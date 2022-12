[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

PC向けオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル(以下ブレソ)』をサービスしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン)以下、エヌシージャパン)は、次期アップデート「北方大陸」の決定、および特設サイトの公開をお知らせします。



■次期アップデート「北方大陸」が1月18日(水)に決定!





【アップデート日程】

2023年1月18日(水) 定期メンテナンス時

【特設サイト】

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/update/2301/

【概要】

新フィールドや新古代ダンジョン、新メインストーリー「エピッククエスト12幕」が登場する次期アップデート「北方大陸」が1月18日(水)に決定し、本日特設サイトを公開しました。

新しく登場するフィールド「北方大陸」は、火山の爆発により生じた大陸で、特徴的な気候の地域で構成されています。中央地域「中部商業地区」は、貿易の中心都市で、多様な種族が暮らしています。「中部商業地区」にある釣り場では、様々な魚を釣ることができ、新しい業績を獲得できます。

また、新古代ダンジョン「黒龍教降臨殿」が実装されます。主人公は魔皇の降臨に備える黒龍教を阻止するため、海底に沈む「黒龍教降臨殿」に向かいます。ダンジョンをクリアすると、報酬として「天木腕輪」や「天木腰巻」を獲得することができます。

さらに、本アップデートにてメインストーリーの続編「エピッククエスト12幕:北方の赤い月」が追加されます。北方大陸を舞台に、自らが魔皇の復活の器であると知った「ソサ・ヨナ」が、闇の勢力に対抗するための伝説の武器を探す旅程が描かれるストーリーとなっています。

アップデートの詳細については、特設サイトをご確認ください。



■ソサ・ヨナの軌跡を振り返る特設サイト「ソサ・ヨナの冒険譚」公開!





【公開日程】

2022年12月28日(水)

【特設サイト】

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2301epic12/

【概要】

次期アップデートに先駆けて、新メインストーリー「エピック12幕:北方の赤い月」で活躍する「ソサ・ヨナ」にフォーカスした特設サイトを本日公開しました。はじめてブレソのストーリーに触れる方や、今までのストーリーを振り返りたい方は、ぜひ特設サイトをチェックしてみてください!



≪抽選で3名にBitCash20,000円分が当たる「あなたの冒険譚ツイートキャンペーン」開催≫

【キャンペーン開催期間】

2022年12月28日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年1月18日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

新章開幕を記念して、ツイートキャンペーンを開催します。

イベントページのURLと規定のハッシュタグをつけて、オススメの風景のスクリーンショットを投稿してください!参加いただいた方の中から、抽選で3名の方にBitCash20,000円分をプレゼントします。





※BitCashとは:BitCashはゲーム・動画・音楽・電子書籍などあなたの趣味にあったお好きなジャンルで、簡単に使えるプリペイド式の電子マネーです

≪BitCashの詳細はこちら≫

http://bitcash.jp/docs/guide/index





【ゲーム概要】





NCSOFT総制作費50億円の超大作オンラインRPGで9,999兆通り以上のキャラメイキングが可能。

基本職業15職それぞれが繰り出すド派手なアクションとスピーディーなスキルの打撃はPC操作ならではの爽快さを体感できます。仲間との協力プレイでダンジョン攻略や強靭なボスモンスターに挑もう!圧倒的な3Dグラフィック、ドラマチックな音楽、緻密に練られた壮大なストーリーと個性あふれるキャラクターが常にあなたを待っています。



タイトル:ブレイドアンドソウル(ブレソ)

ジャンル:MMORPG

公式サイト:https://www.ncsoft.jp/bns/

公式Twitter:https://twitter.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan



利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2022年12月28日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/28-12:16)