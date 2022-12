[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

さらに「ナオミ(CV:田澤茉純)」のサイン色紙が抽選で当たるキャンペーンも開催!





株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。



■新サーバー「パプリオン」がオープン!





【「パプリオン」サーバーオープン日時】

2022年12月14日(水) 18時

【概要】

本日18時に、新たなサーバーとして「パプリオン」サーバーがオープン予定です。

「パプリオン」サーバーは、現在サービス中の「バーツ/ジグハルト/カイン」サーバーからは独立した新しいサーバーです。全員がゼロからのスタートとなりますので、これから『リネージュ2M』を遊ぶ方や過去に『リネージュ2M』をプレイしていた方にオススメのサーバーです。

「パプリオン」サーバーの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「パプリオン」サーバーの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/cm_story/view?articleId=6392a4b0c126be60e52abff7



■新武器種「マジックキャノン」が登場!最新大型アップデート「戦乱の幕開け」を実施!





【アップデート日程】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日、最新大型アップデート「戦乱の幕開け」を実施しました。

「戦乱の幕開け」では、新武器種「マジックキャノン」の登場や、超越神話級クラス「ヴルカン」などのクラス、新規英雄級アガシオン「ガレス」などのアガシオン、新たなアリーナ ダンジョン「燃える渓谷」、そして新規コンテンツ「マルックの城砦」など様々なコンテンツを実装しました。

アップデートの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「2022年12月14日更新のご案内」はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=6398dc449d1367443e54a6e9

≪「戦乱の幕開け」特設サイトはこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202212_update



<パプリオン サーバー>

■「幕開けの報酬」開催





【開催日時】

2022年12月14日(水) パプリオン サーバー オープン後 ~ 2023年1月18日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

期間中、ショップの交換所にて1,214アデナと交換して獲得できる「戦乱の幕開けコイン(イベント)」を使用してオープンできる、「幕開けの報酬」が登場します。デイリー報酬として、50,000アデナのほか、「英雄級挑戦券選択箱(イベント)」や「希少級クラス/アガシオン獲得券(1回)(イベント)」などを獲得できます。最終日には7種類の「TJのクーポン」が入った、「TJのクーポン7種箱(イベント)」を獲得することが可能です。

また、血盟レベルを上げることで「名誉の勲章」500個が血盟員全員に配布されるほか、サーバーごとに最初に血盟レベル5を達成した血盟の血盟員全員に「名誉の勲章」50,000個、血盟レベル5を達成した血盟に「名誉の勲章」10,000個など血盟レベルや血盟レイドのクリアに応じて「名誉の勲章」を獲得できます。



■「初級冒険者の成長箱」登場





【販売期間】

2022年12月14日(水)パプリオン サーバー オープン後 ~ 2022年12月21日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

レベル10から5レベルごとに、レベル40に到達するまで報酬がもらえる「初級冒険者の成長箱」が登場しました。

各武器種の高級武器を選択して手に入れることができる「初級冒険者の装備選択箱(刻印)」や「成長のポーション(10%)」などを獲得できるほか、10、15、20、25、30、40レベルを達成することに使用できる「初級冒険者の成長応援箱(刻印)」を獲得することができます。

「初級冒険者の成長応援箱(刻印)」は対応したレベルになると使用することができ、「勇者の上級クラス/アガシオン獲得券(11回)(刻印)」や、「アンタラス イアリング箱」「ヴァラカス イアリング箱」「希少級武器製作図の欠片(刻印)」などを獲得することができます。



■特別出席「レアの初級冒険者の支援」登場





【販売期間】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2022年12月21日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

2,000ダイヤでオープンすることができる特別な出席報酬が登場しました。

15日間の出席報酬として、「成長の啓示書(50万アデナ)」「成長の上級クラス/アガシオン獲得券(11回)(刻印)」や、「祝福された武器/防具強化スクロール(刻印)」、「祝福された生命の石(刻印)」などのアイテムを獲得することができます。

