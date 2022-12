[サッポロホールディングス ]

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、ヱビスブランドの新コピーである「Color Your Time!幸せ、ふくらむ。」のTVCM第1弾として、「幸せ、ふくらむ。年末年始」篇を12月3日より全国で放映します。



ヱビスビールは、1890年の誕生以来、130年以上にわたって本場ドイツビールのおいしさにこだわり、日本のビール文化を広げ、深め続けてきました。誕生から100年以上に渡り、この国のうれしい、おめでとう、ありがとうのそばに寄り添ってきた歴史あるビールブランドです。



2021年より「Color Your Time!」をブランドコンセプトとして掲げ、お客様ひとりひとりの時間を彩るブランドアクションを重ねてきました。この度、新コピーに「Color Your Time!幸せ、ふくらむ。」を据えて、新しいコミュニケーションを開始していきます。



新たなコミュニケーションでは、お客様ひとりひとりの彩りある時間をより鮮明に表現し、ヱビスが日頃の幸せなひとときに寄り添うことで生まれる「幸せ、ふくらむ。」時間を描いています。



その始まりとなる本TVCMでは、過去から現在にかけてヱビスが年末年始に象徴される、幸せなひとときに寄り添い続けてきたことを表現し、久々に再会する大切な人と過ごす年末年始で、幸せをもっとふくらませていきたいという想いを込めました。



一人で過ごしても、大切な人と過ごしても、うれしい、おめでとう、ありがとうの言葉を交わすタイミングで、「幸せ、ふくらむ。」時間をお届けします。



当社は、130 年を超える歴史を持つヱビスだからこそできる、ビールの多様なおいしさと楽しみ方を継続してお客様にお届けしていきます。



タイトル



ヱビス「幸せ、ふくらむ。年末年始」篇 15秒





放映開始



2022年12月3日

※ブランドサイトでは、12月3日12:00(正午)からCM本編を公開します。

https://www.sapporobeer.jp/yebisu/



エピソード



今回のCMでは、大正、昭和初期から後期、平成、そして令和と、過去から現在に亘ってヱビスが寄り添ってきた年末年始の幸せふくらむひとときを描きました。それぞれの時代で親しまれたヱビスビールのラベルを再現し、衣装や食器、料理、しぐさなども、まるでその時代に記録されたものを観ているかのような表現にこだわりました。「Color Your Time!幸せ、ふくらむ。」を視覚的に表現するために、大切な人たちと過ごす幸せにあふれた表情を数多く切り取っています。みなさまの記憶にあるこれまでの年末年始を思い出しながら、本年の年末年始もヱビスでより一層幸せふくらむひとときを過ごしていただきたいという願いを込めています。



<参考>ヱビスブランドサイト https://www.sapporobeer.jp/yebisu/





