[株式会社スペースシャワーネットワーク]

音楽専門チャンネル スペースシャワーTVをはじめ音楽関連事業を展開する株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都港区、代表取締役社長:林 吉人)は、夏の野外フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」の第1弾出演アーティストを発表、本日よりオフィシャル最速先行チケット(3日通し券のみ)の受付を開始致しました。







8月25日(金)~27日(日)の3日間にわたり、世界文化遺産・富士山と山中湖畔を臨む自然豊かな山梨県・山中湖交流プラザ きららで今年も開催される「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」。



出演アーティストの第1弾となる発表が本日ラブシャ公式YouTubeチャンネル生配信内で宇宙最速解禁され、初出演アーティストからスペースシャワーと縁の深いアーティストまで合計31組が第1弾にラインナップ!



第1弾発表の31組には、夏のラブシャ初出演となるimase、Kroi、ずっと真夜中でいいのに。、DISH//、Tele、Mr.ふぉるて、ヤングスキニー、yonawo、WurtSの出演が決定したほか、ラブシャはもちろん数々の大舞台でその存在感を放ち続けるあいみょん、SEKAI NO OWARI、Perfume、MAN WITH A MISSIONら音楽シーンを牽引するアーティストなど、多彩な顔ぶれの出演が決定。また、オフィシャル最速先行チケットが本日19時より抽選受付スタート。3日間余すことなく楽しめること間違いなしのこの夏、チケットのお申し込みもお忘れなく!



今後も第2弾出演アーティスト発表や各種チケットの受付を予定しておりますのでオフィシャルSNS、HPからの発表をお見逃しなく。





SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023

<第1弾 出演アーティスト>

あいみょん / アルカラ / imase / カネコアヤノ / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / クリープハイプ / Kroi / go!go!vanillas / SHISHAMO / 水曜日のカンパネラ / STUTS / ずっと真夜中でいいのに。 / SEKAI NO OWARI / Chilli Beans. / DISH// / Tele / 10-FEET / Dragon Ash / Vaundy / Perfume / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / flumpool / THE BAWDIES / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION / Mr.ふぉるて / ヤングスキニー / yonawo / WurtS / and more…!!



「SWEET LOVE SHOWER 2023 第1弾アーティスト 宇宙最速解禁生配信」

【配信アーカイブURL】https://youtube.com/live/xiFYkl__q3U





【チケット詳細】







オフィシャル最速先行チケット(3日通し券のみ)抽選受付スタート!

【受付期間】4月10日(月)19:00~4月16日(日)23:59

【チケット券種】3日通し券:37,000円(税込)



<チケット・イベント詳細はオフィシャルサイトよりご確認ください。>

https://www.sweetloveshower.com/





【イベント概要】





タイトル : SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023

開催 : 2023年8月25日(金)、26日(土)、27日(日)

会場 : 山梨県 山中湖交流プラザ きらら

オフィシャルサイト : https://www.sweetloveshower.com/

Twitter:https://twitter.com/sls_sstv

Instagram:https://www.instagram.com/spaceshower_sweetloveshower/



【主催】株式会社スペースシャワーネットワーク/ 山中湖村

【特別協力】サッポロビール株式会社 / いいちこ下町のハイボール / POCARI SWEAT

【協力】山中湖観光協会 / 山中湖観光振興公社 /株式会社ローソンエンタテインメント

【後援】FM-FUJI / テレビ山梨 / 山梨日日新聞社 / 山梨放送

【企画/制作】SPACE SHOWER TV

【制作協力/運営】DISK GARAGE

【お問い合わせ】DISK GARAGE (https://info.diskgarage.com/)





<主催者メッセージ>

大変お待たせいたしました、

本日、出演アーティストの第1弾発表を行いました!!

皆さんもうチェックして頂けましたでしょうか?



今回の第1弾発表では、

過去ラブシャのステージを熱く盛り上げてくれた縁の深いアーティスト、

初出演となるアーティスト、

昨年残念ながら出演キャンセルになったアーティスト、

そして急遽出演してくれたアーティストなどなど、

全出演者の約半数である31組のアーティストが発表となりました。



スペースシャワーがこれまで番組やイベントでご一緒してきた、

ラブシャならではの素晴らしいアーティストの方々が

山中湖のステージに立ってくれます。

我々も、想像しただけで今からワクワクが止まりません。

本日から3日券のみのオフィシャル最速先行の受付もスタートしましたので、

このラインナップを一緒に楽しみたい!と思った皆さんは、ぜひお申し込みください!



アーティスト発表に合わせて今年のキービジュアルも公開しました。

SWEET LOVE SHOWERの会場となる山中湖から望む

雄大かつシンボリックな富士山に加えて、

そこで鳴らされる音楽がもつ生命力を幻想的な植物に見立てて表現しています。

また各サブスクリプションサービスでのプレイリスト企画も始まります。

ビジュアルを眺めながら出演アーティストの楽曲を聴きながら、

今年の夏を楽しみにお待ちください!



なお、第2弾アーティスト発表、日割りの発表は、4月下旬を予定しております。



最高のラブシャを皆様にお届けすべく、引き続き邁進しております。

まだまだご期待ください!



SWEET LOVE SHOWER スタッフ一同