最終日には「英雄級スキルブック挑戦箱」を獲得できます。



<バーツ/ジグハルト/カイン サーバー>

■「戦乱の出席報酬」開催





【開催日時】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年1月4日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

期間中、ショップの交換所にて1,214アデナと交換して獲得できる「戦乱のコイン(イベント)」を使用してオープンが可能な「戦乱の出席報酬」が登場します。デイリー報酬として、「アインハザードの祝福」3,000のほか、「TJのクーポン:装備復旧(武器/防具/アクセサリー)」を獲得できる「TJのクーポン箱 - 復旧(イベント)」や合成履歴の最大等級の合成に再チャレンジできる「TJのクーポン:クラス」「TJのクーポン:アガシオン」、合成の失敗回数によって獲得確率が上昇する「TJのマスター クーポン:クラス」「TJのマスター クーポン:アガシオン」などを獲得できます。

≪「戦乱の出席報酬」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6398eed88e96bb54f615eac1



■「血盟&キャラクター サーバー移動」開催





【血盟&キャラクター移動期間】

2022年12月14日(水) 14時 ~ 2022年12月27日(火) 23時59分まで (予定)

【概要】

血盟を他のサーバーに移動することができる「血盟サーバー移動」と、パプリオン サーバーを除く全てのサーバー間でキャラクターが移動可能となる「キャラクター サーバー移動」を本日14時より開始しました。

お知らせにて、サーバー移動のご利用方法や移動に関する注意事項などを記載していますので、ご確認ください。

≪「血盟サーバー移動」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6398eed88e96bb54f615eaca

≪「キャラクター サーバー移動」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6398eed88e96bb54f615eac7



■「クラス チェンジ(マジックキャノン)」開催





【開催日時】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2022 年12月28日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

新武器種「マジックキャノン」の実装を記念して「クラス チェンジ(マジックキャノン)」を実施します。「クラス チェンジ(マジックキャノン)」では、他の武器種からマジックキャノンに対応したクラスやスキル、装備アイテムに転換することができます。

この機会に実装された新武器種「マジックキャノン」をプレイしてみてください。

「クラス チェンジ(マジックキャノン)」の詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「クラス チェンジ(マジックキャノン)」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6398eed88e96bb54f615eac4



■「レアの新サーバープレゼントキャンペーン」開催





【開催期間】

2022年12月14日(水) ~ 2023年1月11日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

新サーバー「パプリオン」の「パプリオン01~04」のいずれかで遊び、キャラクターが特定のレベルに到達することで最大100,000円分のえらべるPayや、上級召喚110回分を抽選でプレゼントするほか、毎週抽選で12名様に10,000円分のえらべるPayをプレゼントします。

【賞品】

・特賞:えらべるPay 100,000円分

<当選人数>

各サーバー1名様(合計4名様)

<抽選日>

2023年1月11日(水) 定期メンテナンス時

<参加条件>

抽選日時点で使用キャラクターがレベル45に到達していること



・A賞:えらべるPay 50,000円分

<当選人数>

各サーバー2名様 (合計8名様)

<抽選日>

2023年1月11日(水)定期メンテナンス時

<参加条件>

抽選日時点で使用キャラクターがレベル45に到達していること



・B賞:えらべるPay 10,000円分

<当選人数>

各サーバー毎週3名様 (合計48名様)

<抽選日>

抽選日1:2022年12月21日(水) 定期メンテナンス時

抽選日2:2022年12月28日(水) 定期メンテナンス時

抽選日3:2023年1月4日(水) 定期メンテナンス時

抽選日4:2023年1月11日(水) 定期メンテナンス時

<参加条件>

各抽選日時点で使用キャラクターがレベル40に到達していること



・C賞:「上級クラス獲得券(11回)(イベント)」 5個&「上級アガシオン獲得券(11回)(イベント)」 5個

<当選人数>

各サーバー5名様 (合計20名様)

