肌寒い季節に対応するために特化した機能性と、「ファーストレディー」ファッションの上品さにデザイン性を兼ね備えた、CELFORDらしいゴルフウェアを提案!



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド

「CELFORD(セルフォード)」からゴルフライン「CELFORD GOLF(セルフォード ゴルフ)」の秋冬コレクションが2023年9月8日(金)に登場いたします。発売に先駆けて、9月6日(水)より阪急うめだ本店限定で先行発売、9月8日(金)より全国の展開店舗にて順次発売いたします。



















CELFORD GOLF

ブランドデビュー5周年を記念し、ゴルフウェアの秋冬コレクションが登場。



秋冬は、寒空のグラウンドにぱっと華を添えるような大人の差し色をキーカラーとし、アパレルから小物までトレンド感を加えたアイテムをフルラインアップで展開。



・LOOK紹介





〈Item〉

Vest ¥31,900

Tops ¥17,600

Skirt ¥23,100

Leggings ¥12,100

Neck warmer ¥14,300





〈Item〉

Tops ¥17,600

Skirt ¥26,400







〈Item〉

Knit jacket ¥30,800

Tops ¥17,600

Skirt ¥23,100

Hat ¥16,940

Leg warmers ¥14,300

Shoes ¥27,500







〈Item〉

Vest ¥31,900

Tops ¥17,600

Skirt ¥26,400

Hat ¥16,940

Glove ¥5,940

Leg warmers ¥14,300

Bag ¥19,800

Shoes ¥27,500







〈Item〉

Knit ¥31,900

Skirt ¥19,800

Glove ¥5,940

Socks ¥2,970

Shoes ¥27,500





〈Item〉

Blouson ¥41,800

Dress ¥30,800

Leggings ¥12,100

Mittens ¥7,150







〈Item〉

Tops ¥17,600

Skirt ¥26,400

Leggings ¥12,100

Neck warmer ¥14,300





〈Item〉

Dress ¥30,800

Bag ¥59,400







〈Item〉

Vest ¥31,900

Tops ¥17,600

Skirt ¥26,400

Hat ¥9,900

Mittens ¥7,150

Legwarmers ¥14,300







〈Item〉

Dress ¥30,800

Hat ¥11,550

Belt ¥7,700

Glove ¥5,940

Bag ¥13,200

Leg warmers ¥14,300

Shoes ¥27,500





〈Item〉

Dress ¥30,800

Hat ¥9,900

Belt ¥7,700

Glove ¥5,940

Bag ¥13,200

Socks ¥3,520

Shoes ¥27,500







〈Item〉

Knit jacket ¥30,800

Tops ¥9,900

Pants ¥17,600

Leggings ¥12,100

Hat ¥9,900







〈Item〉

Blouson ¥41,800

Knit ¥31,900

Skirt ¥20,900

Mittens ¥7,150







〈Item〉

Blouson ¥41,800

Knit ¥31,900

Skirt ¥23,100

Socks ¥3,520

Shoes ¥27,500







And more...

(価格は全て税込表記)



詳細は下記ONLINE STOREをご覧ください。

■CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE 〈 https://celford.com/ 〉

■USAGI ONLINE 〈 https://usagi-online.com/ 〉



ノベルティについて

















ゴルフアイテムを税込33,000円以上をお買い上げのお客様に、限定”オリジナルハートマーカー“をプレゼントいたします。

※数量限定の為、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。



販売について





■オンライン発売日:9月8日(金)12:00(正午)

・CELFORDオフィシャルオンラインストア〈 https://celford.com/ 〉

・USAGI ONLINE 〈 https://usagi-online.com/ 〉



■阪急うめだ本店 先行発売日:9月6日(水)

開催期間 : 9月6日(水)~9月27日(水)



■全国発売〈展開店舗〉:9月8日(金)

※CELFORD店舗では以下ショップにてお取り扱い予定です。

・表参道ヒルズ店

・丸の内ビルディング店

・ラシック名古屋店

・大和 香林坊店

・大阪タカシマヤ店

・京都タカシマヤ店



■そのほか期間限定取扱店舗

・ルミネ新宿1店:9月8日(金)~9月20日(水)

・西武池袋本店:10月4日(水)~10月10日(火)



最新のお取り扱い店はショップリストをご確認ください。

〈 https://celford.com/Page/storelocation.aspx 〉





CELFORO(セルフォード)について









2018年春にデビュー。コンセプトに※”⇒“※THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。現在は百貨店、ファッションビルを中心に日本に24店舗、中国3店舗、計27店舗展開しています。(9月7日時点店舗数)



<オフィシャルオンラインストア>:https://celford.com/

<USAGI ONLINE>:https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>:https://www.instagram.com/celford_official/





<CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-19:46)