[吉本興業株式会社]



5月10日にデビューしたばかりの6人組グローバルボーイズグループ ”DXTEEN (ディエックスティーン)“ が、DEBUT SINGLE 『Brand New Day』の収録曲「Sail Away」のSpecial Dance Practiceを本日20:30に公開しました。



この楽曲は、華々しいデビューを迎え、これから大海原に船を出す、DXTEENの出航宣言をするミディアムテンポヒップホップナンバーです。6人の大航海を彷彿とさせる歌詞は、これからのDXTEENの旅立ちを思い描き、波のようなグルーブを感じられるスウィングがキャッチーです。

本作は、デビュー当日の5月10日に行ったデビュー記念イベントで初パフォーマンスし、「We are DX!TE!EN!」とグループ名を呼びかける歌詞の盛り上がりと、力強さと爽やかさが際立つ振付が話題になっていました。



振付を務めたのは、事務所の先輩であるJO1のパフォーマンスリーダー川尻蓮。この振付には、 『DXTEENのデビューという船出や、「Sail Away」を聴いてくれるたくさんの方々の夢や挑戦を応援する曲になってほしい』という思いが込められており、船出に掛けて、船や海などをイメージする、船を漕いだり、錨を上げているようなジェスチャーがポイントになっています。



DEBUT SINGLE 『Brand New Day』より

「Sail Away」 Special Dance Practice VIDEO URL:https://youtu.be/UrZXubQzyFI



楽曲配信について







■アーティスト:DXTEEN

■楽曲名:「Sail Away」

■配信開始日:2023年5月9日(火)0:00

■Linkfire: https://DXTEEN.lnk.to/

DEBUT SINGLE『Brand New Day』が発売中!





DXTEENの記念すべきDEBUT SINGLE 『Brand New Day』。

最初の一歩の胸の高鳴りを、レトロポップサウンドでフレッシュに描いたタイトル曲「Brand New Day」を始め、JO1の川尻蓮が振り付けを担当したヒップホップナンバー「Sail Away」など全4曲を3形態に収録。

この作品では、「新しい世界<Brand New Day>へ、無限の可能性<Unlimit>を抱きながら錨をあげ<Sail Away>旅立とうとしているDXTEEN。その旅を一緒に楽しんでいこうよ!”Come Over(こっちにおいで)”」というメッセージが、4曲の収録曲を通して込められています。



初回限定盤A



初回限定盤B



通常盤



DXTEEN プロフィール







JO1・INIが所属するLAPONEエンタテインメントから新たにデビューする3組目のアーティスト「DXTEEN(ディエックスティーン)」。

メンバーは、大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰。

LAPONEの練習生制度である「LAPONE BOYS&LAPONE GIRLS」から初めて誕生した平均年齢18.6歳の6人組グローバルボーイズグループ。

グループ名は、夢(Dream)を目指し、一歩一歩、拡張(eXtension)・拡大(eXpand)しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春(TEEN) の“無限な可能性”を表現。時間が経ち成長しても夢見る青春心を失わず、夢をさらに大きくしていくという意味が込められている。



