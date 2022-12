[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、リネージュシリーズ最新作『リネージュW(Lineage W)』に関する情報をお知らせします。



■「竜の渓谷」モンスターリニューアル!





【実装日時】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートで、「竜の渓谷」フィールドと、ダンジョンのボス モンスターがリニューアルされました。

また、「竜の渓谷」地域の印象クエストの経験値報酬が上方修正されました。

詳細は公式サイトのお知らせにてご確認ください。

≪「竜の渓谷」モンスターリニューアルの詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/update/view?articleId=6398bb48e108f619b5feadf1



■神話級マジックドールや英雄級インシグニア、スキル プリセットが追加!





【実装日時】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートで、新たに神話級マジックドール カードや、英雄級インシグニア、スキルプリセットを追加しました。

≪神話級マジックドールカード「アンタラス」追加≫

今回追加された新規マジックドール カードで、「[神話級マジックドール カード]アンタラス」が登場しました。そのほか「[伝説級マジックドール カード]白夜のデスナイト」のほか「[伝説級マジックドール カード]血の稲妻 ハーディン」が登場しました。

≪血盟インシグニアに英雄級を追加≫

血盟インシグニアが、英雄級までアップグレード製作できるようになりました。

≪スキル プリセットの追加≫

様々な戦闘環境に対応できるように、スキル プリセット機能を追加しました。

≪アップデートの詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/update/view?articleId=6398bb48e108f619b5feadf1



■「アデンの監視者」実施!





【開催期間】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2022年12月28日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

イベント期間中、イベント ダンジョン「歪んだ地下監獄」と様々な地域に出現する「アデンの監視者」を討伐すると、名誉コインや「討伐の証」が確定で手に入るほか、「イベント高級変身/マジックドール カード」「最古のアデン ワールドのタリスマンの欠片箱(イベント)」を定められた確率で獲得することができます。

≪「アデンの監視者」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=6398bbc0634394147b955299



■「象牙の塔の黒い亀裂」開催





【開催期間】

2022年12月14日(水)定期メンテナンス後 ~ 2022年12月28日(水)定期メンテナンス前まで

【概要】

イベント期間中、特定の時間にアデン ワールドの5箇所にて「象牙の塔の悪魔」が出現します。

「象牙の塔の悪魔」を30分以内に一定数討伐することで、「歪んだ象牙の塔」ダンジョンにアデン城の村のNPCを通じて入場することができます。

「歪んだ象牙の塔」ダンジョンに出現する、「堕落の幻影」の討伐に成功すると、討伐に参加したすべてのキャラクターは、「英雄級刻印防具製作秘法書の欠片(刻印)」「希少級武器製作秘法書の欠片(刻印)」などを一定の確率で獲得することができる「黒い亀裂の祝福箱」を獲得できます。

詳細は公式サイトのお知らせにてご確認ください。

≪「象牙の塔の黒い亀裂」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=6398bb84634394147b95527a



【ゲーム概要】





「リネージュW」はPCオンラインゲーム『リネージュ』の正統性を継承しつつ、「ワールドワイド」というコンセプトに基づきグローバル展開を前提として戦略的に開発された、最新タイトル。

フル3Dグラフィックとクォータービューを採用し、「グローバル ワンビルド」でのサービスを展開するほか、言語が異なるプレイヤー同士のスムーズなコミュニケーションのため、リアルタイム「AI(人工知能)翻訳」機能を実装。

iOS/Androidを始め、NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を介したPCで「リネージュW」の世界を体験できます。

世界と戦い、世界と共に生き残れ!



『リネージュW』は、App Store / Google Play のほか、PC(NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」)にて、ゲームのダウンロードが可能です。

≪App Store≫

https://apps.apple.com/jp/app/id1444980563

≪Google Play≫

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagew

≪PURPLE≫

https://ncpurple.com



【タイトル情報】





タイトル名:リネージュW(Lineage W)

ジャンル:MMORPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:iOS/Android/Windows

開発/運営:NCSOFT

リリース日:2021年11月4日(木)

公式サイト:https://lineagew.plaync.com/

日本公式Twitter:https://twitter.com/LineageW_JP

日本公式LINE:https://page.line.me/lineagew_jp

初心者支援サイト:http://forum.ncsoft.jp/lineagew

グローバルYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCQcL_ooESP8rvQa8ogtKkvQ

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2022年12月14日(水)現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



