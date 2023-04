[株式会社スペースシャワーネットワーク]

音楽専門チャンネル スペースシャワーTVをはじめ音楽関連事業を展開する株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都港区、代表取締役社長:林 吉人)は、夏の野外フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」の第2弾出演アーティストと日割りを発表。さらに本日よりオフィシャル1次先行チケット&オフィシャルツアー受付を開始致しました。







8月25日(金)~27日(日)の3日間にわたり、世界文化遺産・富士山と山中湖畔を臨む自然豊かな山梨県・山中湖交流プラザきららで今年も開催される「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」。

出演アーティストの第2弾となる発表が本日ラブシャ公式YouTubeチャンネル生配信内で宇宙最速解禁され、初出演アーティストからスペースシャワーと縁の深いアーティストまで新たに計18組が追加でラインナップ!



第2弾発表にはラブシャ初出演となるOAU、ZION、佐藤千亜妃、須田景凪、tonun、Bialystocks、Lucky Kilimanjaro、レギュラー番組を共にしてきたKANA-BOON、東京スカパラダイスオーケストラ、マキシマム ザ ホルモン、連続出演となる小原綾斗とフランチャイズオーナー、Saucy Dog、NEE、BREIMEN、久しぶりに山中湖でのライブが堪能できるASIAN KUNG-FU GENERATION、Cocco、そしてドームクラスのステージで満員の観客を沸き立たせるback number、ポルノグラフィティの計18組という多彩な顔ぶれの出演が決定。また、多くの方から声も多かった待望の日割り発表も同時に解禁。現在発表されているアーティスト計49組が出演する各日程をぜひチェック!



さらに、オフィシャル1次先行チケットが本日19時より抽選受付スタート。全券種のチケット抽選となるので、ぜひ参加日程を確認の上、お申し込みください。また、ラブシャへのアクセスや宿泊が便利なオフィシャルツアーも受付開始。チケットと併せてチェックを。今後も第3弾出演アーティスト発表を予定しておりますのでオフィシャルSNS、HPからの発表をお見逃しなく。

※チケット情報などイベントに関する詳細は随時オフィシャルサイトにてお知らせいたします。



<SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023>

■出演アーティスト&日割り

※第2弾発表の出演アーティストは太字に変えております。



8月25日(金)

あいみょん / imase / 小原綾斗とフランチャイズオーナー / KANA-BOON / SHISHAMO / 10-FEET / Perfume / PEOPLE 1 / flumpool / THE BAWDIES / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン / ヤングスキニー / Lucky Kilimanjaro / WurtS



8月26日(土)

ASIAN KUNG-FU GENERATION / アルカラ / OAU / Creepy Nuts / Kroi / go!go!vanillas / 佐藤千亜妃 / 水曜日のカンパネラ / STUTS / 須田景凪 / SEKAI NO OWARI / DISH// / tonun / Dragon Ash / NEE / 04 Limited Sazabys / ポルノグラフィティ / Mr.ふぉるて / yonawo



8月27日(日)

カネコアヤノ / キュウソネコカミ / クリープハイプ / Cocco / ZION / Saucy Dog / ずっと真夜中でいいのに。 / Chilli Beans. / Tele / 東京スカパラダイスオーケストラ / Vaundy / back number / Bialystocks / BREIMEN / MAN WITH A MISSION

and more…!!



「SWEET LOVE SHOWER 2023 第2弾出演アーティスト&日割り 宇宙最速解禁生配信」

【配信アーカイブURL】 https://youtube.com/live/HyKyxJ5mK3I



<イベント概要>



タイトル : SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023

開催 : 2023年8月25日(金)、26日(土)、27日(日)

会場 : 山梨県 山中湖交流プラザ きらら

オフィシャルサイト : https://www.sweetloveshower.com/

Twitter:https://twitter.com/sls_sstv

Instagram:https://www.instagram.com/spaceshower_sweetloveshower/



【主催】株式会社スペースシャワーネットワーク/ 山中湖村

【協賛】ANA

【特別協力】サッポロビール株式会社 / いいちこ下町のハイボール / POCARI SWEAT /株式会社ジェーシービー / ジャックダニエル

【協力】山中湖観光協会 / 山中湖観光振興公社 /株式会社ローソンエンタテインメント / 富士急トラベル

【後援】FM-FUJI / テレビ山梨 / 山梨日日新聞社 / 山梨放送 / ZIP-FM

【企画/制作】SPACE SHOWER TV

【制作協力/運営】DISK GARAGE

【お問い合わせ】DISK GARAGE (https://info.diskgarage.com/)



<チケット詳細>

オフィシャル1次先行開始(抽選・全券種)スタート!

【受付期間】4月24日(月)19:00~5月8日(月)23:59

【チケット券種】

■ 1日券:13,500円(税込)

※[ 8/25 ] or [ 8/26] or [ 8/27 ]

■ 2日通し券:25,000円(税込)

※[ 8/25-8/26 ] or [ 8/26-8/27 ]

■ 3日通し券:37,000円(税込)



オフィシャルツアー受付スタート!

オフィシャルバスプラン / 宿泊プラン / 駐車場付きマイカー宿泊プラン / 特急列車+接続バスプラン



▼チケット・イベントの詳細はオフィシャルサイトよりご確認ください▼

https://www.sweetloveshower.com/





<主催者メッセージ>

本日、18組の追加出演アーティストと、日割りの発表を行いました!

合わせて、全券種のチケット先行予約も受付がスタートしました。

追加アーティストの発表と共に、どのアーティストがどの日にちに出演するのか!?

皆さん、ドキドキしながら今日の発表を待たれていたかと思います。



先日の第1弾発表と合わせて、現在発表となっているアーティストはいずれも、

ラブシャチームで熟考を重ねた、いま聴いてもらいたい、観てもらいたい

最高のアーティストばかりです。



そして日割りに関しても、日々音楽を聴きLIVEを観て、

来てくださるお客さんを想像しながら、

スタッフで悩み、考えてきた日割りとなっています。

ラブシャを通じて、新しい音楽との出会いが皆様に訪れることを、

スタッフ一同願っています。



今回の日割り発表タイミングで、オフィシャルツアーの受付もスタート致しました。

色んなエリアから快適にお越し頂けるように、バスや電車、

また、近隣の宿泊施設を利用した宿泊プランもご用意しておりますので、

是非そちらもチェックしてみてください。



今日の第2弾&日割り発表をみて、我々スタッフも今からワクワクが止まりません。

まだ追加のアーティスト発表は残っていますし、

フェスティバルの大きな楽しみであるグッズや飲食なども、これから発表していきます。

まだまだ、ご期待ください!



SWEET LOVE SHOWER スタッフ一同



