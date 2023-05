[吉本興業株式会社]

渋谷「EAT for E」にて開催決定!!









チャンネル登録者数52万越えの人気YouTubeチャンネル「極楽とんぼ山本圭壱けいちょんチャンネル」の人気コンテンツ「命と引き換えパスタ」(けいちょんが考案した身体に悪そうだがとにかく旨いパスタ)を実際食べられるお店がついに登場します!

6月10日(土)~19日(月)の期間限定で渋谷「EAT for E」(渋谷区宇田川町20-11 B1F)にて開催。

注目のメニューは、

けいちょん考案の「元祖・命と引き換え飯塩辛パスタ」「塩焼きそばパスタ」

はんにゃ.川島章良考案の「痛風パスタ」

mckj考案の「地獄の濃厚味噌パスタ」

などなどを予定しております。



【料理】料理上手芸人たちが本気のパスタを作り合いました【けいちょんカフェ】

https://www.youtube.com/watch?v=5SRZ9jqD1GE



けいちょん 本人コメント







ガッツリカロリー高いパスタ食らってくださいな。

今回このような機会をいただきありがてぇ気持ちでいっぱいです。

全品食べてのけいちょんチャンネルの子どもたちです。

ヨロシコ!

けいちょんチャンネルpresentsけいちょんパスタを食らうcafe』概要





【会期】

2023年6月10日(土)~ 6月19日(月)12時~20時30分

【会場】

「EAT for E」(渋谷区宇田川町20-11 B1F)

【前売り入場券販売】

FANYチケット:5月20日(土)10:00~販売開始

( https://yoshimoto.funity.jp/r/keichon-230610-0619/ )

【前売り特典ステッカー付き入場券】

200円

※1時間刻みの時間指定制入場券となります。

※飲食代は別途会場にてお支払いになります。詳しくはFANYチケットHPをご参照ください。

【当日券】

前売り入場券に余裕がある場合のみ会場にて販売します。

入場料及び特典は前売りと同様となります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/19-19:46)