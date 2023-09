[株式会社マッシュホールディングス]

移りゆく季節に着やすいコーディガンやクリーンなムード漂うホワイトコーデなど多数ご紹介!



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、9月14日(木)12:00に「LATE AUTUMN STYLE 泉里香が纏う、秋の愛されスタイル」をオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて公開、同時に予約販売を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ:https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/■MASH STOREアプリ:https://mslab.page.link/snidel_sns )







LATE AUTUMN STYLE

泉里香が纏う、秋の愛されスタイルをご紹介いたします。

LOOK









Coat ¥29,700

Dress ¥11,880

Hat ¥5,940

Bag ¥9,900





Knit ¥9,680

Camisole ¥11,880

Pants ¥14,300

Bag ¥9,900

Shoes ¥19,580





Knit ¥14,960

Skirt ¥16,940

Pierced earrings ¥2,970

Bag ¥13,970

Shoes ¥15,400





Knit Coat ¥24,970

Dress ¥17,930

Bag ¥11,550

Shoes ¥20,900







Outer ¥17,600

Dress ¥24,970

Bag ¥14,850

Shoes ¥20,900





Knit ¥12,540

Skirt ¥14,960

Earrings ¥3,630

Bag ¥13,970

Shoes ¥17,600





Tops ¥5,500

Dress ¥26,950

Hat ¥6,930

Pierced earrings ¥3,520

Shoes ¥19,580







Dress ¥25,960

Earrings ¥3,630

Bag ¥9,900

Shoes ¥19,580





Knit Jacket ¥18,480 (※Cardigan Set)

Inner ¥16,940

Pants ¥15,950

Belt ¥6,930

Earrings ¥5,060

Necklace ¥4,730





Hat ¥6,930

Bag ¥13,200

Shoes ¥15,400



※全て税込価格

発売について





■発売日:9月14日(木) 12:00(正午)より予約販売開始

・SNIDELオフィシャルオンラインストア( http://www.snidel.com )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/ )

・MASH STOREアプリ( https://mslab.page.link/snidel_sns )

泉里香プロフィール





女優・モデル。 1988年10月11日生まれ、京都府出身。A型。

2003 年ドラマ「美少女戦士セーラームーン」でデビュー。

その後はモデルとして活動を行い、現在はファッション誌「Oggi」の専属モデルを務める他、「美人百花」など多数のファッション誌でレギュラーモデルとして活躍。

近年は女優業にも力を入れており、昨年は『正直不動産』、『眼の壁』、『高嶺のハナさん2』(主演)に出演、本年もドラマ4本『ガラパゴス』、『君と世界が終わる日に 入門編 完全新作SP』(ヒロイン)、『天使の耳~交通警察の夜』、『ギフテッド』(ヒロイン)待機作として『正直不動産スペシャル』、『正直不動産2』に出演するなどモデル・女優として活動の幅を広げている。

SNIDELについて







2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイ

リングを提案。 細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内36店舗、中国71店舗、香港2店舗、台湾4店舗、タイ1店舗、ニューヨーク1店舗、計115店舗展開

しています。(5月31日時点店舗数)

■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE:http://www.snidel.com

■Instagram:https://www.instagram.com/snidel_official/



