こんどらベースオブアーツ主催、『コントラバスアンサンブル“It's Time for Double bass!!”』が2023年12月1日 (金)に北とぴあつつじホール(東京都北区王子1-11-1)にて開催されます。

チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて9月30日(土)am12:00発売開始です。





カンフェティにてチケット9月30日(土)am12:00発売開始

http://confetti-web.com/its_time_for_doublebass











いつもは合奏を支えるコントラバスが大集結!!



我々コントラバス奏者が愛する魅惑の低音。

そして、巨大な体躯を活かしたコントラバスアンサンブル。

『次は何が起きるんだろう...!?』

息を飲むような展開はまさに予測不可能。

『コントラバスにしかできない音楽』がここにある!!

耳だけでなく、眼で、肌で、脳で感じる他に類を見ないパフォーマンスが、あなたを新しい世界へいざなう!!



ポップスやクラシックの有名曲の編曲作品が取り上げられることの多いこの編成において、国内外の著名な作曲家達が「コントラバスアンサンブル」のために作曲した様々なアプローチによる作品を一挙に演奏します。

日本からは下山一二三、川島素晴、松崎国生、そして海外からはヴィトマン、ウストヴォルスカヤ、テリー・ライリーという、名だたる作曲家達による、様々なアプローチによるコントラバスアンサンブル作品を集めた、二度とないだろう演奏会です。現代作品を中心に精力的に活動している佐藤洋嗣、近藤聖也をはじめ、オーケストラや吹奏楽、ライブなど様々な分野で活動しているコントラバス奏者が大集合。国内外で高い評価を得ている會田瑞樹(打楽器)、大瀧拓哉(ピアノ)の演奏も見逃せません。

たくさんのコントラバスが集まることにより生み出される「振動」を耳だけでなく、眼や皮膚で体感して下さい!





公演概要





こんどらベースオブアーツ『コントラバスアンサンブル “It's Time for Double bass!!”』

公演期間:2023年12月1日 (金)

会場:北とぴあつつじホール(東京都北区王子1-11-1)



■出演者

コントラバス:佐藤洋嗣、近藤聖也、瀬戸槙之介、横山葉瑠奈、中村杏葉、松尾聖悟、呉惇禎、夏目涼 他

打楽器:會田瑞樹

ピアノ:大瀧拓哉



■プログラム

下山 一二三 《 深響第2番 》

J.Widmann 《Teiresias 》

G.Ustvolskaya 《 Composition No.2 "Dies Irae" 》

川島 素晴 《タンゴ3兄弟 》

松崎 国生 《 委嘱新作 》

T.Riley 《 in C 》



■公演スケジュール

12月1日(金) 19:00

※開場は、開演の30分前です。



■チケット料金

一般席:3000円

学生席:1000円

(全席自由・税込)



■共催

(公財)北区文化振興財団・東京都北区



