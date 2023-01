[株式会社キョードーメディアス]



大江千里のデビュー40周年記念・芦屋ライブの配信が1月21日(土)よりスタート。



現在、NYを拠点にジャズピアニストとして国際的な音楽活動を続ける大江千里。

本年1月7日、大江自身の音楽活動の原点ともいえるルネサンスクラシックス芦屋ルナ・ホール(兵庫県芦屋市)でピアノコンサートを開催した。40th Anniversary Celebration 「大江千里Piano Concert ~Remember Homeroom!~」と題した祝祭の舞台は、まさに“ザ・ホームカミング・コンサート”。

大江が地元・関西学院大学1回生のときのライブで、ルナ・ホールに立ち、大勢の観客の前でパフォーマンスをする快感を知った。音楽ファン注目のステージでは、「Rain」、「格好悪いふられ方」、「You」等ポップス代表曲をピアノでセルフカバーした作品を選曲。さらにNYでレコーディングしたジャズピアノ作品とともに、米国&日本で培った大江千里の音楽の軌跡を示すステージが誕生した。



配信では、“Remember Homeroom!“に込められた熱い思いに相応しい珠玉の23作品を次々と披露。前日NYから帰国し、エネルギッシュにステージに登場した大江千里。

今、40年の音楽活動を経て、さらなる未来に向かう千里が原点のステージに舞い戻った。

(なお、本ステージはRENAISSANCE CLASSICSによる2023年第一回公演。国内外のトップアーティト(トン・コープマン、横尾忠則、草刈民代、ASKA他)による多彩なアートパフォーマンス(音楽・映像・舞踊・建築他)を展開するRENAISSANCE CLASSICSでは、来月(2月22日)、文化イベント『芦屋×フランク・ロイド・ライト “建築と音楽”』を開催します。[無料・600名招待])











◇配信ティザー映像:https://youtu.be/UWj_QpEM5W8

◇公演公式HP:https://classics-festival.com/rc/performance/40th_senri-oe/

◇RENAISSANCE CLASSICS公式HP:https://classics-festival.com/rc/



[大江千里40周年公演・配信概要]

◆収録公演:RENAISSANCE CLASSICS

40th Anniversary Celebration「大江千里Piano Concert ~Remember Homeroom!~」公演

◆演奏曲(全23作品&大江千里インタビュー付)

◇1st Stage:「JANUARY」「ワラビーぬぎすてて」「ふたつの宿題」「十人十色」「GLORY DAYS」「平凡」「昼グリル」「サヴォタージュ」「ジェシオ’S BAR」

◇2nd Stage:「Boy」「Mature Slow」「Re:Vision」「Tommy Who Knew Too Much」「魚になりたい」「竹林をぬけて」「Rain」「香港ぶるうす」「The Look」「格好悪いふられ方」「Bikini」「The Adventure of Uncle Senri」、「Orange Desert」「You」(約2時間)

◆収録公演日:2023年1月7日(土)

◆収録公演会場:ルネサンスクラシックス芦屋ルナ・ホール

◆配信:ローチケLIVE STREAMING

◆料金・視聴チケット2,000円(税込)

◆販売期間:2023年1月11日(水)12:00~27日(金)20:00

◆視聴可能期間:2023年1月21日(土)0:00~27日(金)23:59

◆視聴チケット販売告知用URL:https://l-tike.zaiko.io/e/SenriOe40thAnniversary



[芦屋×フランク・ロイド・ライト “建築と音楽”概要]

◆RENAISSANCE CLASSICS講演&演奏会

「芦屋×フランク・ロイド・ライト“建築と音楽”」~芦屋市のランドマーク・ヨドコウ迎賓館の魅力を語る~

◆開催日時:2023年2月22日(水)18:30開演(終演:20:30予定)

◆会場: ルネサンス クラシックス芦屋ルナ・ホール

◆主催: RENAISSANCE CLASSICS

◆共催;旧山邑邸世界遺産登録準備委員会

◆後援: 芦屋市、芦屋市教育委員会、神戸新聞社、芦屋ユネスコ協会他

◆入場料:無料 ※入場には整理券が必要です。

◆プログラム

第一部 演奏会「フランク・ロイド・ライト時代の米国音楽の変遷」

出演:宮本貴奈(ピアノ&ボーカル)、

水上優(兵庫県立大学教授)講演「映画の中のライト建築」

第二部 講演:「芦屋市のランドマーク・ヨドコウ迎賓館の魅力を語る」

「芦屋川と建築」佐野吉彦(安井建築設計事務所 代表取締役社長)

「旧山邑家住宅の今―私とこの邸宅との関わり」足立裕司(神戸大学名誉教授)



◆公式HP:https://tinyurl.com/2jd6o8a6



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/21-16:16)