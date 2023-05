[吉本興業株式会社]



このたび、NON STYLEが単独ライブ全国ツアー 「NON STYLE LIVE 2023~おもてうら~」を開催することが決定いたしました。8月12日(土)秋田公演を皮切りに、高知、福岡、岐阜、沖縄、大阪を巡り、ファイナルはTOKYO DOME CITY HALL(東京ドームシティホール)にて東京DX公演として皆様をお迎えします。23年目を迎えたNON STYLE の真骨頂である単独ライブをぜひお楽しみください。

「NON STYLE いまさらファンクラブ」ではファンクラブ最速チケット先行受付が5/27(土)よりスタートします。





■全国ツアー概要

【公演名】 NON STYLE LIVE 2023~おもてうら~





イラスト:りょうさんのアート工房 白石 遼太郎

デザイン:白石 海渡





【出 演】 NON STYLE

【公式HP】 http://nonstyle.yoshimoto.co.jp/

【公演スケジュール】

【秋田公演】

日程:2023年8月12日(土)開場15:00 開演16:00

会場:秋田県児童会館 けやきシアター

主催:吉本興業/秋田朝日放送



【高知公演】

日程:2023年8月20日(日)開場14:00 開演15:00

会場:高知県立県民文化ホール オレンジホール

主催:高知県立県民文化ホール/KUTVテレビ高知



【福岡公演】

日程:2023年9月18日(月・祝)開場16:00 開演17:00

会場:福岡国際会議場メインホール



【岐阜公演】

日程:2023年9月30日(土)開場16:00 開演17:00

会場:じゅうろくプラザ ホール



【沖縄公演】

日程:2023年10月29日(日)開場15:00 開演16:00

会場:那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場



【大阪公演】

日程:2023年11月4日(土)開場15:00 開演16:00

会場:梅田芸術劇場 メインホール



【東京公演】

日程:2023年12月11日(月)開場17:30 開演18:30

会場:TOKYO DOME CITY HALL



NON STYLE いまさらファンクラブ

■URL:https://www.nonstyle-fc.com/

■会費:月額 1,000円(税込)



NONSTYLE公式Twitter @NONSTYLETOUR



【主催】 吉本興業株式会社





■チケット詳細・販売スケジュール

・チケット料金 全席指定 前売4,500円 当日5,000円 /お子さま優先エリア 4,500円

※5歳以上は有料。4歳以下はひざ上のみ無料、但し、お席が必要な場合は有料。

[お子さま優先エリア]は主に未就学児のお子さまと保護者の方がご利用しやすいように

ロビー出入りがしやすいエリアを設定しております。

4歳以下のお子さまでお膝上をご利用の場合は無料。お席が必要な場合は有料となります。

5歳以上のお客様もご利用可能ですがご理解の上、お買い求めいただけます様よろしくお願いいたします。

※高知公演のお子さま優先エリアチケットは県民文化ホールにて前売りのみでの販売になります。



・販売スケジュール

◆秋田・福岡・岐阜・沖縄・大阪・東京公演

・NON STYLEいまさらファンクラブ最速先行

受付期間:5/27(土)11:00~5/29(月)11:00

結果発表:5/31(水)18:00 ※FC先行はお一人様2枚まで



・FANYチケット一次先行

受付期間:6/3(土)11:00~6/5(月)11:00

結果発表:6/7(水)18:00



・FANYチケット二次先行/ぴあ・ローソンチケット先行

受付期間:6/10(土)11:00~6/12(月)11:00

結果発表:6/14(水)18:00



・一般発売(FANYチケット・ぴあ・ローソンチケット) 6/17(土)10:00



◆高知公演のみ

・NON STYLEいまさらファンクラブ最速先行

受付期間:5/27(土)11:00~5/29(月)11:00

結果発表:5/31(水)18:00 ※FC先行はお一人様2枚まで



・FANYチケット先行/ローソンチケット先行

受付期間:6/3(土)12:00~6/12(月)11:00

結果発表:FANYチケット6/14(水)18:00/ローソンチケット6/13(火)15:00~



・一般発売(FANYチケット、ローソンチケット、会館窓口) 6/17(土)10:00



■チケット取り扱い

・FANYチケット(コードなし) http://yoshimoto.funity.jp/

・チケットぴあ(Pコード) https://t.pia.jp/ ※高知公演は取り扱いございません。

・ローチケ(Lコード) https://l-tike.com/

・高知公演のみ高知県立県民文化ホール にて取り扱い



<チケットのご予約・お問合せ>

FANYチケット問合せダイヤル 0570‐550-100(10時~19時/年中無休)







<石田明 コメント>

今年もやります。

僕たちNON STYLEの表の部分だけではなく裏の部分も見られるようなツアーに出来たらなと思っています。

新ネタたくさんやりますので、是非観に来てください。



<井上裕介 コメント>

今年も単独ライブツアーやります!!

M-1に出る資格もないし、THE SECONDに出る資格もないけど、

新ネタやりまくります笑

何も考えず、ただただ笑いに来て下さい^_^



