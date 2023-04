[株式会社スペースシャワーネットワーク]

9枚目のアルバム「Ninth Peel 」リリース記念特番はアルバムタイトルに因んだ企画や、全国ツアーがより楽しめる内容に!



株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長:林吉人、本社:東京都港区)が運営する音楽専門チャンネルスペースシャワーTVの2023年4月度のマンスリーアーティスト”V.I.P.”にUNISON SQUARE GARDENが決定。9枚目のアルバム「Ninth Peel」のリリースを記念した特別番組、「 V.I.P. ―UNISON SQUARE GARDEN― 」を4/27(木)19:00 より放送いたします。







およそ2年半ぶりのリリースとなる9枚目のアルバム「Ninth Peel」を4/12にリリースし、ビルボードジャパンおよびオリコンのアルバムチャートで2冠を獲得した UNISON SQUARE GARDEN 。そして4/16からはこのアルバムを提げて巡る全国ツアーもスタート!さらに11月からはアルバムツアー2周目となる「 TOUR “Ninth Peel” next 」の開催も予定している彼らが、スペースシャワーTVの2023 年4月度マンスリーアーティスト“ V.I.P.” に決定!ニューアルバムのリリースを記念した特別番組「 V.I.P. ―UNISON SQUARE GARDEN― 」を4/27(木)19:00より放送いたします。











今回のV.I.P. 特番は、田淵智也には芦沢ムネトがアルバム「Ninth Peel」についてインタビュー。アルバム収録曲についての話はもちろん、作詞やベースに対する想いなども、芹沢ムネトの視点でアルバムと田淵智也という人間を剥いていく。斎藤宏介にはアルバムタイトルに紐づいて9つの質問を用意。その人間性を剥く質問内容となっている。そして、鈴木貴雄には全国ツアー開催直前に、このツアーへの意気込みをたっぷり語ってもらっている。





さらに、UNISON SQUARE GARDEN と交流のある以下 9 組のアーティストが最新アルバムを試聴。それぞれが感じた「 Ninth Peel 」についてコメントが届いている。出演は、アヴちゃん(女王蜂) / GEN(04Limited Sazabys ) / 小出祐介 (Base Ball Bear) / 佐々木亮介 (a flood of circle) / This is LAST / はっとり(マカロニえんぴつ ) / ハンブレッダーズ / ヤマサキ セイヤ(キュウソネコカミ ) / 緑黄色社会となっている。 (五十音順)



2024年に結成20周年を迎えるUNISON SQUARE GARDEN 。アルバムや、ツアーについてはもちろん、結成 20 周年を目前に控え、何を「いまのユニゾン」として提示したのか。スペースシャワーTVでしか見ることの出来ない特別番組を是非ご覧いただきたい 。



▼番組詳細

番組タイトル:V.I.P. ―UNISON SQUARE GARDEN―

放送日時:4/27(木)19:00~20:00

出演:UNISON SQUARE GARDEN / 芦沢ムネト

コメント出演:アヴちゃん(女王蜂) / GEN(04Limited Sazabys ) / 小出祐介 (Base Ball Bear) / 佐々木亮介 (a flood of circle) / This is LAST / はっとり(マカロニえんぴつ) / ハンブレッダーズ / ヤマサキ セイヤ(キュウソネコカミ) / 緑黄色社会 (五十音順)

詳細は番組HPへ

→ https://www.spaceshowertv.com/program/special/2304_unisonsquaregarden_vip.html



★スカパー番組配信ならスマホ・ PC ・タブレット視聴 OK

https://streaming.skyperfectv.co.jp/tv-1193806



▼関連番組

番組タイトル:斎遊記 #20

放送日時:4/27(木) 23:30~24:00

出演:斎藤宏介、ラバーガール(#14 ゲスト)、堀西晃弘(#15 ゲスト)、板歯目(#17 ゲスト)

4月はこれまでお届けしてきた #14 、#15 、#17の、未公開シーンを含めた総集編をお届けします!

詳細は番組HPへ

→ https://www.spaceshowertv.com/saiyuki/



