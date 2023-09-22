［ロングランプランニング株式会社］

株式会社TATE・劇団 東京侍踊社主催、『2023冬公演「東洲斎写楽」』が2023年11月3日 (金・祝) ～2023年11月5日 (日)に野方WIZ（東京都東京都中野区野方五丁目3番1号）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2023年9月25日（月）12：00より発売予定です。





カンフェティにて9月25日（月）12：00よりチケット発売予定

http://confetti-web.com/toshusaisharaku



公式ホームページ

https://studio-tate.jimdo.com/

Twitter

https://twitter.com/studio_TATE





しゃらくせえ！俺に描けないものはない！ 痛快なキャラクターが戦って踊って、笑って泣いて！演出・アクション監督：今西洋貴、芸術監督・ダンス監修：アイコ、脚本：筆鬼一でお送りする五感フル活動のエンターテインメント時代劇。有名演目「東洲斎写楽」を新たな解釈で創作するオリジナル物語！



団体概要





映画・舞台・CMで振付実績多数。他にはないコンテンツがここにはある！！今まで見たことがない和と洋の融合！ 殺陣ダンス。これぞチャンバラ、これぞ時代劇！ 本場関西の殺陣。興味と感動をお届けする会社。運営する劇団【東京侍踊社】では、芝居×殺陣×ダンスの限りない融合を目指す。



公演概要





『2023冬公演「東洲斎写楽」』

公演期間：2023年11月3日 (金・祝) ～2023年11月5日 (日)

会場：野方WIZ（東京都東京都中野区野方五丁目3番1号）



■出演者

東洲斎写楽：大谷海仁

香蓮：すみれ

長谷川平蔵：若月将希

岡崎友之進：牛島祥太

越後屋満三：濱田創

蔦屋：菱沼優妃

新平：りきお

牛田牛太郎：田中裕幸

紋太：松本朱音

六助：瀬山晄来

蔵：月村光花

おりん：Margaux N.

おマキ：紗倉舞

おたつ：てぃな



■スタッフ

演出・アクション監督：今西洋貴

芸術監督・ダンス監修：アイコ

脚本：筆鬼一

舞台監督：久保田智也

音響：秋田雄治

照明：尾形瑛子

映像：株式会社アルデ

音楽・作曲：清藤勇志

衣装デザイン・衣装制作：小松恵理子

衣装協力：摩耶（株式会社摩耶デザインオフィス）

ヘアメイク：劇団東京侍踊社

美術・浮世絵画：中村あい

小道具：高津美術装飾株式会社

制作補助：青海龍(汪洋企画)

殺陣・擬斗振付：今西洋貴

振付・ステージング：アイコ

宣伝・メインビジュアルデザイン：株式会社アルデ

ビジュアル撮影・宣伝撮影：森井舞

撮影・編集：井出直樹

舞台監督助手：小田島凜

演出助手：櫻井響

演出補佐：大谷海仁

殺陣師補佐：田中裕幸

ヘアメイクアシスタント：菱沼優妃

稽古場進行補佐：濱田創

協賛：tudio-TATE・studio-殺陣ダンス・studio-TATE大阪

協力：劇団 東京侍踊社

企画・製作・著作：株式会社TATE

総合演出・総監督：今西洋貴・アイコ



■公演スケジュール

2023/11/3（金）14:00～／19:00～

2023/11/4（土）14:00～／19:00～

2023/11/5（日）12:00～／17:00～

※開場は、開演の30分前です。



■チケット料金（全席指定・税込）

S席：9,800円（オリジナル記念品付）

A席：7,000円

※6歳以上有料／5歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-18:16）