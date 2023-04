[株式会社スペースシャワーネットワーク]

音楽専門チャンネル スペースシャワーTVをはじめ音楽関連事業を展開する株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都港区、代表取締役社長:林 吉人)は、夏の野外フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」の第2弾出演アーティストと日割りを、4月24日(月)18時よりイベント公式YouTubeチャンネルの生配信番組で発表致します。







8月25日(金)~27日(日)の3日間にわたり、今年も“ラブシャのホーム”世界文化遺産・富士山と山中湖畔を臨む自然豊かな山梨県・山中湖交流プラザ きららで開催される「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」。先日10日に第1弾となる出演アーティストをYouTube生配信番組で宇宙最速発表。初出演などフレッシュなアーティストからスペースシャワーと縁のあるアーティストまで全31組が名を連ね大きな反響を頂きました。



そしていよいよ!多くの方々が待ちわびていた日割り、そして第2弾の出演アーティストを、4月24日(月)18時より前回と同様、SWEET LOVE SHOWER 2023のオフィシャルYouTubeチャンネルの生配信番組内で宇宙最速解禁します。前回、第1弾のアーティストを各キーワードごとに発表しましたが、第2弾のアーティストもキーワードごとに発表。今回は「初出演」「カムバック」「2年連続」「ズッ友」「ドーム」の5つ。このキーワードからどんなアーティストが連想されるでしょうか。ぜひ、ワクワクしながらお待ち頂けると幸いです。



ぜひチャンネル登録&通知ON設定の上、どこよりも早い解禁をお見逃しなく。

※チケット情報などイベントに関する詳細は随時オフィシャルサイトにてお知らせいたします。





<配信詳細>





SWEET LOVE SHOWER 2023

第2弾出演アーティスト&日割り 宇宙最速解禁生配信!

【配信日程】4月24日(月)18:00~

【生配信URL】https://youtube.com/live/HyKyxJ5mK3I



\チャンネル登録&通知ON をお忘れなく!/

SWEET LOVE SHOWER 公式YouTubeチャンネル

(@sweetloveshower2023)





<第1弾 出演アーティスト>

あいみょん / アルカラ / imase / カネコアヤノ / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / クリープハイプ / Kroi / go!go!vanillas / SHISHAMO / 水曜日のカンパネラ / STUTS / ずっと真夜中でいいのに。 / SEKAI NO OWARI / Chilli Beans. / DISH// / Tele / 10-FEET / Dragon Ash / Vaundy / Perfume / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / flumpool / THE BAWDIES / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION / Mr.ふぉるて / ヤングスキニー / yonawo / WurtS / and more…!!



「SWEET LOVE SHOWER 2023 第1弾アーティスト 宇宙最速解禁生配信」

【配信アーカイブURL】https://youtube.com/live/xiFYkl__q3U



<イベント概要>







タイトル : SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023

開催 : 2023年8月25日(金)、26日(土)、27日(日)

会場 : 山梨県 山中湖交流プラザ きらら

オフィシャルサイト : https://www.sweetloveshower.com/

Twitter:https://twitter.com/sls_sstv

Instagram:https://www.instagram.com/spaceshower_sweetloveshower/





【主催】株式会社スペースシャワーネットワーク/ 山中湖村

【特別協力】サッポロビール株式会社 / いいちこ下町のハイボール / POCARI SWEAT

【協力】山中湖観光協会 / 山中湖観光振興公社 /株式会社ローソンエンタテインメント

【後援】FM-FUJI / テレビ山梨 / 山梨日日新聞社 / 山梨放送

【企画/制作】SPACE SHOWER TV

【制作協力/運営】DISK GARAGE

【お問い合わせ】DISK GARAGE (https://info.diskgarage.com/)



