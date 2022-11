[デジタルハリウッド株式会社]

IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール、デジタルハリウッド(運営会社:デジタルハリウッド株式会社 本社/本校:東京都千代田区 学長:杉山知之)が運営をする、Webと動画などが学べるラーニングスタジオ『デジタルハリウッドSTUDIO』(全国36拠点 ※2022年11月現在)では、Web3分野におけるクリエイターやアーティストの活動を積極支援する株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(本社:東京都渋谷区、社長:石川あゆみ)と共に、The Sandbox内のメタバース「SHIBUYA109 LAND」におけるファッションを創造するコンテスト『SHIBUYA109 LAND Fashion contests』を開催しました。









■メタバースならではのファッションを新時代のクリエイターが表現。90作品がエントリー!



本コンテストは、2022年9月よりデジタルハリウッドSTUDIOにて開講した、「駆け出しクリエイターのためのメタバース講座Presented by The Sandbox」の1期生130名を対象に開催しました。経験豊富なThe Sandboxクリエイターからメタバースの世界に命を吹き込むコツを教わった受講生が個性豊かなボクセルアートを作り上げました。



90作品がエントリーし、その中からSHIBUYA109賞、The Sandbox賞、デジタルハリウッド賞に3作品が入賞しました。



https://school.dhw.co.jp/shibuya109_contests





■入賞作品と各社のコメント



SHIBUYA109賞

制作者:burosanさん







【株式会社SHIBUYA109エンタテイメント コメント】



SHIBUYA109賞の受賞おめでとうございます!ボクセルファッションの表現では制約が多く、個性を出すには難易度が非常に高いなかで、トップスのフレア袖やミニスカートのディテールの表現、色使い、バッグやアクセサリーなどの小物に至るまで、こだわりを感じます。日本の『かわいい』を上手に表現した『SHIBUYA109賞』にぴったりなボクセルファッションです!



The Sandbox賞

制作者:PamOikawaさん







【The Sandboxコメント】



まずは受賞おめでとうございます!!メタバースならではの素敵なデザイン、色使いや2Dテクスチャリング、小物に至るまでどれを取っても全てに手が込んでおり、ボクセルアートとしての完成度は文句なしの世界レベルです。

また愛らしい表情のアニメーションも高い評価ポイントとなっています。

これからもTheSandboxでの素晴らしい作品造りに期待しております!



デジタルハリウッド賞

制作者:TOKINARIさん







【デジタルハリウッド コメント】



15秒という短いアニメーションの中にも「走る」「撮る」という二つの動きを紡ぐことでストーリーが成立し、結果としてキャラクターの鉄道愛がビシビシと伝わりました。

今後も命が吹き込まれたようなボクセルアートでユーザーを魅了することを期待します。受賞おめでとうございました!







※上記は入賞作品の一例になります。入賞作品の詳細は以下のコンテストサイトをご覧ください。



SHIBUYA109 LAND Fashion contests公式Webサイト



URL:https://school.dhw.co.jp/shibuya109_contests





■入賞特典について



入賞者の作品は特典として、『The Sandbox』のメタバース上でSHIBUYA109エンタテイメントが現在開発中の「SHIBUYA109 LAND(※1)」内で今後NPC(ノンプレイヤーキャラクター※2)として期間限定で採用・配置される予定です。

また、『The Sandbox』のクリエイターファンド(※3)への応募権が獲得できます。



(※1)LANDとは:ブロックチェーンゲーム『The Sandbox』の仮想空間上の土地



(※2)ノンプレイヤーキャラクターとは:ゲーム上でプレイヤーが操作しないキャラクター



(※3)クリエイターファンドとは:『The Sandbox 』プラットフォーム用の3D ASSETを作成するアーティストに報酬やインセンティブを与えることで、アーティストをサポートするためのプログラム





【各社の紹介】



■株式会社SHIBUYA109エンタテイメント



SHIBUYA109渋谷店(東京都・渋谷区)を中心とした4つの施設を展開。「Making You SHINE!-新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶える-」の企業理念を掲げ、これからを担う新しい世代の今を輝かせ、夢や願いを叶えるため、商業施設運営に留まらないエンタテイメント事業展開を行う。



設立:2017年4月3日

代表取締役:石川 あゆみ

ホームページ:https://www.shibuya109.co.jp/



■The Sandbox



『The Sandbox』は、4000万ユーザーを誇る『The Sandbox』シリーズのブロックチェーンメタバースです。すでに『The Sandbox』には、The Walking Dead、Care Bears、Atari、CryptoKitties、Shaun the Sheepを含む60以上のパートナーシップを持ち、今後も多くのIPパートナーと提携し、オープンなメタバースと独自の仮想通貨を通じて、Play to earnを軸としたソーシャルエクスペリエンスを提供していきます。『The Sandbox』は、今後もグローバルに慕われるブロックチェーンゲームの開発とゲーム会社とのコラボレーションの開拓に積極的に取り組みます。



『The Sandbox』の詳細についてはhttps://www.sandbox.game/jp/をご覧ください。



Twitter:https://twitter.com/TheSandboxJP

Medium:https://medium.com/@TheSandboxJP



■デジタルハリウッドSTUDIO



『デジタルハリウッドSTUDIO』とは、"今までにないラーニングスタジオ"をコンセプトに、「好きなことを、好きな時間で、好きな場所で、自分らしく学ぶ」ラーニングスタジオで全国に展開しています。

専用学習システム(デジタルハリウッドSTUDIO専用LMS:Any)を軸に、受講生が自身の理解度を詳しく確認できる独自の評価システム、また受講目的に応じた問題解決ができる対面式サポートや、様々な繋がりが持てる環境を揃えています。



また、出店地域に特化した形でデジタルハリウッドSTUDIOを開設いただけるよう、デジタルハリウッド設立より28年の間に生まれた多くの実績を基に築きあげた教育ノウハウとメソッドをパッケージングし、全国各地の業務提携企業にライセンス方式で提供しております。



*デジタルハリウッドSTUDIOでは、若者をはじめ専業主婦や就転職を目指す方、将来的に独立やフリーランスを考えている方など、さまざまな方が世代を超えて学ばれています。



デジタルハリウッド拠点一覧はこちら:https://school.dhw.co.jp/school/



