小学館の青年漫画誌5誌「ビッグコミック」「ビッグコミックオリジナル」「ビッグコミックスペリオール」「週刊ビッグコミックスピリッツ」「月刊!スピリッツ」の連載作品の最新話が、最速で1話ずつ読めるWEB漫画サイト「ビッコミ」(開発・運営 コミチ)が本日2023年5月30日オープンいたしました! 完結作品やバックナンバーも充実のラインナップ、さらに「ビッコミ」オリジナル作品の連載も予定しております。



また、今回のオープンを記念し、会員登録不要ですぐに読める大型無料キャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく!



*****************************

「ビッコミ」

https://bigcomics.jp/

*****************************



大人気作品の大型無料キャンペーン!!







1,000万部突破!!『土竜の唄』合計723話(1~73巻)完全無料

第1弾 5月30日(火)~6月12日(月) 1~241話(1~24巻)

第2弾 6月13日(火)~6月25日(日) 242~480話 (25~48巻)

第3弾 6月26日(月)~7月8日(土) 481~723話(49~73巻)

https://bigcomics.jp/series/7a67e6da48c03





大人気サッカー漫画『アオアシ』合計158話(1~15巻)無料!

第1弾 5月30日(火)~6月12日(月) 1~115話(1~11巻)完全無料

第2弾 6月13日(火)~6月19日(月) 1~15巻 無料

※第2弾は、1日に無料で読める話数に限りがあります。

https://bigcomics.jp/series/55780851b65d5





日韓でTVドラマ化された『重版出来!』完結直前祭り! 合計116話無料

5月30日(火)~6月12日(月)1~116話無料

※ただし、48話目以降は1日に無料で読める話数に限りがあります。

https://bigcomics.jp/series/36f43e732f464



さらに『BLUE GIANT』『釣りバカ日誌』『血の轍』『オッドタクシー』『東京貧困女子。』でも無料キャンペーンを同時開催いたします!



雑誌掲載の最新話が作品ごとに読める!





「ビッグコミック」「ビッグコミックオリジナル」「ビッグコミックスペリオール」「週刊ビッグコミックスピリッツ」「月刊!スピリッツ」の雑誌掲載作品の最新話を、作品ごとに配信! 気になる作品の最新話を最速で読むことができます!



「ビッコミ」オリジナル連載も!







「ビッコミ」オリジナル連載として、『土竜の唄』の高橋のぼる氏、『王様達のヴァイキング』のさだやす氏をはじめ、新企画も続々予定しています。ご期待ください!



「ビッコミ」イメージキャラクターは浅野いにお氏描き下ろし!





「ビッコミ」のイメージキャラクターであるネコは、『ソラニン』『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』『MUJINA IN TO THE DEEP』の浅野いにお氏がキャラクター考案&描き下ろし!







