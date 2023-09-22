有名演目「東洲斎写楽」を新たな解釈で創作する 五感フル活動の…
［ロングランプランニング株式会社］
株式会社TATE・劇団 東京侍踊社主催、『2023冬公演「東洲斎写楽」』が2023年11月3日 (金・祝) ～2023年11月5日 (日)に野方WIZ（東京都東京都中野区野方五丁目3番1号）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2023年9月25日（月）12：00より発売予定です。
カンフェティにて9月25日（月）12：00よりチケット発売予定
http://confetti-web.com/toshusaisharaku
公式ホームページ
https://studio-tate.jimdo.com/
Twitter
https://twitter.com/studio_TATE
しゃらくせえ！俺に描けないものはない！ 痛快なキャラクターが戦って踊って、笑って泣いて！演出・アクション監督：今西洋貴、芸術監督・ダンス監修：アイコ、脚本：筆鬼一でお送りする五感フル活動のエンターテインメント時代劇。有名演目「東洲斎写楽」を新たな解釈で創作するオリジナル物語！
団体概要
映画・舞台・CMで振付実績多数。他にはないコンテンツがここにはある！！今まで見たことがない和と洋の融合！ 殺陣ダンス。これぞチャンバラ、これぞ時代劇！ 本場関西の殺陣。興味と感動をお届けする会社。運営する劇団【東京侍踊社】では、芝居×殺陣×ダンスの限りない融合を目指す。
公演概要
『2023冬公演「東洲斎写楽」』
公演期間：2023年11月3日 (金・祝) ～2023年11月5日 (日)
会場：野方WIZ（東京都東京都中野区野方五丁目3番1号）
■出演者
東洲斎写楽：大谷海仁
香蓮：すみれ
長谷川平蔵：若月将希
岡崎友之進：牛島祥太
越後屋満三：濱田創
蔦屋：菱沼優妃
新平：りきお
牛田牛太郎：田中裕幸
紋太：松本朱音
六助：瀬山晄来
蔵：月村光花
おりん：Margaux N.
おマキ：紗倉舞
おたつ：てぃな
■スタッフ
演出・アクション監督：今西洋貴
芸術監督・ダンス監修：アイコ
脚本：筆鬼一
舞台監督：久保田智也
音響：秋田雄治
照明：尾形瑛子
映像：株式会社アルデ
音楽・作曲：清藤勇志
衣装デザイン・衣装制作：小松恵理子
衣装協力：摩耶（株式会社摩耶デザインオフィス）
ヘアメイク：劇団東京侍踊社
美術・浮世絵画：中村あい
小道具：高津美術装飾株式会社
制作補助：青海龍(汪洋企画)
殺陣・擬斗振付：今西洋貴
振付・ステージング：アイコ
宣伝・メインビジュアルデザイン：株式会社アルデ
ビジュアル撮影・宣伝撮影：森井舞
撮影・編集：井出直樹
舞台監督助手：小田島凜
演出助手：櫻井響
演出補佐：大谷海仁
殺陣師補佐：田中裕幸
ヘアメイクアシスタント：菱沼優妃
稽古場進行補佐：濱田創
協賛：tudio-TATE・studio-殺陣ダンス・studio-TATE大阪
協力：劇団 東京侍踊社
企画・製作・著作：株式会社TATE
総合演出・総監督：今西洋貴・アイコ
■公演スケジュール
2023/11/3（金）14:00～／19:00～
2023/11/4（土）14:00～／19:00～
2023/11/5（日）12:00～／17:00～
※開場は、開演の30分前です。
■チケット料金（全席指定・税込）
S席：9,800円（オリジナル記念品付）
A席：7,000円
※6歳以上有料／5歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-18:16）
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