごし、国際的な実力派アーティストとし て活躍。クラシック、現代音楽、ジャズを中心に数々のオーケストラと共 演する。ヘンデルなどのバロック・オペラや、モーツアルトの『魔笛』タミ 一ノ、『コジ・ファン・トゥッテ』 フエランド、『後宮からの誘揚』デルモンテ や、ヴェーバー『魔弾の射手』 マックスなどの独壊系オペラをはじめ、 ビゼー『カルメン』ホセ、ヴェルディ 『椿姫』 アルフレード、プッチーニ 『ラ・ボエーム』ロドルフォほか、オペラやオペレッタの主演多数。ミュージカルでも、『ガイズ&ドー ルズ』ネイサン、『ラ・マンチャの男』ドン・キホーテ、『アニーよ銃をとれ オリジナル版』フランク、 『キス・ミー・ケイト』 フレッドなど数多くの主演を務め、『キャバレー』 MC や 『アニー』ウォーバックス など、ユニークな役も演じている。



大山大輔

メリー・アーティスツ・カンパニー公演オペラ『メドゥーサ』ポセイドン役で好評を得る。劇団四季ミュージカル『オペラ座 の怪人』第10代ファントムとしても知られる。東京芸術大学首席卒業。同大学院修士課程オペラ科修了。

佐渡裕プロデュース『メリー・ウィドウ』 ダニロ役でデビュー。 日生オペラ『魔笛』 パパゲーノ、『ラ・ボエーム』マルチェッロ、 びわ湖オペラ『ジークフリート』と『神々の黄昏』でアルベリヒ役を務めた。井上道義×野田秀樹『フィガロの結婚』、手塚治 虫原作 宮川彬良作曲 歌劇『ブラック・ジャック』ほか主演多数。 ストレート・プレイの役者としても活動。 2023年ハノイ・オペラハウスにて初演された日越国交50周年記念オペラ『アニオー姫』では台本執筆、 演出を務める。 現在、洗足学園音楽大学ミュージカル声楽コース講師、『演劇の学校』講師、品川学藝高校講師。



川島ゆみ

ソプラノ歌手。 ボイストレーナー。音楽療法士。音楽心理士。東京都公認ヘブンアーティスト。劇団かかし座歌唱講師。 元昭和音楽大学講師。 日本大学芸術学部音楽学科声楽科卒。 コンサート、ミュージカル、オペラ等の舞台活動のほか、 ボイストレーナーとしても活躍。コーラス指導歴20年以上、ミュージカル・ボーカル指導歴20年以上。

著書に、『楽しく鍛えてみるみる若返る~ 声トレCD付』(ナツメ社/2019年)

YouTube チャンネル 【40代からの美ボイスレッスン室】 が登録者1万8千人を突破。

川島ゆみボイストレーニング音楽教室主宰。



蛭牟田実里

昭和音楽大学ミュージカル専攻、特待生で卒業。 『INTO THE WOODS」 魔女役、 『覗きからくり遠眼鏡』 お加代役、『FAME』 カルメン役、『モダンガールズ』 みゆき役、『ともと暮らそう』潤子役、『夢遊病の娘』宮前八重役、『あらしのよるに』ガブ役、 ミュージカル座『boy be・・・」 カルメン役、『こうもり』アデーレ役、『メリーウィドウ』 ヴァランシェンヌ役などを務める。 井上道義ミュージカルオペラ『A Way from Surrender~降福からの道』、ハーモニーホールふくい開館25周年記念公演 『雪の女王』、日越外交関係樹立50周年記念オペラ『アニオー姫』などにも出演。

2022年ファーストC Dアルバム『あいみるのとき』をリリース



公演概要





ミュージカル『ラヴ・レターfromコール』

公演期間:2023年11月25日 (土) ~2023年11月26日 (日)

会場:名古屋市芸術創造センター(愛知県名古屋市東区葵1-3-27)



■出演者

永見隆幸

大山大輔

川島ゆみ

蛭牟田実里

他



■公演スケジュール

11月25日(土)18:00開演

11月26日(日)15:00開演

※開場は、開演の30分前です。



■チケット料金

全席指定:5,000円(税込)