<抽選日>

2023年1月11日(水) 定期メンテナンス時

<参加条件>

抽選日時点で使用キャラクターがレベル40に到達し血盟に加入していること



■「新武器種「マジックキャノン」実装記念!声優サイン色紙プレゼントキャンペーン」開催





【開催期間】

2022年12月14日(水) ~ 2022年12月20日(火) 23時59分まで (予定)

【概要】

新武器種「マジックキャノン」の実装を記念して、ナオミ役 田澤茉純さんの直筆サイン色紙を抽選で5名様にプレゼントします。

【賞品】

田澤茉純さん(ナオミ役) 直筆サイン色紙 5名様

【参加条件】

1. リネージュ 2M公式Twitter( https://twitter.com/Lineage2M_JP )をフォロー

2. キャンペーン対象ツイートをリツイート

≪キャンペーン対象ツイートはこちら≫

https://twitter.com/Lineage2M_JP/status/1602845946940837888

≪キャンペーンの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/agreement/contract?seqNo=77





■「新サーバー『パプリオン』オープン記念 リネツー配信支援キャンペーン」開催





【開催期間】

2022年12月14日(水) ~ 2023年1月31日(火) 23時59分まで (予定)

【概要】

『リネージュ2M』のゲームプレイを配信して、ゲームの楽しさを世界に発信してください!

YouTubeで10分以上、『リネージュ2M』のプレイ配信を行うか、動画投稿を行ったプレイヤーから抽選で10名様にギフトコード30,000円分をプレゼントします。

さらに、新サーバー「パプリオン」で配信される方にはダブルチャンスで配信用アイテム一式セットをプレゼント。ふるってご参加ください。

【賞品】

参加者の中から抽選で10名様

・AppleギフトカードもしくはGoogle Play ギフトコード 30,000円分

参加者の中で新サーバー「パプリオン」にて既定の配信・動画投稿を行った参加者から抽選で1名様

・配信用アイテム一式セット

【参加条件】

1. 参加登録フォーム( https://enquete.ncsoft.jp/680/form.aspx )よりエントリー

2. エントリー時に登録したYouTubeチャンネルにおいて、

・リネージュ2Mのプレイの配信

・リネージュ2Mの動画投稿

のいずれかを10分以上実施する。

≪キャンペーン詳細ツイートはこちら≫

https://twitter.com/Lineage2M_JP/status/1602506109511954432

≪「新サーバー『パプリオン』オープン記念 リネツー配信支援キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6396d5a8d32d0f2c809f3309



■「仲間との絆を深めよう!リネツーオフ会支援キャンペーン」開催





【開催期間】

2022年12月14日(水) ~ 2023年1月31日(火) 23時59分まで (予定)

【概要】

リネージュ2Mをプレイ中の皆様同士の交流を楽しんでいただくために、忘年会や新年会などのオフ会をサポートするキャンペーンを実施します。

本キャンペーンに応募していただいた方の中から、抽選で5名様に50,000円分の「全国共通お食事券 ジェフグルメカード」をプレゼントします。是非ご参加ください。

【賞品】

「全国共通お食事券 ジェフグルメカード」 50,000円分 (5名様)

【参加条件】

1. リネージュ 2M公式Twitter( https://twitter.com/Lineage2M_JP )をフォロー

2. オフ会の写真を「#リネツーオフ会」をつけてツイート

3. 登録フォームからキャラクター名やサーバー名などの必要事項を入力

※参加人数は4名様以上とさせていただきます。

※オフ会の写真はオフ会で撮影した参加者の集合写真(顔隠してもOK)やゲームプレイ中の端末の集合写真とさせていただきます。

≪キャンペーンツイートはこちら≫

https://twitter.com/Lineage2M_JP/status/1602861447217704961

≪「仲間との絆を深めよう!リネツーオフ会支援キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6399222e9d1367443e54a6eb



■ゲーム概要





最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。



【タイトル情報】

タイトル名:リネージュ2M(Lineage2M)

ジャンル:次世代オープンワールドRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/パープル(PURPLE)(NC独自のクロスプラットフォーム)

開発/運営:NCSOFT

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2022年12月14日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



