サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、会員制サイト「CLUB黒ラベル」内のECショップ「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」で、「黒ラベル Malt & Hops Series Yellow Stitch JEANS」(イエローステッチジーンズ)を新たに発売します。







本商品は、さとうきびのデニム製品への加工で知られるSHIMA DENIM WORKS(沖縄県浦添市)の技術をもとに、ビールづくりの工程で麦汁を搾ったあとに派生するモルトフィードや、ホップの収穫時に出る茎や葉など、ビールの副産物からデニムの生地をつくり、共同で製品化した“アップサイクルジーンズ”です。現在、主に動物の飼料や畑の肥料として再利用されているビールの副産物の可能性を広げる、画期的な製品です。



黒ラベルの“アップサイクルジーンズ”としては、本年4月に「黒ラベル Malt & Hops JEANS」を30本限定で抽選販売を行ったところ、約1,600件の応募という大きな反響をいただきました。(注1)2022年に発売45周年を迎えた黒ラベルのブランドストーリーやジーンズを製作、販売するというユニークなブランドアクションに、多くのお客様が関心を寄せていただいたと考えています。



「黒ラベル Malt & Hops Series Yellow Stitch JEANS」は、レザーパッチやトップボタン、ピスネームに至るまで、細部のデザインにもこだわり、今回新たに使用した黒ラベルのロゴと同じビールカラーのイエローステッチが特長です。



また同商品を販売するECショップ「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」を構える会員制サイト「CLUB黒ラベル」は、本年4月のリニューアル以来、会員数が約10万人増加し、多くのお客様に黒ラベルの世界感をお楽しみいただいています。



当社は「CLUB黒ラベル」を通じて、さらなるお客様とのコミュニケーションの深化に取り組んでいきます。今後の展開にも是非ご期待ください。

(注1)本年4月に販売したジーンズは30本限定であり、再販の予定はありません。





黒ラベル Malt & Hops Series Yellow Stitch JEANS概要





1.商品名

黒ラベル Malt & Hops Series Yellow Stitch JEANS(イエローステッチジーンズ)



2.販売価格

41,800円(送料込み・税込)



3.発売日

2022年12月1日



4.内容

ビールづくりの工程で麦汁を搾ったあとに派生するモルトフィードや、ホップの収穫時に出る茎や葉など、ビールの副産物を、さとうきびのデニム製品への加工で知られるSHIMA DENIM WORKS(沖縄県浦添市)の技術で、沖縄県でパウダー化し、そのパウダーを岐阜県美濃市で「紙の糸」和紙糸に加工。広島県福山市の「ジーンズソムリエ」で、布にします。また、同じく広島県福山市の熟練の職人が、手作りで一つ一つサイズに合わせて仕上げます。黒ラベルのロゴと同じビールカラーのイエローステッチを新たに使用したJAPAN MADEのハンドメイドストレートジーンズです。





5.特集ページURL

https://theshop.c-kurolabel.jp/jeans/









「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」概要





1.ショップ名称

サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP



2.コンセプト

商品が持つストーリー、手にする喜び、デザイン性と機能性。「大人が選ぶ価値を。」をテーマに、シンプルな美しさと長く使える確かな手触りを兼ね備える、黒ラベルが選び抜いた逸品を販売する、ブランド初のオンラインショップです。



3.ショップURL

https://theshop.c-kurolabel.jp/





<参考>

〇黒ラベル Malt & Hops JEANS ストーリームービー https://youtu.be/5hcYQRX9Lvk



〇SHIMA DENIM WORKS(沖縄県浦添市)について

バガスデニムを製造・販売する株式会社Rinnovation(東京都文京区)とサステナブル繊維を開発・製造するCurelabo株式会社(沖縄県浦添市)の共同ブランド

SHIMA DENIM WORKS:https://shimadenim.com/



〇サッポロ生ビール黒ラベルブランドサイト https://www.sapporobeer.jp/beer/index.html





